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Sağlık Terimleri Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Sağlık Terimleri Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

godot
godot - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 18:01

Sağlık terimlerini en iyi ben bilirim diyorsan doğru yerdesin.

Bakalım sağlık terimlerine ne kadar aşinasın?

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Başlayalım. İnflamasyon nedir?

2. Sık sık duyarız bunu. Kist nedir?

3. Bunu Doktorlar dizisinden hatırlarsınız. Lezyon nedir?

4. Bunu gerçek hayatta da sık sık duyarız. Halüsinayson nedir?

5. Peki kafanın hangi bölümüne temporal bölge ismi verilir?

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6. Peki gözün en içinde bulunan ağ tabakaya ne ad verilir?

7. Günlük yaşamda da kullandığımız rejenerasyon teriminin sağlıktaki karşılığı nedir peki?

8. Hazırsan son sorumuz geliyor. Patolojik nedir?

Daha iyi olabilirdi.

Aslında sağlık terimlerine aşinalığın var. Fakat çok merak edip tam anlamlarını öğrenmemişsin. Yine de sende bu konuda ciddi bir potansiyel var. Bundan sonra daha meraklı davranıp duyduğun şeyleri öğrenmelisin.

Sağlık terimleri senden sorulur.

Sen bu işten anlıyorsun. Bilgi, merak, motivasyon hepsi var sende. Sağlıkla ilgili duyduğun her şeyi araştırır doğrusunu öğrenmeye çalışırsın. Çünkü senin için sağlık her şeyden önemli.

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