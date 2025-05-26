Sadece Gerçek Bilim Severlerin Cevaplayabileceği 11 Bilimsel Soru

Bilim her zaman kalın kitaplar, sıkıcı formüller ya da anlaması zor deneyler değildir! Bazen bir gökkuşağına bakarken, bazen yolda yürürken, bazen de bir arkadaşına dokunduğunda bile aklında minik bir “Bu neden böyle oldu acaba?” sorusu belirir.

İşte biz de tam bu yüzden seni, klasik bilgilerin dışına çıkarıp şaşırtacak 11 soruluk bilimsel bir yolculuğa davet ediyoruz.