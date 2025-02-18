Sağlıklı Beslenmeni Kolaylaştıracak Bir Öneri Veriyoruz!
Sağlıklı Beslenmeni Kolaylaştıracak Bir Öneri Veriyoruz!
Sağlıklı beslenme için ne yapman gerekiyor? Sen bize kendini ve sevdiğin şeylerini, rutinlerini anlat biz de sana testin sonunda bir öneri verelim. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz, önerin testin sonunda!
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1. Gün içinde kaç öğün tüketiyorsun?
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2. Kahvaltıda en sık tercih ettiğin seçenek hangisi?
3. Günlük su tüketimin yaklaşık ne kadar?
4. En sevdiğin ve sık tükettiğin fast food hangisi?
5. Tatlı krizlerini nasıl yönetiyorsun?
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6. Fast food tüketim sıklığın nasıl?
7. Atıştırmalık tercihin hangisi olur?
8. Alışveriş yaparken ürün içeriklerine bakıyor musun?
Beslenmeni çeşitlendirebilirsin!
Haftalık yeme planı oluşturmalısın!
Belirli saat aralıklarında yemelisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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