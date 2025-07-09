Saç Tipine Göre Yaz Bakım Rutinini Ne Kadar Doğru Yapıyorsun?

Sen her mevsim için özenli bir saç bakım rutini çıkarıyorsun. Saç tipini çok iyi tanıyor, ne zaman neye ihtiyacı olduğunu biliyorsun. UV filtreli ürünler, nem maskeleri ve doğru şampuan seçimi gibi adımlarla yazın zorlu koşullarına karşı saçlarına çok iyi bakıyorsun! Bu rutinin sayesinde dört mevsim, parlak saçlar seninle oluyor! Yaz mevsiminde saçını kendi haline bırakmıyor, tüm gerekli bakımları yerine getiriyorsun.