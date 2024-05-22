Sağlık Terimleri Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Sağlık Terimleri Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Sağlık terimlerini en iyi ben bilirim diyorsan doğru yerdesin.
Bakalım sağlık terimlerine ne kadar aşinasın?
İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Başlayalım. İnflamasyon nedir?
2. Sık sık duyarız bunu. Kist nedir?
3. Bunu Doktorlar dizisinden hatırlarsınız. Lezyon nedir?
4. Bunu gerçek hayatta da sık sık duyarız. Halüsinayson nedir?
5. Peki kafanın hangi bölümüne temporal bölge ismi verilir?
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