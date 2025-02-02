Sahte Paranın da Bu Kadarı: Her Köşesi Farklı Bir Banknota Ait Olan Şaheseri Görmelisiniz!
Sahte Paranın da Bu Kadarı: Her Köşesi Farklı Bir Banknota Ait Olan Şaheseri Görmelisiniz!
Geçtiğimiz aylarda Türkiye gündeminde sahte dolarlar yer almıştı. Bu dolarların çok gerçekçi olduğu ve hatta para sayma makinelerinden bile geçebildiği söylenmişti. Bugün ise gördüğünüz bütün sahte paraları unutturacak cinsten bir parayla karşılaştık! Bir kişi, farklı banknotlardan aldığı parçalarla sahte bir 'şaheser' üretti aslında.
Bakalım neymiş?
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Sahte dolarların para sayma makinesinden bile geçtiği anlar, hepimizi bu şekilde şoke etmişti.
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Fakat daha sonra gördüğümüz sahte banknotları ayırt etmek hiç de zor değildi 😂
Bu kez de yaratıcılığı karşısında şoke olacağınız bir para düştü X'in gündemine.
Benzer işler 😂
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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