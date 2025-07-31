Sahanın Ötesinde: Seçim Demirel Altunkan’ın Cesaret ve Kararlılıkla Yazdığı Hakemlik Hikâyesi

Futbol sahalarının ortasında, sadece oyunu değil önyargıları da yöneten bir kadın... Spora tutkuyla bağlı bir çocuğun, uluslararası düzeyde saygı gören bir hakeme dönüşme hikâyesi bu. Disiplinin, cesaretin ve azmin vücut bulmuş hali. Malatya sokaklarından Trinidad&Tobago stadyumlarına, Yeni Zelanda'dan Süper Lig’e uzanan bir yolculuk…

Seçim Demirel Altunkan, 21 yıllık hakemlik kariyeri boyunca sadece düdük çalmadı; toplumsal kalıpları da sorgulattı. FIFA kokartı ile uluslararası maçlar yönetti, Türkiye’de birçok ilke imza attı. Kadın olmanın zorluklarını sahada cesarete dönüştürdü. Sporculuktan hakemliğe, yorumculuktan Merkez Hakem Kurulu üyeliğine uzanan bu hikâye, genç kadınlara yalnızca bir kariyer değil, bir umut ve ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

Bu röportajda; spora ilk adımlarından, sahadaki baskılarla baş etme yöntemlerine; Türkiye’de kadın hakem olmanın gerçeklerinden, uluslararası deneyimlerine kadar pek çok konuda içten ve samimi yanıtlar bulacaksınız. Aynı zamanda bu röportaj, genç kızlara kendi yollarını cesaretle çizebileceklerini hatırlatan, sahadaki varoluş mücadelesine ayna tutan bir hikâyeyi de içinde barındırıyor.

İlham verici bu yolculuğa tanıklık etmeye hazırsanız, başlayalım

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