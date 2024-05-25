Saçları Boyadan Yıprananların Saç Bakım Rutinine Eklemesi Gereken 10 Şey

Boyalı saçlar için özel olarak üretilmiş şampuan ve saç kremleri kullanın. Bu ürünler, saçlarınızın rengini korurken, aynı zamanda nemlenmesini ve beslenmesini de sağlar. Sülfat ve paraben içeren ürünlerden uzak durun, çünkü bu maddeler saçlarınızı kurutabilir ve renginin solmasına neden olabilir.