Sadece Oruç Tutan Öğrencilere Yemek Verdiği İddia Edilen Selçuk Üniversitesi Tepki Çekti
Sadece Oruç Tutan Öğrencilere Yemek Verdiği İddia Edilen Selçuk Üniversitesi Tepki Çekti
Ramazan ayı içinde yardımlaşma, dayanışma gibi insani öğeleri içerse de ülkemizde her sene tekrarlanan polemikler ve haberlerin de ayı oluyor. Konya Selçuk Üniversitesi ise iddialara göre yemek programını oruç tutan öğrencilere göre ayarladı. Verilen çizelgede sadece sahur ve iftar menülerinin olması tepki çekti.
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Yapılan bilgilendirmede kahvaltı öğlen ve akşam yemeklerinin yerini 18.30 ve 20.00 arasında iftar menüsü aldı.
Kutalmışoğlu Süleymanşah Yemekhanesi'nde ise 03.00-05.30 arası sahur verileceği duyuruldu.
Karara tepki gösterenler de oldu.
Bunun bir dayatma olduğu öne sürüldü.
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Bunun yeni bir karar olmadığı belirtildi.
Ardından öğle yemeği için isim alınacağı ve yeterli sayı toplandığında öğle yemeği verileceği duyuruldu.
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Hadi diyelim ki herkese orucu dayattınız tutmayanları, hasta olanları vs geçtim müslüman olmayanlar var be kardeşim akıl var mantık var hani sizin hoşgörünüz... Devamını Gör
Allah bu Konyalılara acısaydı kupkuru çölün ortasında onları susuz bırakmazdı .
konya şaşırtmadı 🤗 bakalım ilk yemek dayağı oradan mi gelecek erzurumdan mı 😂
Dinde zorlama yoktu demi zorlama yoksa bu ne peki