Sahte Paranın da Bu Kadarı: Her Köşesi Farklı Bir Banknota Ait Olan Şaheseri Görmelisiniz!

Geçtiğimiz aylarda Türkiye gündeminde sahte dolarlar yer almıştı. Bu dolarların çok gerçekçi olduğu ve hatta para sayma makinelerinden bile geçebildiği söylenmişti. Bugün ise gördüğünüz bütün sahte paraları unutturacak cinsten bir parayla karşılaştık! Bir kişi, farklı banknotlardan aldığı parçalarla sahte bir 'şaheser' üretti aslında.

Bakalım neymiş?