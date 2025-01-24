Sağlıklı Yaşam Trendlerinden Hangisi Seni Yansıtıyor?
Sağlıklı Yaşam Trendlerinden Hangisi Seni Yansıtıyor?
Şu anda nasıl yaşıyorsun? Hangi sağlıklı yaşam trendi tam senlik? Sen bize kendini ve günlük hayatını, yediğin ve yemek istediğin yemekleri anlat biz de sana en uygun sağlıklı yaşam trendini söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Sabah rutinin nasıl başlıyor?
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2. Spor yaparken en çok neye odaklanıyorsun?
3. Favori sağlıklı atıştırmalığın bunlardan hangisi?
4. Alışveriş yaparken neye öncelik verirsin?
5. Hangi içeceği tercih edersin?
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6. Hangi motivasyon cümlesi seni tanımlıyor?
7. En sevdiğin egzersiz türü hangisi?
8. Modun çok düşükken nasıl modunu yükseltirsin?
Vegan veya vejeteryan beslenme!
Kesinlikle mental sağlık uygulamaları!
Kesinlikle mikro egzersizler!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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