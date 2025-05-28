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Sahneye Çıkmadan Önce Temizlikçi Arabasında Saklanıyor: Kim Bu Ünlü?

etiket Sahneye Çıkmadan Önce Temizlikçi Arabasında Saklanıyor: Kim Bu Ünlü?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.05.2025 - 23:37

Sahneye çıkmadan önce temizlikçi arabasında saklanan, şarkıları ile hepimizi mest eden bu ünlüyü bulabilecek misin? Önemli olan verdiğimiz bilgileri doğru analiz etmen. Hazırsan ve kendine güveniyorsan hadi bakalım, testimize başlayalım!

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Bu isim müziğe 10 yaşında başladı.

Hatta 12 yaşında kendi şarkılarını yazıyordu. 14 yaşında Nashville'e taşınarak müzik kariyerine de ciddi bir adım attı.

Sadece bir şarkıcı değil aynı zamanda bir yazar.

'The Hunger Games' kitabının soundtrack’inde yer alan bir şarkıyı da kendisi yazdı. Ayrıca 2018'de bir makale yazdı ve ardından da kısa hikayeler yazmaya da başladı.

Müzik albümlerinde sıkça gizli mesajlar kullanır.

Şarkı sözlerinde bazen özel anlamlar ve isimler gizler, böylece hayranları şarkılar hakkında derinlemesine analizler yaparlar.

Tüm zamanların en çok satış yapan sanatçılarından da biri.

2020 itibariyle dünya çapında 200 milyonun üzerinde albüm satışı ile tüm zamanların en çok satan sanatçılarından biri olmuştur.

Şarkılarının çoğu, kişisel deneyimlerine dayalıdır.

Duygusal durumlardan ilham alarak şarkı yazıyor. Özellikle ilişki ve kalp kırıklıkları gibi konular, şarkılarının ana temalarındandır.

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Bir de kendi müzik şirketini kurdu.

2019 yılında Big Machine Records'tan ayrıldığında, kendi müzik şirketini kurarak bağımsız bir sanatçı olarak kariyerini sürdürmeye başladı.

Henüz çok tanınmadığı bir dönemde, özellikle konserlere ve etkinliklere katılmaya başladığında, hayran kalabalığından korunmak için yaratıcı yönteme de başvurmuştu.

Konser öncesi bir kalabalığın dikkatini çekmeden sahneye çıkabilmek için temizlikçi arabasına gizlice saklanmıştı.

Son olarak oldukça büyük bir hayran kitlesi var.

Hatta kitlesinin ismi de kendi soyismi ile alakalı. Kitlesi aynı zamanda bir topluluk ve bu topluluk müziği ve mesajlarına derinden bağlı, sosyal medyada da büyük bir etkiye sahip.

Peki söyle bakalım kim bu ünlü?

Peki söyle bakalım kim bu ünlü?

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