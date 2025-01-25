Sağlıklı Beslenmeye Başlaman İçin Bir Tavsiye Veriyoruz!
Sağlıklı Beslenmeye Başlaman İçin Bir Tavsiye Veriyoruz!
Yeni yıl hedeflerin arasında sağlıklı beslenme var ama nereden başlayacağını bilmiyor musun? Merak etme, sağlıklı yaşama giden yolun ilk adımını senin için kolaylaştırdık. İşte hayatını değiştirecek o altın tavsiye!
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1. Sabahları kahvaltı yapıyor musun?
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2. Gün içerisinde ne sıklıkla su içersin?
3. Kahve tüketimin nasıl diye sorsak?
4. Ara öğünlerde hangi yiyecekleri tercih edersin?
5. Tatlı tüketimine nasıl yaklaşırsın?
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6. Yatmadan önce kendini çok aç hissettin, ne yemek yersin?
7. Sence duygusal yeme alışkanlığına sahip misin?
8. Sporla aran nasıl diye sorsak?
9. Yemek alışkanlıklarını değiştirme konusunda ne kadar istekli hissediyorsun?
Çift hazneli airfryer kullanmaya başlamalısın!
Şeker tüketimini azaltmalısın!
Paket gıdalardan uzak durmalısın!
Değişimden korkmamalısın!
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