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Sabiha Gökçen Havaalanında Satılan Bir Şişe Suyun Fiyatı Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı

Sabiha Gökçen Havaalanında Satılan Bir Şişe Suyun Fiyatı Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
19.06.2024 - 22:50 Son Güncelleme: 19.06.2024 - 23:01

Sabiha Gökçen'de bulunan bir suyun 315 TL'ye satılması herkeste şaşkınlık yarattı.

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Havaalanlarına yolunuz düştüyse eğer yiyecek ve içecek fiyatlarının normalden ne kadar yüksek olduğunu fark etmiş olmalısınız. Mesela bu hamburgerler 👇

Havaalanlarına yolunuz düştüyse eğer yiyecek ve içecek fiyatlarının normalden ne kadar yüksek olduğunu fark etmiş olmalısınız. Mesela bu hamburgerler 👇

Ya da bir turistin 589 TL verdiği bu bira 👇

Ya da bir turistin 589 TL verdiği bu bira 👇

Belki de canınız börek yemek isteyecek? O zaman şu hesaba da hazır olmalısınız 👇 Su ücretinin 124 TL olduğuna da ayrıca dikkatinizi çekeriz.

Belki de canınız börek yemek isteyecek? O zaman şu hesaba da hazır olmalısınız 👇 Su ücretinin 124 TL olduğuna da ayrıca dikkatinizi çekeriz.

Bir Fransız markası olan Evian marka suyun fiyatı ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 9 Euro olarak belirtilmiş, yani yaklaşık 315 TL.

Bir Fransız markası olan Evian marka suyun fiyatı ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 9 Euro olarak belirtilmiş, yani yaklaşık 315 TL.

Bu suyun normal satış fiyatı ise 49,99 TL olarak internette mevcut.

Bu suyun normal satış fiyatı ise 49,99 TL olarak internette mevcut.
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