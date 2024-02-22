Sağlıklı Beslenme Konusunda Kararlı Olanlar İçin: Yaşam Kalitenizi Artıracak 10 Yemek Tarifi

Bu lezzetli ve sağlıklı Orta Doğu yemeğini bu tarif sayesinde tek br sepette kolayca hazırlayabilirsiniz!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 33 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Tek Tencere Yemekleri

Malzemeler

8 tavuk bagetbut

2 yemek kaşığı misket limon suyu

2 yemek kaşığı mandi baharat karışımı

1/2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı bitkisel yağ

300 gr hint pirinci

1 soğan

1 yemek kaşığı zencefil

2 diş sarımsak

2 tutam pul biber

Yapılışı:

1. Tavuk, limon suyu, 1.5 yemek kaşığı mendi baharatı karışımı, tuz ve 1 çay kaşığı yağı iyice karıştırın. En az 30 dakika marine edin.

2. Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Sarımsak ve zencefilli soyun ve rendeleyin. Yağın geri kalanını doğranmıs soğanı, sarımsak ve zencefili kalan mendi baharatı ve pul biberi Philips Airfryer 7000 XXL'a ekleyin. Cihazı 5 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin.

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3. Pirinci bol miktarda, tuzlu kaynar su içerisinde pakette belirtilen talimatlardan 2 dakika daha kısa süre boyunca pişirin. Pişirme suyundan 300 ml ayırıp pirinci süzün. Pirinci ve pişirme suyunu Airfryer'a koyun, tavuğu da en üste yerleştirin. 28 dakika daha pişirin. Şimdiden afiyet olsun!