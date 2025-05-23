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Sağlıklı Yaşam Peşinde Olanlara: Şeker İlavesiz Tatlı Tarifleri

etiket Sağlıklı Yaşam Peşinde Olanlara: Şeker İlavesiz Tatlı Tarifleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 19:01

Tatlıyı hayatından çıkarmadan sağlıklı yaşam mümkün mü? Elbette mümkün! Rafine şekerden uzak durmak, lezzetten vazgeçmek anlamına gelmiyor. Aksine, doğanın sunduğu hurma, muz, bal, pekmez ve meyve gibi doğal tatlandırıcılarla yapılan tatlılar hem daha doyurucu hem de vicdan azabı yaratmayan bir keyif sunuyor.

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sağlıklı teknolojisi var. Hem büyük hem küçük haznede farklı tarifler hazırlayarak aynı anda birden fazla lezzeti kolayca pişirebilirsin.

Eğer sen de sağlıklı yaşam yolculuğunda şekersiz ama gerçek tatların peşindeysen, bu tarifler tam sana göre!

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1. Muzlu Yulaflı Kek ve Elmalı Tarçınlı Fit Crumble

1. Muzlu Yulaflı Kek ve Elmalı Tarçınlı Fit Crumble

Muzlu Yulaflı Kek

Tatlı krizlerini bastırırken vicdan azabı yaşatmayan, yumuşacık dokulu bir kek: Rafine şekersiz, un yok, tat bol!

Malzemeler 

  • 2 büyük olgun muz

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi (robotta çekilmiş un gibi)

  • 2 adet yumurta

  • 1/4 su bardağı süt (badem, yulaf veya inek sütü)

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı vanilya özü

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • İsteğe bağlı: ceviz, kuru üzüm veya damla şekersiz bitter çikolata

Hazırlanışı:

  • Muzları bir çatal yardımıyla iyice ez. Üzerine yumurtaları kır ve güzelce çırp.

  • Sütü, vanilya özünü ve tarçını ekle. Karıştırmaya devam et.

  • Ayrı bir kapta yulaf ununu ve kabartma tozunu karıştır. Sıvı karışıma ekle.

  • Homojen bir hamur elde edince isteğe bağlı malzemeleri de ekleyebilirsin.

  • Airfryer’a uygun küçük bir kek kalıbına karışımı dök. (Küçük borcam ya da silikon kek kalıbı olabilir.)

  • Kek kalıbını Philips Çift Hazneli  Airfryer'ın büyük haznesine yerleştir.

  • 170°C’de 20-25 dakika pişir. Üstü kızarana kadar kontrollü ol.

  • Piştikten sonra çıkarıp soğumaya bırak. İç dokusu muz sayesinde hafif ıslak ve tatlı olacak.

Elmalı Tarçınlı Fit Crumble

Elma ve tarçın kokusuna kim dayanabilir? Hem hafif, hem nostaljik, hem de şekersiz!

Malzemeler 

  • 1 büyük yeşil elma (kabuklu ya da soyulmuş, küçük küpler halinde)

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı kuru üzüm veya doğranmış hurma

  • 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

  • 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı (ya da fındık yağı)

  • 1 çay kaşığı toz zencefil (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

  • Elmaları küçük küpler halinde doğra. Limon suyu, tarçın ve kuru meyve ile karıştır.

  • Airfryer’a dayanıklı minik bir kaba bu karışımı koy.

  • Ayrı bir kapta yulafı, hindistancevizi yağını ve zencefili harmanla. Bu karışımı elmaların üzerine serpiştir.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın çift haznenin küçük haznesine bu kabı yerleştir.

  • 160°C’de 15 dakika pişir. Üzeri kıtırlaştığında hazır demektir.

2. Şekersiz Hurmalı Islak Kek

2. Şekersiz Hurmalı Islak Kek

Şekersiz Hurmalı Islak Kek

Kakaolu ıslak kek hissi, ama içinde ne şeker ne un var! Hurmanın doğallığıyla çikolata keyfi burada birleşiyor.

Malzemeler:

  • 10 adet hurma (çekirdeksiz)

  • 1 çay bardağı sıcak su

  • 2 adet yumurta

  • 1/3 çay bardağı zeytinyağı

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1 su bardağı tam buğday unu

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

  • Hurmaları sıcak suda 10 dakika beklet, sonra blenderda püre haline getir.

  • Yumurtaları çırp, ardından hurma püresi, süt ve yağı ekle. Güzelce karıştır.

  • Kuru malzemeleri (un, kakao, kabartıcı) ayrı bir kapta karıştırıp sıvı karışıma yedir.

  • Karışımı yağlı kağıt serilmiş ya da silikon kalıba dök.

  • Büyük hazneye yerleştir ve Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C'de 20-22 dakika pişir.

  • Kürdan testini unutma. Ilıyınca üzerine biraz süt gezdirerek ekstra nem katabilirsin.

İpucu: Bu tarif özellikle Philips Çift Hazneli Airfryer’ın homojen sıcaklık dağılımından tam verim alıyor; dışı çıtır, içi ıslak dokulu oluyor.

3. Armutlu Tatlı

3. Armutlu Tatlı

Armut bu kez sadece meyve değil, başrolde! 

Malzemeler:

  • 2 büyük armut (ikiye kesilmiş, çekirdekleri çıkarılmış)

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı ceviz içi

  • 1 tatlı kaşığı bal veya hurma özü (isteğe bağlı)

  • Birkaç damla limon suyu

Hazırlanışı:

  • Armutları ortadan ikiye kes, çekirdeklerini çıkar.

  • Üzerine tarçın serp, cevizleri boşluklara yerleştir.

  • İstersen çok az bal veya hurma özünü gezdirebilirsin.

  • Uygun bir kaba yerleştirip hazneye koy.

  • 160°C’de 15-18 dakika pişir. Üzerleri hafif karamelize olunca çıkar.

4. Fit Kek

4. Fit Kek

Kek deyince akla kalori gelmesin! Bu fit tarif, tatlıdan vazgeçmeden sağlıklı beslenmenin kanıtı gibi.

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz

  • 2 adet yumurta

  • 1/3 su bardağı yoğurt

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 su bardağı tam buğday unu

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı ceviz (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı kakao (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

  • Muzları ezin, yumurtaları ekleyip çırpın. Ardından yoğurt ve baharatları ekleyin.

  • Un ve kabartma tozunu karıştırıp sıvı karışıma ekleyin.

  • İsteğe bağlı olarak kakao ya da cevizle tatlandır.

  • Karışımı yağlı kağıt serili kek kalıbına dök.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine koyup 170°C’de 22-25 dakika pişirin.

  • Üzeri çatlayıp içi tam pişince çıkarın.

5. Fındık Ezmeli Brownie ve Elmalı Cevizli Kurabiye

5. Fındık Ezmeli Brownie ve Elmalı Cevizli Kurabiye

Şekersiz Fındık Ezmeli Brownie

Yoğun kıvamlı, çikolata ihtiyacını karşılayan ama rafine şeker içermeyen bir tatlı.

Malzemeler:

  • 1 büyük olgun muz

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı şekersiz fındık ezmesi

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1/2 çay bardağı yulaf unu

  • 1 tatlı kaşığı vanilya (isteğe bağlı)

  • Üzerine: ceviz kırığı veya şekersiz çikolata parçaları

Hazırlanışı:

  • Muzu iyice ez, yumurta ve fındık ezmesini ekleyerek çırp.

  • Kuru malzemeleri ekleyerek koyu kıvamlı bir hamur elde et.

  • Yağlı kağıt serili bir kalıba dök ve büyük hazneye yerleştir.

  • 160°C’de 15-17 dakika pişir. Üzeri çatladığında hazırdır.

  • Soğuyunca kare dilimlere kes, servis et.

Elmalı Cevizli Kurabiye

Malzemeler:

  • 1 küçük rendelenmiş elma

  • 1 yumurta

  • 1/2 çay bardağı yulaf unu

  • 1/2 çay bardağı ince çekilmiş ceviz

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı:

  • Rendelenmiş elmanın fazla suyunu hafifçe sık.

  • Tüm malzemeleri bir kasede karıştır. Hafif ele yapışan bir hamur olacak.

  • Kaşıkla alıp şekil vererek yağlı kağıt serili küçük hazneye diz.

  • 170°C’de 13-15 dakika pişir.

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6. Tahinli Sufle

6. Tahinli Sufle

Tatlıya tahin yakışmaz diyenler bu tarifle fikrini değiştirecek! İçinden kaşıkla akan o kıvam, üstelik tamamen şekersiz.

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 1 adet olgun muz

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1/2 çay kaşığı karbonat

  • Bir tutam tuz

  • Üzeri için: susam veya ceviz (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

  • Muzu ez, tahin ve yumurtayı ekleyip iyice çırp.

  • Kakao, karbonat ve tuzu ekleyerek sufle kıvamında bir karışım elde et.

  • Karışımı küçük seramik ramekin kaplara paylaştır.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesinde 160°C’de 10-12 dakika pişir.

7. Şekersiz Kabak Tatlısı

7. Şekersiz Kabak Tatlısı

Şeker eklemeden nasıl tatlı olurmuş diyenlere gelsin!

Malzemeler:

  • 500 gr bal kabağı (dilimlenmiş)

  • 2-3 adet hurma (sıcak suda bekletilmiş)

  • 1/2 çay bardağı portakal suyu veya elma suyu

  • Tarçın, karanfil (isteğe bağlı)

  • Üzeri için: ceviz, tahin

Hazırlanışı:

  • Kabağı doğra. Yumuşamış hurmaları portakal suyuyla blenderda püre haline getir.

  • Bu karışımı kabağın üzerine gezdir ve uygun bir kaba koy.

  • Baharatla tatlandır, dilersen karanfil ekle.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznede 170°C’de 25-30 dakika pişir.

  • Üzerine tahin ve cevizle servis et.

🍂 Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde kabak hem karamelize olur hem de dağılmadan yumuşar. Klasik kabak tatlısına göre çok daha az zamanda, çok daha sağlıklı!

8. Glutensiz - Vegan Elmalı Tart

8. Glutensiz - Vegan Elmalı Tart

Altı çıtır, üstü yumuşacık elmalı harçla dolu bu tartta ne un var ne süt ne de şeker! 

Malzemeler:

Taban için:

  • 1/2 su bardağı yulaf unu

  • 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

  • 1 yemek kaşığı hurma ezmesi veya elma püresi

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 çimdik tuz

Üst katman için:

  • 1 küçük elma (ince dilimlenmiş)

  • Tarçın, limon suyu

Hazırlanışı:

  • Taban malzemelerini yoğur, küçük tart kalıbına bastırarak yay.

  • Üzerine tarçın ve limonla harmanlanmış elma dilimlerini diz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştir, 160°C’de 15-17 dakika pişir.

🌱Bu tarif hem glutensiz hem de vegandır. Hafif ve nostaljik lezzetiyle çay saatine çok yakışır.

9. Mangolu Chia Barlar ve Tarçınlı Yulaf Kurabiyesi

9. Mangolu Chia Barlar ve Tarçınlı Yulaf Kurabiyesi

Mangolu Chia Enerji Barı

Enerji barı deyip geçme: Mango ve chia’nın nefis birlikteliğiyle hem ferahlatıcı hem doyurucu, hem de şekersiz bir atıştırmalık seni bekliyor!

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı chia tohumu

  • 1/2 çay bardağı hindistancevizi sütü

  • 3 yemek kaşığı mango püresi

  • 1 yemek kaşığı fındık ezmesi

  • 1 yemek kaşığı hurma püresi

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri derin bir kasede karıştır. Yulafın sıvıyı çekmesi için 10 dakika beklet.

  • Karışımı pişirme kağıdı serilmiş küçük bir kaba yayın ve spatula ile bastır.

  • 170°C’de büyük haznede 18-20 dakika kadar pişir. Üzeri hafifçe kızarınca çıkar.

  • Ilıyınca dilimleyerek bar şekline getir.

💪 Faydası: Lif, omega-3 ve doğal şeker kaynaklı enerji sağlar. Spor öncesi/sonrası ideal atıştırmalık.

Tarçınlı Yulaf Kurabiyesi

İçinde ne şeker var ne un ama her lokmasında “bir tane daha” dedirten o tarçınlı tat tam burada!

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 olgun muz (ezilmiş)

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı ceviz içi

  • 1 yemek kaşığı hindistancevizi rendesi

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri karıştırıp elinle minik toplar yap.

  • Küçük haznede pişirme kağıdı serilmiş tel ızgaraya diz.

  • 160°C’de 10-12 dakika pişir. Altı kızarıp üstü çatladığında tamamdır.

🥣 Yulaf bar tatlı ve yoğun, kurabiyeler ise daha hafif ve kıtır. Beraber sunulduğunda ideal bir 'çay saati tabağı' olur.

10. Şekersiz San Sebastian Cheesecake

10. Şekersiz San Sebastian Cheesecake

Yoğun kıvamlı, üstü hafif yanık, içi ise tam kıvamında akışkan! Rafine şeker içermiyor, ama cheesecake hissi sonuna kadar burada!,

Malzemeler (8-10 dilim):

  • 500 gr labne peyniri

  • 200 ml yoğurt (süzme kıvamında)

  • 2 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı bal (veya 3 adet yumuşak hurma – blenderdan geçirin)

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özü

  • 1 çimdik tuz

  • (isteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

Hazırlanışı:

  • Oda sıcaklığındaki labne ve yoğurdu geniş bir kaba alın. Pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın.

  • Yumurtaları teker teker ekleyin ve düşük devirde karıştırmaya devam edin.

  • Tatlandırıcı olarak bal veya hurma püresi ekleyin. (Hurmalı yapacaksanız önceden sıcak suda bekletip püre haline getirin.)

  • Vanilya, nişasta ve çimdik tuzu da ekleyerek son kez çırpın.

  • Karışımı yağlı kağıt serili 16-18 cm'lik bir kelepçeli kalıba dökün. Kalıbın dışını da folyoyla sararsanız daha güvenli olur.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

  • 180°C’de 22-25 dakika pişirin. Üstü yanık kahverengi olacak ama ortası hafif sallanmalı!

  • Çıkarınca tamamen soğumasını bekleyin. Ardından en az 4 saat buzdolabında dinlendirin.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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