Sağlıklı Bir Kahvaltının Gücünü Hafife Almayın: Güne Enerjik Başlamanızı Sağlayacak 10 Besleyici Tarif
Sağlıklı Bir Kahvaltının Gücünü Hafife Almayın: Güne Enerjik Başlamanızı Sağlayacak 10 Besleyici Tarif
Mutlu, enerji dolu bir başlangıç demek gün boyu mutlu ve huzurlu bir şekilde olmak demektir! Bu yüzden günün en başında yapılan kahvaltı çok önemlidir. Yapacağınız işleri hızlıca halledebilmenizin ve keyifli vakit geçirebilmenizin yolu kahvaltınızı iyi bir şekilde yapmaktan geçer. Gelin hep beraber enerji dolmanı sağlayacak tariflere bakalım!
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1. Yulaf Ezmesi ve Tam Buğdaylı Simitler
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2. Sebzeli Omlet ve Lorlu Frittata
3. Tatlı Patates Tostu ve Avokado-Yumurta Dolgulu Sandviç
4. Mücver ve Çıtır Yulaflı Elma Dilimleri
5. Fıstık Ezmeli Sandviç ve Çikolatalı Muzlu Krep
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