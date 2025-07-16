Sağlık Sektöründe İş Kuracak Olanların Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey

Tamam, kabul edelim… Sağlık sektörü kulağa cazip geliyor: sürekli talep var, insanlara fayda sağlıyorsun, hem manevi hem maddi tatmin yüksek. Ama işin mutfağına girdiğinde öyle sadece 'iş kuruyorum' demekle bitmediğini görüyorsun. Çünkü burada hizmet verdiğin kişi bir müşteri değil; derdi, ihtiyacı, hassasiyeti olan bir hasta.

Yani mesele sadece cihaz almak, mekân açmak değil… Bir yandan mevzuat, bir yandan etik, bir yandan da maliyet yönetimi.

Panik yapma! Sağlık sektöründe sağlam bir başlangıç yapman için dikkat etmen gereken en önemli 10 konuyu senin için toparladık. Hazırsan derin bir nefes al ve oku… çünkü bu sektörde atacağın her adımın gerçekten önemi büyük.