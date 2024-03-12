Sadece Oruç Tutan Öğrencilere Yemek Verdiği İddia Edilen Selçuk Üniversitesi Tepki Çekti

Ramazan ayı içinde yardımlaşma, dayanışma gibi insani öğeleri içerse de ülkemizde her sene tekrarlanan polemikler ve haberlerin de ayı oluyor. Konya Selçuk Üniversitesi ise iddialara göre yemek programını oruç tutan öğrencilere göre ayarladı. Verilen çizelgede sadece sahur ve iftar menülerinin olması tepki çekti.