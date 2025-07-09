Saç Tipine Göre Yaz Bakım Rutinini Ne Kadar Doğru Yapıyorsun?
Yaz mevsiminde cildimize olduğu kadar saçlarımıza da iyi bakmalıyız. Güneş ışınları, deniz tuzu, klorlu havuz suyu, ter, nem ve sürekli yıkanma... Peki sen yazın saçlarına gerçekten iyi bakıyor musun, yoksa sadece şampuanlayıp geçiyor musun? Bu testte saç tipine göre yaz bakım alışkanlıklarını inceliyoruz. Haydi başlayalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yaz aylarında saç bakım rutininde değişiklik yapıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki, saç tipini biliyor musun?
3. Söyle bakalım, yaz tatilin için nereye gitmek istersin?
4. Denize ya da havuza girdikten sonra saçların için bir şey yapar mısın?
5. Saç koruyucu sprey ya da UV filtreli ürünler kullanıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Valiz hazırlarken olmazsa olmaz saç ürünün hangisi?
7. Saçlarını yazın nasıl şekillendiriyorsun?
8. Son olarak, saçlarını haftada kaç kez yıkıyorsun?
Saçların seninle gurur duyuyor!
Biraz daha özen göstermen gerekiyor!
Saçların kendi haline bırakılmış gibi...
Senin hemen harekete geçmen lazım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın