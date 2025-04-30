Sağlık Bakanlığı 19 Bin Personel Alımı Başvuru Kılavuzu Açıklandı mı? 2025 Kadroları Ne Zaman Açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvurularına ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Bakan Memişoğlu tarafından 2025 yılı içerisinde 37 bin personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Bu kapsamda ilk etapta Mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılması bekleniyor. İkinci etapta ise kalan 18 bin personel alımı için Eylül ayına işaret ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ise hem KPSS puanı ile hem de İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başladı mı? Başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı işe alım kadroları belli oldu mu?
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Sağlık Bakanlığı'nca 2025 yılı için planlanan 37 bin personel alımı için ilk aşamada Mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak.
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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Kılavuzu Yayınlandı mı?
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılacak?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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