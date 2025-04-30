onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
KPSS
Sağlık Bakanlığı 19 Bin Personel Alımı Başvuru Kılavuzu Açıklandı mı? 2025 Kadroları Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 19 Bin Personel Alımı Başvuru Kılavuzu Açıklandı mı? 2025 Kadroları Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.04.2025 - 14:47

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvurularına ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Bakan Memişoğlu tarafından 2025 yılı içerisinde 37 bin personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Bu kapsamda ilk etapta Mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılması bekleniyor. İkinci etapta ise kalan 18 bin personel alımı için Eylül ayına işaret ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ise hem KPSS puanı ile hem de İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başladı mı? Başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı işe alım kadroları belli oldu mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sağlık Bakanlığı'nca 2025 yılı için planlanan 37 bin personel alımı için ilk aşamada Mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'nca 2025 yılı için planlanan 37 bin personel alımı için ilk aşamada Mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru kılavuzunun 28 Nisan 2025 Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuz ve Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin detaylar ise vatandaşların gündeminde yerini aldı.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Kılavuzu Yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Kılavuzu Yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılının Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen 19 bin personel alımı için başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan kadroların belirlenmesinin ardından hazırlanacak olan başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından 2 Mayıs Cuma gününe kadar yayınlanması bekleniyor. 

Kılavuzda, Sağlık Bakanlığı'nca alım yapılacak kadroların branş dağılımı, özel ve genel şartlar, eğitim, sınav ve benzeri şartlar yer alacak.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Branş ve Kadro Dağılımı Belli Oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına dair diğer detaylar gibi branş ve kadro dağılımının da başvuru kılavuzu ile belli olması bekleniyor. Adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'nin resmi internet sitesini anbean takip ediyor. Bu süreçte kılavuzun açıklanması ile detaylar haberimizde de yerini alacak. 

Öte yandan Bakan Memişoğlu yapılan açıklamada, söz konusu personel alımında; 'Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak.' diyerek alım hakkında bilgi vermişti.  Alımların hangi illerde olacağı da kılavuz ile belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puanına göre yapılacağını aktarmıştı. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan başvurular ais.osym.gov.tr adresinden ve İŞKUR'dan yapılacak. Detayları ve alım şartlarını beklerken adaylar, 'Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar' hakkında KPSS listelerini araştırıyor. 

İşte, KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Sonuçları: En Küçük ve En Büyük Puanlar 

KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları (Lisans)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın