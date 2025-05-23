Sağlıklı Yaşam Peşinde Olanlara: Şeker İlavesiz Tatlı Tarifleri
Tatlıyı hayatından çıkarmadan sağlıklı yaşam mümkün mü? Elbette mümkün! Rafine şekerden uzak durmak, lezzetten vazgeçmek anlamına gelmiyor. Aksine, doğanın sunduğu hurma, muz, bal, pekmez ve meyve gibi doğal tatlandırıcılarla yapılan tatlılar hem daha doyurucu hem de vicdan azabı yaratmayan bir keyif sunuyor.
Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sağlıklı teknolojisi var. Hem büyük hem küçük haznede farklı tarifler hazırlayarak aynı anda birden fazla lezzeti kolayca pişirebilirsin.
Eğer sen de sağlıklı yaşam yolculuğunda şekersiz ama gerçek tatların peşindeysen, bu tarifler tam sana göre!
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1. Muzlu Yulaflı Kek ve Elmalı Tarçınlı Fit Crumble
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2. Şekersiz Hurmalı Islak Kek
3. Armutlu Tatlı
4. Fit Kek
5. Fındık Ezmeli Brownie ve Elmalı Cevizli Kurabiye
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6. Tahinli Sufle
7. Şekersiz Kabak Tatlısı
8. Glutensiz - Vegan Elmalı Tart
9. Mangolu Chia Barlar ve Tarçınlı Yulaf Kurabiyesi
10. Şekersiz San Sebastian Cheesecake
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