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Sağlıklı Beslenme Konusunda Kararlı Olanlar İçin: Yaşam Kalitenizi Artıracak 10 Yemek Tarifi

etiket Sağlıklı Beslenme Konusunda Kararlı Olanlar İçin: Yaşam Kalitenizi Artıracak 10 Yemek Tarifi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 18:01

Sağlıklı tarifler deyince aklınıza lezzetsiz tarifler gelmesin diye size hem parmaklarınızı yedirtecek hem de sağlıklı beslenmenize yardımcı olacak tarifleri derledik! Aşçılar hazırsa başlayalım...

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1. Miso İsli Tavuk Kasesi

1. Miso İsli Tavuk Kasesi

Faydalı ve lezzetli bir tarif arıyorsanız eğer başka bir yere bakmayın çünkü en iyisini sizin için hazırladık!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Tek Tencere Yemeği

Malzemeler

  • 300 gr tavuk göğsü

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 tutam taze öğütülmüş karabiber

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • 300 gr bal kabağı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 240 gr siyah fasulye

  • 1 avokado

  • 50 gr ıspanak yağı

  • 1 yemek kaşığı beyas miso hamuru

  • 1 yemek kaşığı su

  • 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 1 yeşil soğan

  • Yarım yemek kaşığı susam,

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü 2x2 cm'lik küpler halinde kesin ve tuz, biber ve füme kırmızı biberle taçlandırın. Bal kabağını soyup 2x2 cm'lik parçalar halinde kesin. Üzerlerine biraz zeytinyağı gezdirin ve Philips Airfryer 7000 XXL'da 15 dakika boyunca pişirin.

Rapid Air CombiAir teknolojisi yemekleri tam istediğiniz kıvamda pişirmeniz için yanınızda. Pişirme süresini, sıcaklığını, hava hızınızı bırakın Philips Airfryer 7000 XXL yapsın. 

2. Siyah fasulyeleri süzün. Avokadoyu uzunlamasına ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. İnce ince dilimleyin. Ispanakları yıkayın. 

3. Miso ezmesi ve suyu ayrı bir kapta karıştırarak sosu hazırlayın. Bal ve pirinç sirkesini ekleyin ve tüm malzemeleri iyice karıştırın. Yemeği ıspanakla başlayarak bir kasede servis için hazırlayın. Ispanağın üzerini tavuk göğsü ve bal kabağıyla doldurun. 

Bütün malzemeleri ekleyin ve afiyet olsun!

2. Çırpılmış Tofu

2. Çırpılmış Tofu

Geleneksel çırpılmış yumurtaya yaptığımız bu vegan dokunuş tam bir protein deposu!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 400 gr tofu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı besin mayası

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 2 tutam karabiber

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 60 ml soya içeceği

Yapılışı:

1. Tofuyu ellerinizle veya patates eziciyle iyice ufalayın. Kalan tüm malzemeleri de ekleyip iyice karıştırın. Sonra da karışımı Philips Airfryer 7000 XXL'a aktarın.

2. Cihazdan çıkarıp istediğiniz şekilde servis edin afiyet olsun!

3. Tavuklu Mendi

3. Tavuklu Mendi

Bu lezzetli ve sağlıklı Orta Doğu yemeğini bu tarif sayesinde tek br sepette kolayca hazırlayabilirsiniz! 

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 33 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Tek Tencere Yemekleri 

Malzemeler

  • 8 tavuk bagetbut

  • 2 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 2 yemek kaşığı mandi baharat karışımı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 2 çay kaşığı bitkisel yağ

  • 300 gr hint pirinci

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 diş sarımsak

  • 2 tutam pul biber

Yapılışı:

1. Tavuk, limon suyu, 1.5 yemek kaşığı mendi baharatı karışımı, tuz ve 1 çay kaşığı yağı iyice karıştırın. En az 30 dakika marine edin. 

2. Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Sarımsak ve zencefilli soyun ve rendeleyin. Yağın geri kalanını doğranmıs soğanı, sarımsak ve zencefili kalan mendi baharatı ve pul biberi Philips Airfryer 7000 XXL'a ekleyin. Cihazı 5 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin.

Ya da siz işlerinizi yaparken Otomatik pişirme programı sayesinde en iyi sonuçları almanız için sizi kusursuz bir şekilde yönelterek tüm lezzeti üstenir! 

3. Pirinci bol miktarda, tuzlu kaynar su içerisinde pakette belirtilen talimatlardan 2 dakika daha kısa süre boyunca pişirin. Pişirme suyundan 300 ml ayırıp pirinci süzün.  Pirinci ve pişirme suyunu Airfryer'a koyun, tavuğu da en üste yerleştirin. 28 dakika daha pişirin. Şimdiden afiyet olsun!

4. Dört Tohumlu Granola Krakerleri

4. Dört Tohumlu Granola Krakerleri

Airfryer ile sadece kızartma işlemi yapabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun! 90 farklı pişirme modu arasında granola krakeri yapabileceğini biliyor muydun?

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 50 gr yulaf ezmesi

  • 50 gr ayçiçeği tohumu

  • 30 gr balkabağı tohumu

  • 20 gr chia tohumu

  • 15 gr keten tohumu

  • 1 tutam tuz

  • 100 ml su

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

1. Orta boy bir kasede yulaf ezmesi, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, çiya tohumu, keten tohumunu karıştırın ve bir tutam tuz ekleyin. 

2. Suyu kaynatın ve yulaf tohum karışımının üzerine dökün. Zeytinyağı ve balı ekleyip iyice karışmasını sağlayın. 

3. Karışımı Philips Airfryer 7000 XXL'e alın ve 35 dakika pişirin. Piştikten sonra bir kesme tahtasına granolayı aktarın ve sekiz krakere bölün. 

Afiyet olsun!

5. İnci Yulaflı Kahvaltılık

5. İnci Yulaflı Kahvaltılık

Zinde bir şekilde güne başlamak isteyenler için çok pratik bu tarifi mutlaka denemelisiniz!

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 14 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 2 orta boy yumurta

  • 50 ml süt

  • 1 yemek kaşığı chia tohumu

  • 80 gr tam tahılı yulaf ezmesi

  • 2 dilim ekmek

  • 3 incir

  • 30 gram feta peyniri

  • 25 gram kaju fıstığı

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

Yapılışı:

1. Ekmeği küçük küpler halinde kesin. Bir kapta yumurtayla sütü çırpın ve içine chia, yulaf ve ekmek parçalarını ilave edin. Birkaç dakika ıslanmaya bırakın.

2. İncirleri küçük küçük halinde doğrayın. Feta peynirini ufalayın. Yumurtalı karışıma incir parçalarını, ufalanmış Feta peyniri, kaju fıstığı ve kekiği ilave edin. Bütün bu karışımı Philips Airfryer 7000 XXL'e aktarın.

3. Belirtilen sıcaklık ve sürede pişirin. 

Afiyet olsun!

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6. Hara Kebabı

6. Hara Kebabı

Popüler bir Kuzey Hindistan atıştırmalığı olan Hara Bhara kebabı taze ıspanak, taze bezelye ve patatesle harmanlanan bir köftedir. 

Hazırlanma Süresi: 35 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 100 gr bezelye

  • 200 gr patates

  • 100 gr ıspanak

  • 1 yeşil acı biber

  • 10 gr chaat masala

  • 20 gr yer fıstığı

  • 1 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1.Patatesleri soyun yıkayın ve küçük parçalara bölün. Patatesleri ve bezelyeleri yumuşayana kadar pişirdikten sonra pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar ezin.  Ispanakları kısa bir süre ağartma yöntemi ile haşlayın, süzün ve ince ince kıyın. Acı biberleri yıkayın ve ince ince doğrayın.

Ezilmiş patates ve bezelyelere ıspanak, acı biber, masala ve tuz ekleyin.  9 eşit köfte parçasına dönüştürün. 

2. Köfteleri fırçayla yağlayıp Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin. Ve pişmeye gönderin...

Rapid CombiAir teknoloji sayesinde yemekleriniz nasıl pişeceğini dert etmenize gerek yok, Airfryer'iniz sizin tam istediğiniz gibi yemeğinizi pişiriyor.

7. Karnabaharlı Mini Pizza

7. Karnabaharlı Mini Pizza

Pizza hamurunda buğday bulundurmayan bu düşük karbonhidratlı tarifte, daha fazla sebze tüketmeniz için ideal!

Hazırlanma Süresi: 13 dakika

Pişirme Süresi: 11 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 10 gr chia tohumu

  • 2 yemek kaşığı su

  • 270 gr karnabahar

  • 40 gr yulaf ezmesi

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 20 gr parmesan peyniri

  • 100 ml domates sosu

  • 50 gr feta peyniri

  • 5 gr keklikotu

Yapılışı:

1. Küçük bir bardakta chia tohumlarını suyla karıştırıp 10 dakika bekletin.

2. Karnabaharları küçük parçalara ayırın. Mutfak robotu kasesine yulaf, ıslatılmış chia, parmesan peyniri ve zeytinyağını ekleyin. Hamur pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

3.Karnabahar karışımını yoğurarak 8 cm çapında küçük bir pizza hamuru oluşturun.

4. Pizza hamurunu Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin. Belirtilen sıcaklıkta pişirin. (6 dakika, 200 derece)

5.Pizzaların üstüne domates sosu, taze güveyotu, peynir ve Parmesan peyniri koyun.

6. 5 dakika, 180 derece daha pişirin. Afiyet olsun!

8. Baharatlı Yeşil Köri Tavuk

8. Baharatlı Yeşil Köri Tavuk

Asya esintileri taşıyan bu harika tarifte çocuklarınız bayıla bayıla yiyecek! Yumuşacık tavuklarla yapılan bu tencere yemeğinde tarifi uygulayın ve lezzetin tadını çıkarın.

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gram tavuk budu filetosu

  • 3 diş sarımsak

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 250 gram Hokkaido bal kabağı

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 100 gram brokoli çiçeği

  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 100 gram yeşil köri ezmesi, acısız

  • 400 gram hindistan cevizi sütü

  • 0.5 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 1 misket limonu

  • 10 gram taze fesleğen

  • 1 kırmızı acı biber

Yapılışı:

1. Tavuk kalça filetolarını 2x2 cm'lik küpler halinde kesin. Sarımsak, soğan, zencefil kökü ve bal kabağının kabuklarını soyun ve sarımsakları ince ince doğrayın. 

2. Soğanı ince ince dilimleyin, zencefili rendeleyin ve bal kabağını 1x1 cmlik küpler halinde kesin.

3. Kırmızı dolmalık biberi ikiye bölün, çekirdeklerini çıkarın. Brokolinin çiçeklerini yıkayın. Biberi ince şeritler halinde dilimleyin. Brokoli çiçeklerini de ortadan ikiye bölün.

4. Brokoli çiçeğini hariç tutarak tavuk ve sebzeleri bir kaseye koyun. Hindistan cevizi yağını ekleyin, tuzlayın ve güzelce karıştırın.

5. Brokoli haricinde tavukları ve sebzeleri kaseden Philips Airfryer 7000 XXL'a aktarın. Cihazı 10 dakika, 180° olacak sıcaklıkta çalıştırın.

En sevdiğiniz yemekleri basit bir dokunuşla mükemmel hale getiren Gıda Termometresi sayesinde  proteinli gıdaları az pişmiş, çok pişmiş veya ikisinin arasında tam istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. 

6. Cihazı açın, brokoli çiçeklerini ekleyin ve her şeyi karıştırın. Belirtilen süre ve sıcaklıkta (10 dakika, 180°) cihazı yeniden başlatın. Bu arada yeşil köri ezmesi, hindistan cevizi sütü, tuz ve karabiberi orta boy bir kapta karıştırıp bir kenara alın.

7.  Yeşil köri karışımını hepsinin üzerine dökün ve eşit şekilde iyice karıştırın. Cihazı tekrar aynı sürede çalıştırın.

8. Piştikten sonra servis ederken üstüne limon sıkın. Taze fesleğen ve ince doğranmış kırmızı biberi de ekleyin.

Afiyet olsun! 🥘

9. Ton Balığı Konfi

9. Ton Balığı Konfi

Bugüne kadar denediğiniz en iyi konserve ton balığının tadını çıkarın!

Asya esintileri taşıyan bu harika tarifte çocuklarınız bayıla bayıla yiyecek! Yumuşacık tavuklarla yapılan bu tencere yemeğinde tarifi uygulayın ve lezzetin tadını çıkarın.

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 80°

Malzemeler:

  • 1 kg ton balığı bifteği

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam biberiye

  • 6 tutam kekik

  • 300 ml kanola yağı

Yapılışı:

1. Ton balığını 2.5 cm'lik şeritler halinde kesin, tuzla lezzetlendirin ve buzdolabında 30 dakşka dinlenmeye bırakın. Biberiye ve fesleğenleri yıkayın. 

Ton balığını kavanozlara eşit bir şekilde bölün ve taze otları ekleyin. Yağ, ton balığının üzerini tamamen kapatacak şekilde kavanozlara dökün. Kavanozları temiz bir kapakla sıkıca kapatın.

2. Kavanozları Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin. 30 dakika pişmeye bırakın İstediğiniz tüm tariflerde kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!

10. Karnabaharlı, Tavuklu, Bademli Gnocchi

10. Karnabaharlı, Tavuklu, Bademli Gnocchi

Sadece yarım saatinizi ayırarak hazırlayacağınız bu tarif içinde İtalyan esintileri barındırıyor. Akdeniz lezzetleriyle zenginleşen bu yemeğe doyamayacaksınız!

Hazırlanma Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 15 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Tek Tencere Yemekleri

Malzemeler

  • 200 gram tavuk göğsü fileto 

  • 300 gram karnabahar

  • 50 gram badem

  • 500 gram gnocchi (patatesten yapılan bir italyan yemeği)

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 0.25 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 0.5 çay kaşığı kurutulmuş kekik

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

  • 4 şubeler taze kekik

Yapılışı

1. Tavuk göğsü filetosunu yaklaşık 2 cm'lik küpler halinde doğrayın. Karnabahar yapraklarını ayırın ve yıkayarak temizleyin. Çok büyük parçalar varsa bölebilirsiniz. Bademleri de ince ince doğrayın, sarımsak dişlerinin kabuklarını soyup ezin.

2. Bir kaba gnocchi, küp küp doğranmış tavuğu, karnabahar yapraklarıyla çiçeklerini, kıyılmış badem, ezilmiş, sarımsak, tuz, karabiber, kurutulmuş kekik, zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip iyice karıştırın.

3. Karışımı Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin ve cihazı belirtilen süre ve sıcaklıkta çalıştırın.

İpucu: Pişirmenin yarısında bir kere sallayın. 

4. Kızartma işlemi bittiğinde üstüne taze kekik serpiştirip servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

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