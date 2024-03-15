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Sahur İçin Hem Hafif Hem de Doyurucu Bir Tarif: Kızarmış Ekmek Üstü Zeytinli Kekikli Labneli Avokado Ezmesi!

etiket Sahur İçin Hem Hafif Hem de Doyurucu Bir Tarif: Kızarmış Ekmek Üstü Zeytinli Kekikli Labneli Avokado Ezmesi!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 22:01

İftarla sahur arasındaki vaktin kısa olması bazen vücudumuzu yorduğundan daha hafif yiyecekler yiyerek vücudumuzun direncinin düşmemesini isteriz. Bunun için sahurda yiyebileceğiniz doyurucu ve yormayan bir yemek önerisiyle geldik.

Tarifin detayları için sizi içeriğe alalım!

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İçim Zeytinli Kekikli Labneli Ekmek Üstü Avokado Ezmesi nasıl yapılır?

İçim Zeytinli Kekikli Labneli Ekmek Üstü Avokado Ezmesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 paket İçim Zeytinli Kekikli Labne  

  • 2 dilim francala ekmeği  

  • 1 adet avokado  

  • 2 dal taze kekik  

  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı  

  • 1 tutam değirmen karabiber  

Hazırlanışı: 

1. Avokadoyu soyun ve bir tabağa alın. Üzerine İçim Zeytinli Kekikli Labne ekleyin. Çatalla ezin. 

2. Avokado ve labne bütünleşene kadar ezmeye devam edin. Ekmekleri dilimleyin ve kızartın. 

3. Kızarmış ekmek üzerine sırasıyla Zeytinli Kekikli Labneli avokado ezmesi, taze kekik, sızma zeytinyağı ve değirmen karabiber koyun.  

Şimdiden afiyet olsun!

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