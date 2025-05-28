Sahneye Çıkmadan Önce Temizlikçi Arabasında Saklanıyor: Kim Bu Ünlü?
Sahneye çıkmadan önce temizlikçi arabasında saklanan, şarkıları ile hepimizi mest eden bu ünlüyü bulabilecek misin? Önemli olan verdiğimiz bilgileri doğru analiz etmen. Hazırsan ve kendine güveniyorsan hadi bakalım, testimize başlayalım!
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Bu isim müziğe 10 yaşında başladı.
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Sadece bir şarkıcı değil aynı zamanda bir yazar.
Müzik albümlerinde sıkça gizli mesajlar kullanır.
Tüm zamanların en çok satış yapan sanatçılarından da biri.
Şarkılarının çoğu, kişisel deneyimlerine dayalıdır.
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Bir de kendi müzik şirketini kurdu.
Henüz çok tanınmadığı bir dönemde, özellikle konserlere ve etkinliklere katılmaya başladığında, hayran kalabalığından korunmak için yaratıcı yönteme de başvurmuştu.
Son olarak oldukça büyük bir hayran kitlesi var.
Peki söyle bakalım kim bu ünlü?
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