Sağlıklı Yaşamı Sürdürülebilir Hale Getirmek İçin Yapabileceğiniz 11 Bütçe Dostu İpucu
Sağlıklı Yaşamı Sürdürülebilir Hale Getirmek İçin Yapabileceğiniz 11 Bütçe Dostu İpucu
Sağlıklı yaşam denilince aklınıza pahalı gıdalar, spor salonu üyelikleri veya özel beslenme programları gelmesin... Birkaç küçük adımla sağlıklı beslenmek için servet harcamanıza gerek yok, gelin birlikte bakalım!
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1. Su içmeyi alışkanlık haline getirin!
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2. Evde yemek yemeyi tercih edin.
3. Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketin!
4. Market yerine semt pazarlarından alışveriş yapın.
5. Evde düzenli olarak spor yapın.
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6. Ya da yürüyüş yaparak sağlığınıza katkıda bulunun.
7. Bitkisel protein kaynaklarını da es geçmemek gerekiyor!
8. Uyku düzeniniz kırmızı çizginiz olsun.
9. Sinir ve strese hayatınızda daha az yer verin!
10. İşlenmiş gıdalardan koşarak uzaklaşın...
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11. Toplu olarak alışveriş yapın.
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