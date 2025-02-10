Sağlıklı Tarifler Hazırlamakta Ne Kadar Uzmansın?
Sağlıklı Tarifler Hazırlamakta Ne Kadar Uzmansın?
Mutfağında sağlıklı tariflere ne kadar yer veriyorsun? Smoothie kaseleri, avokadolu tostlar ve şekersiz tatlılar senin için sıradan mı, yoksa sağlıklı beslenme deyince aklına sadece salata mı geliyor? Malzemeleri dikkatle seçenlerden misin, yoksa 'Ne bulduysam koyarım' diyenlerden mi? Testin sonucunda sağlıklı tarifler konusundaki uzmanlığını açıklıyoruz!
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1. Öncelikle günde kaç öğün yemek yediğini öğrenelim!
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2. Yemeklerin genellikle hangi türde?
3. Kendi başına sağlıklı alternatifler üretip bunları mutfağında uygulamaya geçiriyor musun?
4. Ara öğün yapıyor musun?
5. Özel bir diyetin ya da beslenme kısıtlaman var mı?
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6. Bir de yemek hazırlama alışkanlıklarını öğrensek?
7. Kilonla alakalı herhangi bir şikayetin var mı?
8. Son olarak, dünyada tek bir yemek tüketme hakkın olsa hangisini seçerdin?
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