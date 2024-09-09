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Sağlıklı Bir Kahvaltının Gücünü Hafife Almayın: Güne Enerjik Başlamanızı Sağlayacak 10 Besleyici Tarif

etiket Sağlıklı Bir Kahvaltının Gücünü Hafife Almayın: Güne Enerjik Başlamanızı Sağlayacak 10 Besleyici Tarif

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 19:01

Mutlu, enerji dolu bir başlangıç demek gün boyu mutlu ve huzurlu bir şekilde olmak demektir! Bu yüzden günün en başında yapılan kahvaltı çok önemlidir. Yapacağınız işleri hızlıca halledebilmenizin ve keyifli vakit geçirebilmenizin yolu kahvaltınızı iyi bir şekilde yapmaktan geçer. Gelin hep beraber enerji dolmanı sağlayacak tariflere bakalım!

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1. Yulaf Ezmesi ve Tam Buğdaylı Simitler

Philips Çift Hazneli Airfryer ile birbirinden bağımsız iki farklı tarifi aynı ana yapabilirsiniz! Böylece uzun uzun kahvaltı hazırlama derdi olmaz.

Yulaf Ezmesi

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 olgun muz

  • 1 büyük yumurta

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

  • Yulaf ezmesini bir blender veya mutfak robotunda un haline getirin.

  • Muzu ekleyin ve püre haline getirin.

  • Süt, yumurta, tarçın, kabartma tozu ve tuzu ekleyerek tüm malzemeleri iyice karıştırın.

  • Karışımın kıvamı yoğun olmalıdır. Eğer çok katıysa, biraz daha süt ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın çift haznesini hafifçe yağlayın veya pişirme kağıdı serin.

  • Hazırladığınız hamurdan küçük pankekler yaparak hazneye yerleştirin. Pankeklerin birbirine yapışmaması için aralarında boşluk bırakmaya özen gösterin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve pankekleri yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Pankeklerin üzeri altın rengine dönüp hafif kabarınca hazırdır.

Tam Buğdaylı Simitler

Hazırlama Süresi: 2 saat

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 2 su bardağı tam buğday unu

  • 1/2 su bardağı ılık su

  • 1 yemek kaşığı kuru maya

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/4 su bardağı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/4 su bardağı pekmez 

  • 1/4 su bardağı su 

  • 1 su bardağı susam 

Yapılışı:

  • Ilık suyun içinde kuru mayayı ve şekeri karıştırın. Maya aktifleşene kadar bekleyin.

  • Yoğurma kabına tam buğday unu, tuz, yoğurt ve zeytinyağını ekleyin.

  • Mayalı karışımı da ekleyip tüm malzemeleri iyice yoğurun. Hamurun çok sert olmaması gerekir, gerekirse biraz su ekleyebilirsiniz.

  • Hamuru yumuşak bir kıvam alana kadar yaklaşık 5-7 dakika yoğurun.

  • Hamuru üzerini örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

  • Mayalanan hamuru eşit parçalara ayırın.

  • Her bir parçayı uzun bir şerit haline getirip uçlarını birleştirerek simit şekli verin.

  • Pekmez ve suyu karıştırın. Simitleri önce pekmezli suya batırın, sonra susama bulayın.

  • Simitleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin, aralarında boşluk bırakmaya özen gösterin.

  • 200°C’de 12-15 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin. Simitlerin eşit pişmesi için pişirme sırasında simitleri kontrol edin.

2. Sebzeli Omlet ve Lorlu Frittata

2. Sebzeli Omlet ve Lorlu Frittata

Sebzeli omlet

Hazırlama Süresi: 5 dakika 

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta

  • 1/2 kırmızı biber 

  • 1/2 yeşil biber

  • 1 küçük domates 

  • 1 avuç ıspanak yaprağı

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş az yağlı peynir

  • Tuz ve karabiber 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Yumurtaları bir kasede çırpın, tuz ve karabiber ekleyin.

  • Biberleri, domatesi ve ıspanağı doğrayın.

  • Philips Çift Hazneli airfryer’ın her iki haznesini hafifçe yağlayın.

  • Çırpılmış yumurtaları, doğranmış sebzeleri ve rendelenmiş peyniri karıştırın. Karışımı bir hazneye dökün ve 180°C’de 8-10 dakika pişirin. Omletin üzeri hafifçe kızarana kadar pişmesi yeterlidir.

Lorlu frittata

Hazırlama Süresi: 10 dakika 

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı lor peyniri

  • 1 su bardağı rendelenmiş balkabağı veya kabak

  • 1 küçük soğan 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

  • 1/4 su bardağı taze otlar 

Yapılışı:

  • Yumurtaları çırpın, lor peyniri ve baharatları ekleyin.

  • Rendelenmiş balkabağı veya kabak ile doğranmış soğanı karışıma ekleyin. Taze otları ince ince doğrayarak karışıma katın.

  • İkinci hazneyi de yağlayın ve frittata karışımını içine dökün.

  • Frittata’yı 180°C'de yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Üzeri hafif kızarıp kabardığında hazırdır.

  • Lorlu frittata’yı dilimleyip sıcak servis edin. Yanında domates, zeytin veya avokado gibi taze malzemelerle sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!

3. Tatlı Patates Tostu ve Avokado-Yumurta Dolgulu Sandviç

3. Tatlı Patates Tostu ve Avokado-Yumurta Dolgulu Sandviç

Tatlı patates tostu

Hazırlama Süresi: 5 dakika 

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 200

Malzemeler:

  • 1 büyük tatlı patates 

  • 1 adet avokado

  • 2 adet haşlanmış yumurta 

  • Bir tutam kırmızı biber

  • Tuz ve karabiber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Tatlı patatesi ince dilimler halinde kesin.

  • Dilimlerin üzerine zeytinyağı sürün ve tuz ile karabiber serpin.

  • Bir hazneye tatlı patates dilimlerini yerleştirin.

  • 200°C'de 10-12 dakika boyunca, dilimler hafifçe kızarana ve yumuşayana kadar pişirin.

  • Pişen tatlı patates dilimlerinin üzerine ezilmiş avokadoyu sürün.

  • Üzerine haşlanmış yumurta dilimlerini yerleştirin ve kırmızı biber ekleyin.

Avokado-yumurta dolgulu sandviç

Hazırlama Süresi: 5 dakika 

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 dilim tam tahıllı ekmek

  • 1 adet avokado 

  • 2 adet haşlanmış yumurta

  • Bir tutam tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Philips Çift Haznenin diğer bölümüne tam tahıllı ekmek dilimlerini yerleştirin.

  • 180°C'de 4-5 dakika kadar ekmekleri kızartın. Kızarıklığı isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

  • Kızarmış ekmeklerin üzerine zeytinyağı sürün.

  • Ezilmiş avokadoyu ekmek dilimlerinin üzerine yayın.
  • Haşlanmış yumurta dilimlerini yerleştirin, üzerine tuz ve karabiber serpin.

4. Mücver ve Çıtır Yulaflı Elma Dilimleri

4. Mücver ve Çıtır Yulaflı Elma Dilimleri

Biri tatlı diğer tuzlu bu tarifi yapmak Philips Çift Hazneli Airfryer ile çok kolay! Kokuların birbirlerine karışmasını engelleyerek yemekleri en güzel haliyle size hazırlıyor.

Mücver:

Hazırlama Süresi: 10 dakika 

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 adet kabak 

  • 2 adet havuç 

  • 2 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı un 

  • 1/2 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

  • 1/4 demet dereotu

  • 1/4 demet maydanoz

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: 

  • Rendelenmiş kabak ve havucun suyunu iyice sıkın.

  • Bir kapta yumurtaları çırpın, un, peynir, doğranmış dereotu, maydanoz, tuz, karabiber ve kabartma tozunu ekleyin.

  • Kabak ve havuçları da ekleyip iyice karıştırın. Karışım çok sıvıysa biraz daha un ekleyebilirsiniz.

  • Philips çift hazneli airfryer'ın bir haznesini hafifçe yağlayın.

  • Mücver karışımını kaşık yardımıyla yuvarlak şekiller halinde yerleştirin. Aralarında biraz boşluk bırakın.

  • 180°C'de 10-12 dakika kadar pişirin. Mücverlerin üstü kızarana kadar pişirmeye devam edin.

Çıtır yulaflı elma dilimleri:

Hazırlama Süresi: 10 dakika 

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 adet büyük elma

  • 1/2 su bardağı yulaf

  • 2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

  • 1 yemek kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı tereyağı 

Yapılışı:

  • Yulaf, tarçın, bal ve eritilmiş tereyağını bir kapta karıştırın. Bir tutam tuz ekleyin ve karıştırın.

  • Elma dilimlerini yulaf karışımına bulayın, her iki tarafının da kaplanmış olduğundan emin olun.

  • Philips Çift hazneli airfryer’ın diğer haznesini hafifçe yağlayın ve elma dilimlerini yerleştirin.

  • 180°C’de yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Elmaların üzeri hafifçe kızarıp çıtır hale geldiğinde hazırdır.

5. Fıstık Ezmeli Sandviç ve Çikolatalı Muzlu Krep

5. Fıstık Ezmeli Sandviç ve Çikolatalı Muzlu Krep

Fıstık ezmeli sandviç

Hazırlama Süresi: 5 dakika 

Pişirme Süresi: 7 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 dilim tam buğday ekmeği

  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi 

  • 1 yemek kaşığı bal 

  • 1 küçük muz

  • 1 yemek kaşığı tereyağı 

Yapılışı:

  • Tam buğday ekmek dilimlerinin üzerine fıstık ezmesini sürün.

  • Dilimlenmiş muzları ekmek dilimlerinin birinin üzerine yerleştirin.

  • Diğer dilimi muzların üzerine kapatın.

  • Sandviçin dış yüzeyine hafifçe tereyağı sürün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine sandviçi yerleştirin.

  • 180°C’de 5-7 dakika pişirin. Ekmek altın rengi alana kadar pişirin ve çıtırlaşmasını sağlayın.

Çikolatalı muzlu krep

Hazırlama Süresi: 5 dakika 

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un 

  • 1 su bardağı süt

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı kakao tozu

  • 1 yemek kaşığı bal veya şeker

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1 adet muz 

  • 2 yemek kaşığı çikolata sosu veya eritilmiş çikolata

Yapılışı:

  • Bir kapta un, kakao tozu, yumurta, süt, bal (veya şeker), zeytinyağı ve vanilyayı karıştırın. Pürüzsüz bir krep hamuru elde edene kadar çırpın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesini hafifçe yağlayın.

  • Krepten bir kepçe alarak hazneye ince bir tabaka halinde yayın.

  • 180°C'de 5-6 dakika pişirin. Krep altın rengini aldığında ve kenarları hafif çıtırlaştığında çıkarın.

  • Pişen krepleri alın, içine dilimlenmiş muzları ve çikolata sosunu yerleştirin.

  • Krepin bir ucunu diğerinin üzerine kapatarak sarın.

Tatlı bir kahvaltı!

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6. Sebzeli Kinoa Köfteleri ve Ispanaklı Peynirli Börek

6. Sebzeli Kinoa Köfteleri ve Ispanaklı Peynirli Börek

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde börekleriniz çıtır çıtır olacak, köftelerinizin içi sulu sulu olacak!

Sebzeli kinoa köfteleri

Hazırlama Süresi: 15 dakika 

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kinoa 

  • 1 adet havuç 

  • 1 adet kabak 

  • 1/2 su bardağı haşlanmış bezelye

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 yumurta

  • 1/2 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Haşlanmış kinoayı, rendelenmiş havuç, kabak, bezelye, beyaz peynir, yumurta, galeta unu, tuz ve baharatları bir kapta karıştırın.

  • Karışımı iyice yoğurarak köfte şekline getirin. Karışımın kıvamı çok yumuşaksa biraz daha galeta unu ekleyin.

  • Philips airfryer’ın bir haznesini hafifçe yağlayın.

  • Hazırladığınız kinoa köftelerini hazneye yerleştirin.

  • 180°C’de 12-15 dakika kadar pişirin. Üzeri altın rengi olana kadar pişirin.

Ispanaklı peynirli börek

Hazırlama Süresi: 15 dakika 

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 3 yufka

  • 200 g ıspanak 

  • 150 g beyaz peynir

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

  • 1/4 su bardağı süt 

Yapılışı:

  • Doğranmış ıspanakları bir kaba alın. Üzerine beyaz peyniri, tuzu ve karabiberi ekleyin, iyice karıştırın.

  • Yufkayı tezgaha serin. Bir kase içinde yumurta, yoğurt ve zeytinyağını çırpın, bu karışımdan yufkanın üzerine sürün.

  • Hazırladığınız ıspanaklı iç harcı yufkanın bir kenarına yerleştirip rulo şeklinde sarın. Ruloyu ikiye veya dört parçaya kesin.

  • Diğer yufkalar için de aynı işlemi tekrarlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesini hafifçe yağlayın ve börekleri yerleştirin.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Böreklerin üstü kızarana kadar pişirmeye devam edin.

7. Peynirli Maydanozlu Poğaça ve Zeytinli Biberli Mini Ekmekler

7. Peynirli Maydanozlu Poğaça ve Zeytinli Biberli Mini Ekmekler

Peynirli maydanozlu poğaça

Hazırlama Süresi: 15 dakika 

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2,5 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1/2 su bardağı yoğurt

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 100 g beyaz peynir 

  • 1/4 demet maydanoz 

  • 1 adet yumurta 

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Unu bir kaba eleyin, kabartma tozunu ekleyin.

  • Yoğurt, sıvı yağ, yumurta beyazı ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

  • Ezilmiş beyaz peynir ve doğranmış maydanozu karıştırarak poğaça iç harcını hazırlayın.

  • Hamurdan küçük parçalar koparın, avucunuzda açın ve ortasına peynirli iç harçtan koyarak kapatın.

  • Poğaçaları yuvarlayarak şekil verin ve üzerlerine yumurta sarısı sürün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine poğaçaları yerleştirin. Aralarında boşluk bırakmaya özen gösterin.

  • 180°C'de 10-12 dakika pişirin. Poğaçaların üstü kızarana kadar pişirmeye devam edin.

Zeytinli biberli mini ekmekler

Hazırlama Süresi: 1 saat 

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un

  • 1 paket instant maya

  • 1/2 su bardağı ılık su

  • 1/4 su bardağı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı şeker

  • 1/2 su bardağı doğranmış siyah zeytin

  • 1 adet kırmızı biber 

  • 1 çay kaşığı kekik 

Yapılışı:

  • Bir kaba unu eleyin, instant maya, tuz ve şekeri ekleyin.

  • Zeytinyağı ve ılık suyu azar azar ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.

  • Hamuru üzeri örtülü şekilde 30 dakika mayalanmaya bırakın.

  • Mayalanan hamura doğranmış zeytin, kırmızı biber ve kekik ekleyip iyice karıştırın.

  • Hamurdan küçük parçalar kopararak mini ekmekler oluşturun.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine mini ekmekleri yerleştirin.

  • 180°C'de 10-12 dakika pişirin. Ekmeklerin üzeri hafifçe kızarana kadar pişirmeye devam edin.

Dolu dolu bir kahvaltı! Afiyet olsun!

8. Çıtır Yulaflı Krep ve Muzlu Fıstık Ezmeli Pişi

8. Çıtır Yulaflı Krep ve Muzlu Fıstık Ezmeli Pişi

Çıtır Yulaflı Krep

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 7 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi 

  • 1 su bardağı süt

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

  • 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

  • Bir kapta yulaf ezmesi, süt, yumurta, bal, eritilmiş tereyağı, tarçın ve vanilyayı karıştırın.

  • Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın. Hamurun çok koyu olması durumunda biraz daha süt ekleyebilirsiniz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesini hafifçe yağlayın.

  • Krep hamurundan bir kepçe alarak hazneye ince bir tabaka halinde dökün.

  • 180°C'de 5-7 dakika pişirin. Krepin altı hafifçe kızarana kadar pişirin.

Muzlu fıstık ezmeli pişi

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler: 

  • 2 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 su bardağı yoğurt

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 adet muz 

Yapılışı:

  • Un, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın.

  • Yoğurt, süt ve zeytinyağını ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirin.

  • Hamurdan küçük parçalar koparın ve avucunuzda açın.

  • Orta kısmına biraz fıstık ezmesi sürün ve dilimlenmiş muzu ekleyin. Hamuru kapatarak pişi şekline getirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesini hafifçe yağlayın ve pişileri yerleştirin.

  • 180°C’de 8-10 dakika pişirin. Pişilerin üzeri altın rengi alana kadar pişirmeye devam edin.

Kahvaltı için hem tatlımız hem tuzlumuz hazır!

9. Avokado-Somonlu Kızarmış Ekmek ve Sebzeli Omlet

9. Avokado-Somonlu Kızarmış Ekmek ve Sebzeli Omlet

Avokado-somonlu kızarmış ekmek 

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 dilim tam buğday ekmeği

  • 1 olgun avokado

  • 50 g dilimlenmiş somon füme

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

  • Taze dereotu veya nane 

Yapılışı:

  • Avokadoyu soyun ve çekirdeğini çıkarın.

  • Avokadoyu bir kaba alın ve üzerine limon suyu, tuz ve karabiber ekleyin. Çatalla ezerek püre haline getirin. İsterseniz ezilmiş sarımsağı da ekleyebilirsiniz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine ekmek dilimlerini yerleştirin.

  • 180°C’de 4-6 dakika pişirin. Ekmeklerin her iki tarafı da altın rengi alana kadar pişirin.

  • Pişen ekmek dilimlerinin üzerine zeytinyağı sürün.

  • Üzerine avokado püresini sürün.

  • Dilimlenmiş somon füme parçalarını avokadonun üzerine yerleştirin.

Sebzeli omlet

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 190

Malzemeler:

  • Yumurta

  • Süt

  • Biber

  • Mantar

  • Ispanak

  • Brokoli

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • 2 adet yumurtaya çok az süt katarak karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir tarafına sebzeleri koyun, diğer tarafa yağlı kağıt koyarak yumurtayı koyun.

  • 180 derecede 10 dakika omletiniz pişmesini bekleyin.

10. Yumurtalı Muffin ve Fransız Tostu

10. Yumurtalı Muffin ve Fransız Tostu

Yumurtalı muffin

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler: 

  • Yumurta

  • Doğranmış biber, domates, ıspanak

  • Peynir

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

  • Yumurtaları çırparak sebzeleri ekleyelim.

  • Harcı muffin kaplarına dökelim ve peyniri ekleyelim.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 10-12 dakika pişirelim.

Fransız tostu

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • Ekmek dilimleri

  • Yumurta

  • Süt

  • Tarçın

  • Vanilya özü

  • Bal

Yapılışı:

  • Yumurtayı süt, tarçın ve vanilya özü ile çırpın.

  • Ekmek dilimlerini bu karışıma bandırın.

  • Philips Çift Hazneli Airtfryer'da 180 derece 10 dakika pişirin.

  • Ardından arasına istediğiniz malzemeleri koyun ve üzerinde bal gezdirin.

Doyurucu tarifler!

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