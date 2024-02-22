Sağlıklı Beslenme Konusunda Kararlı Olanlar İçin: Yaşam Kalitenizi Artıracak 10 Yemek Tarifi

Asya esintileri taşıyan bu harika tarifte çocuklarınız bayıla bayıla yiyecek! Yumuşacık tavuklarla yapılan bu tencere yemeğinde tarifi uygulayın ve lezzetin tadını çıkarın.
Hazırlanma Süresi: 20 dakika
Pişirme Süresi: 30 dakika
Pişirme Derecesi: 180°
Malzemeler:
500 gram tavuk budu filetosu
3 diş sarımsak
1 soğan
1 yemek kaşığı zencefil
250 gram Hokkaido bal kabağı
1 kırmızı dolma biber
100 gram brokoli çiçeği
1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı tuz
100 gram yeşil köri ezmesi, acısız
400 gram hindistan cevizi sütü
0.5 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber
1 misket limonu
10 gram taze fesleğen
1 kırmızı acı biber
Yapılışı:
1. Tavuk kalça filetolarını 2x2 cm'lik küpler halinde kesin. Sarımsak, soğan, zencefil kökü ve bal kabağının kabuklarını soyun ve sarımsakları ince ince doğrayın.
2. Soğanı ince ince dilimleyin, zencefili rendeleyin ve bal kabağını 1x1 cmlik küpler halinde kesin.
3. Kırmızı dolmalık biberi ikiye bölün, çekirdeklerini çıkarın. Brokolinin çiçeklerini yıkayın. Biberi ince şeritler halinde dilimleyin. Brokoli çiçeklerini de ortadan ikiye bölün.
4. Brokoli çiçeğini hariç tutarak tavuk ve sebzeleri bir kaseye koyun. Hindistan cevizi yağını ekleyin, tuzlayın ve güzelce karıştırın.
5. Brokoli haricinde tavukları ve sebzeleri kaseden Philips Airfryer 7000 XXL'a aktarın. Cihazı 10 dakika, 180° olacak sıcaklıkta çalıştırın.
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6. Cihazı açın, brokoli çiçeklerini ekleyin ve her şeyi karıştırın. Belirtilen süre ve sıcaklıkta (10 dakika, 180°) cihazı yeniden başlatın. Bu arada yeşil köri ezmesi, hindistan cevizi sütü, tuz ve karabiberi orta boy bir kapta karıştırıp bir kenara alın.
7. Yeşil köri karışımını hepsinin üzerine dökün ve eşit şekilde iyice karıştırın. Cihazı tekrar aynı sürede çalıştırın.
8. Piştikten sonra servis ederken üstüne limon sıkın. Taze fesleğen ve ince doğranmış kırmızı biberi de ekleyin.
Afiyet olsun! 🥘
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