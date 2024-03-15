Sahur İçin Hem Hafif Hem de Doyurucu Bir Tarif: Kızarmış Ekmek Üstü Zeytinli Kekikli Labneli Avokado Ezmesi!
Sahur İçin Hem Hafif Hem de Doyurucu Bir Tarif: Kızarmış Ekmek Üstü Zeytinli Kekikli Labneli Avokado Ezmesi!
İftarla sahur arasındaki vaktin kısa olması bazen vücudumuzu yorduğundan daha hafif yiyecekler yiyerek vücudumuzun direncinin düşmemesini isteriz. Bunun için sahurda yiyebileceğiniz doyurucu ve yormayan bir yemek önerisiyle geldik.
Tarifin detayları için sizi içeriğe alalım!
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İçim Zeytinli Kekikli Labneli Ekmek Üstü Avokado Ezmesi nasıl yapılır?
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