Sadece Gerçek Süper Lig Tutkunlarının Tüm Sorulara Doğru Cevap Verebileceği Futbol Testi
Sadece Gerçek Süper Lig Tutkunlarının Tüm Sorulara Doğru Cevap Verebileceği Futbol Testi
Süper Lig'i benden iyi bilen yoktur diyorsan bu futbol testi tam sana göre! Hazırsan ilk sorumuz geliyor 🙌
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1. Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol kaydeden yabancı futbolcu kimdir?
2. Michael Eneramo ülkemizde hangi takımın formasını giymemiştir?
3. 1991-1992 sezonunda oynanan ve lig tarihinin en gollü karşılaşması olarak kayıtlara geçen Fenerbahçe - Gaziantepspor maçında toplam kaç gol atılmıştır?
4. Süper Lig'de namağlup şampiyonluğa ulaşan tek takım hangisidir?
5. Maçın hakemine kırmızı kart göstererek lig tarihinin en ilginç olaylarından birisine imza atan futbolcu kimdir?
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6. Üç büyük takımda görev yapıp bu takımların üçüyle de şampiyonluk yaşayan teknik direktör kimdir?
7. Şu anda TFF 2. Lig'de mücadelen Bursaspor, hangi sezonda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştır?
8. VAR sistemi Türkiye'de hangi yıl kullanılmaya başlanmıştır?
9. 7 kez Süper Lig'e veda ederek "en çok küme düşen takım" konumunda bulunan kulüp hangisidir?
10. 384 maç yöneterek lig tarihinin en çok maç alan hakemi kimdir?
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