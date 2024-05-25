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Saçları Boyadan Yıprananların Saç Bakım Rutinine Eklemesi Gereken 10 Şey

Saçları Boyadan Yıprananların Saç Bakım Rutinine Eklemesi Gereken 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 18:01

Boyadan muzdarip olanlar buraya! Ne kadar dikkat etsek de saçımız boyadan, içindeki kimyasallardan dolayı yıpranıyor. Bu yüzden de saçımıza ekstra iyi bakmamız gerekiyor. Bu içeriğimiz de saçı boyadan yıprananlara gelsin. İşte saç bakım rutininize eklemeniz gereken 10 şey!

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1. Saçınıza uygun doğru ürünler kullanın.

Boyalı saçlar için özel olarak üretilmiş şampuan ve saç kremleri kullanın. Bu ürünler, saçlarınızın rengini korurken, aynı zamanda nemlenmesini ve beslenmesini de sağlar. Sülfat ve paraben içeren ürünlerden uzak durun, çünkü bu maddeler saçlarınızı kurutabilir ve renginin solmasına neden olabilir.

2. Saçınızı çok fazla yıkamayın.

Sık yıkama, saçlarınızdan doğal yağların uzaklaşmasına neden olarak kurumasına ve yıpranmasına yol açabilir. Bu yüzden saçlarınızı çok sık yıkamayın. Tabii ki maksimum 2 günde bir yıkamayı da ihmal etmeyin.

3. Saçınızı yıkarken ılık su kullanın.

Sıcak su, saçlarınızdaki keratin pullarını açarak renginin solmasına ve kırılganlaşmasına neden olabilir. Saçlarınızı ılık veya soğuk suyla yıkamaya özen gösterin.

4. Saçlarınızı ıslakken taramaktan kaçının.

Islak saçlar daha kırılgan olduğundan, saçları ıslakken taramak kopmalara ve kırılmalara yol açabilir. Saçlarınızı kuruttuktan sonra geniş dişli bir tarakla nazikçe tarayabilirsiniz.

5. Her hafta düzenli şekilde saç maskesi uygulayın.

Haftada bir veya iki kez saç tipinize uygun bir saç maskesi yapmak, saçlarınızın nemlenmesine ve beslenmesine yardımcı olacaktır. Evde doğal malzemelerle yapabileceğiniz birçok saç maskesi tarifi bulunmaktadır.

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6. Saçlarınızı güneşten koruyun.

Güneş ışınları da saçlarınızı kurutarak ve renginin solmasına neden olabilir. Dışarı çıkarken şapka giymek veya saçlarınıza güneş kremi uygulamak saçlarınızı korumaya yardımcı olacaktır.

7. Saç yağları kullanın.

Hindistan cevizi yağı, badem yağı veya argan yağı gibi doğal yağlar, saçlarınızın nemlenmesine ve beslenmesine yardımcı olacaktır. Duştan önce veya sonra saçlarınıza masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

8. Doğru saç kremini kullanın.

Saçlarınız yıprandığı için birbirine karışmaya çok eğilimli olabilir.Hem rahatça taramak hem de saçlarınızı açmak için boyalı saçlar için üretilen saç kremlerini kullanabilirsiniz.

9. Saçınızı ısıyla şekillendirmekten kaçının.

Fön, maşa ve düzleştirici gibi ısıtıcı aletler saçlarınızı kurutarak ve yıpranmasına neden olabilir. Bu aletleri kullanırken mutlaka ısı koruyucu ürün kullanın ve kullanım sıklığını olabildiğince azaltın.

10. Saçlarınızı kırıklardan arındırın.

Düzenli olarak uçlarınızı kestirmek, kırılmaların yukarıya doğru ilerlemesini önler ve saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini sağlar.

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