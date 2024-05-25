Saçları Boyadan Yıprananların Saç Bakım Rutinine Eklemesi Gereken 10 Şey
Saçları Boyadan Yıprananların Saç Bakım Rutinine Eklemesi Gereken 10 Şey
Boyadan muzdarip olanlar buraya! Ne kadar dikkat etsek de saçımız boyadan, içindeki kimyasallardan dolayı yıpranıyor. Bu yüzden de saçımıza ekstra iyi bakmamız gerekiyor. Bu içeriğimiz de saçı boyadan yıprananlara gelsin. İşte saç bakım rutininize eklemeniz gereken 10 şey!
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1. Saçınıza uygun doğru ürünler kullanın.
2. Saçınızı çok fazla yıkamayın.
3. Saçınızı yıkarken ılık su kullanın.
4. Saçlarınızı ıslakken taramaktan kaçının.
5. Her hafta düzenli şekilde saç maskesi uygulayın.
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6. Saçlarınızı güneşten koruyun.
7. Saç yağları kullanın.
8. Doğru saç kremini kullanın.
9. Saçınızı ısıyla şekillendirmekten kaçının.
10. Saçlarınızı kırıklardan arındırın.
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