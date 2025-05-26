Sadece Gerçek Bilim Severlerin Cevaplayabileceği 11 Bilimsel Soru
Bilim her zaman kalın kitaplar, sıkıcı formüller ya da anlaması zor deneyler değildir! Bazen bir gökkuşağına bakarken, bazen yolda yürürken, bazen de bir arkadaşına dokunduğunda bile aklında minik bir “Bu neden böyle oldu acaba?” sorusu belirir.
İşte biz de tam bu yüzden seni, klasik bilgilerin dışına çıkarıp şaşırtacak 11 soruluk bilimsel bir yolculuğa davet ediyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir kişiye dokununca neden elektrik çarpıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İnsan vücudundaki en güçlü kas hangisi?
3. Beynimiz protezleri nasıl kontrol edebiliyor?
4. Uzayda ağlarsan ne olur?
5. Devekuşunun gözü mü büyüktür, beyni mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Salyangozlar gerçekten 3 yıl boyunca uyuyabilir mi?
7. Gökkuşağında kaç renk vardır?
8. En sıcak gezegen hangisidir?
9. Beynimiz ne kadar elektrik üretir?
10. Işık hızında seyahat mümkün olabilir mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Bilincimiz nerede başlar ve biter?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın