Sabiha Gökçen Havaalanında Satılan Bir Şişe Suyun Fiyatı Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı
Sabiha Gökçen Havaalanında Satılan Bir Şişe Suyun Fiyatı Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı
Sabiha Gökçen'de bulunan bir suyun 315 TL'ye satılması herkeste şaşkınlık yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Havaalanlarına yolunuz düştüyse eğer yiyecek ve içecek fiyatlarının normalden ne kadar yüksek olduğunu fark etmiş olmalısınız. Mesela bu hamburgerler 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ya da bir turistin 589 TL verdiği bu bira 👇
Belki de canınız börek yemek isteyecek? O zaman şu hesaba da hazır olmalısınız 👇 Su ücretinin 124 TL olduğuna da ayrıca dikkatinizi çekeriz.
Bir Fransız markası olan Evian marka suyun fiyatı ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 9 Euro olarak belirtilmiş, yani yaklaşık 315 TL.
Bu suyun normal satış fiyatı ise 49,99 TL olarak internette mevcut.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın