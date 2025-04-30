Sağlık Bakanlığı 19 Bin Personel Alımı Başvuru Kılavuzu Açıklandı mı? 2025 Kadroları Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılının Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen 19 bin personel alımı için başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan kadroların belirlenmesinin ardından hazırlanacak olan başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından 2 Mayıs Cuma gününe kadar yayınlanması bekleniyor.

Kılavuzda, Sağlık Bakanlığı'nca alım yapılacak kadroların branş dağılımı, özel ve genel şartlar, eğitim, sınav ve benzeri şartlar yer alacak.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Branş ve Kadro Dağılımı Belli Oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına dair diğer detaylar gibi branş ve kadro dağılımının da başvuru kılavuzu ile belli olması bekleniyor. Adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'nin resmi internet sitesini anbean takip ediyor. Bu süreçte kılavuzun açıklanması ile detaylar haberimizde de yerini alacak.

Öte yandan Bakan Memişoğlu yapılan açıklamada, söz konusu personel alımında; 'Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak.' diyerek alım hakkında bilgi vermişti. Alımların hangi illerde olacağı da kılavuz ile belirlenecek.