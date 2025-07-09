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Saç Tipine Göre Yaz Bakım Rutinini Ne Kadar Doğru Yapıyorsun?

etiket Saç Tipine Göre Yaz Bakım Rutinini Ne Kadar Doğru Yapıyorsun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 15:01

Yaz mevsiminde cildimize olduğu kadar saçlarımıza da iyi bakmalıyız. Güneş ışınları, deniz tuzu, klorlu havuz suyu, ter, nem ve sürekli yıkanma... Peki sen yazın saçlarına gerçekten iyi bakıyor musun, yoksa sadece şampuanlayıp geçiyor musun? Bu testte saç tipine göre yaz bakım alışkanlıklarını inceliyoruz. Haydi başlayalım. 👇

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1. Yaz aylarında saç bakım rutininde değişiklik yapıyor musun?

2. Peki, saç tipini biliyor musun?

3. Söyle bakalım, yaz tatilin için nereye gitmek istersin?

4. Denize ya da havuza girdikten sonra saçların için bir şey yapar mısın?

5. Saç koruyucu sprey ya da UV filtreli ürünler kullanıyor musun?

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6. Valiz hazırlarken olmazsa olmaz saç ürünün hangisi?

7. Saçlarını yazın nasıl şekillendiriyorsun?

8. Son olarak, saçlarını haftada kaç kez yıkıyorsun?

Saçların seninle gurur duyuyor!

Sen her mevsim için özenli bir saç bakım rutini çıkarıyorsun. Saç tipini çok iyi tanıyor, ne zaman neye ihtiyacı olduğunu biliyorsun. UV filtreli ürünler, nem maskeleri ve doğru şampuan seçimi gibi adımlarla yazın zorlu koşullarına karşı saçlarına çok iyi bakıyorsun! Bu rutinin sayesinde dört mevsim, parlak saçlar seninle oluyor! Yaz mevsiminde saçını kendi haline bırakmıyor, tüm gerekli bakımları yerine getiriyorsun.

Biraz daha özen göstermen gerekiyor!

Saçlarını tamamen ihmal etmiyorsun ama yaz mevsiminin özel ihtiyaçlarını göz ardı edebiliyorsun. Güneşin ve tuzlu suyun etkilerini fark etmesen de uzun vadede kuruluk, kırılma ve matlık gibi sorunlarla karşılaşabilirsin. Saç tipine uygun bir nem maskesi ve UV koruyucu spreyle bir yaz rutini yapmak senin için yeterli olabilir. Bunu sürdürebilirsen emin ol, saçların sana teşekkür edecek!

Saçların kendi haline bırakılmış gibi...

Bakım konusunu fazla kafaya takmıyor olabilirsin ama saçlar yazın gerçekten yoğun bir şekilde yıpranıyor. Sürekli yıkamak, ısı uygulamak ya da devamlı güneşe maruz bırakmak da saç sağlığını etkileyebilir. Nasıl yapacağını bilmiyorsan, ufak değişikliklerle işe başlayabilirsin. Duş sonrası tarama spreyi, haftalık nem veya koruma maskesi, bir de şapka! Hem kolay hem etkili çözüm! İnan bu rutinden sonra saçların kendine gelecek!

Senin hemen harekete geçmen lazım!

Senin saçların şu an susuzluktan kavruluyor gibi! Denize girmeden önce koruyucu sürülmeyen, güneş altında savrulan, bolca ısıyla şekillendirilen saçlar bir süre sonra kendini bırakır. Ama geç kaldım diye düşünme, her zaman bir çözümü var! Sülfatsız bir şampuan, yoğun nemlendirici bir maske ve en önemlisi, biraz özen! Bu yazın ikinci yarısında, saçlarını kendine getirmek senin elinde.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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