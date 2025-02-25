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Sabah Telaşına Son: Kahvaltıyı Hızlıca Halledip Günü Kurtaracak 11 Pratik Tarif

etiket Sabah Telaşına Son: Kahvaltıyı Hızlıca Halledip Günü Kurtaracak 11 Pratik Tarif

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 19:01

Kahvaltıyı bazen uzun uzun yapmak istesek de bazen hızlıca yapıp çıkmamız gerekebiliyor. Böyle anlarda size yardımcı olacak tarifleri derledik. Her öğünde olduğu gibi kahvaltıda da yanında olan Philips Airfryer ile yapabileceğiniz birçok pratik tarif var. Gelin bu tarifler nelermiş birlikte bakalım...

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Çubuk Tost - Sebzeli Rulo

Çubuk Tost - Sebzeli Rulo

Lezzetli ve doyurucu bir kahvaltı seçeneği olan Fransız tostunun çubuk versiyonunun da dışı çıtır, içi yumuşacık oluyor.

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 4 dilim tost ekmeği

  • 2 yumurta

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 30 gram file badem

Yapılışı:

1. Ekmeği çubuk şeklinde kesin. 

2. Yumurta ve sütü çırpın.

3. Her ekmeği bu karışıma bulayın ve biraz bekletip emmesini sağlayın.

4. Üzerini badem taneleriyle kapladığınız ekmekleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve pişirin.

Bu tarifin yanına bir de sebzeli bir tarif yapmayalım mı?

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 50 gram brokoli

  • 50 gram kırmızı dolma biber

  • 60 gram Çedar peyniri

  • 50 gram konserve mısır

  • 120 gram krem peynir

  • 2 tortilla

Yapılışı:

1. Sebzeleri ince ince doğrayın. 

2. Çedar ve krem peynirini karıştırın. Peynirli karışımı sebzelerle birleştirin

3. Karışımı tortilla ekmeğine sürün ve rulo haline getirin.

4. Ruloları kesin ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve pişirin.

Çift hazneli Airfryer kahvaltıda da hep yanında! Çift haznesi sayesinde aynı anda hem tuzlu hem tatlı lezzetli kahvaltılıklar hazırlayabiliyorsunuz. Mutfakta geçirdiğiniz vakti azaltan Philips Airfryer sayesinde pratik şekilde yemek hazırlayabileceksiniz.

Kızarmış Ekmek - Yumurta

Kızarmış Ekmek - Yumurta

Yumurtasız bir kahvaltı olmaz elbette. Yanında bir de kızarmış ekmek olsa enfes olur. Böyle bir kahvaltıyı Philips Airfryer ile hızlıca hazırlamak mümkün!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 140°

Malzemeler:

  • 4 yumurta

  • 4 dilim tam tahıllı tost ekmeği

  • 100 gram çeri domates

  • 100 gram krem peynir

Yapılışı:

1. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine kahvaltı tepsisini yerleştirin. Yumurtaları ve ekmekleri bu tepsiye yerleştirin.

2. Çeri domatesleri de diğer hazneye yerleştirin ve pişirin. 

3. Kızarmış ekmeklere krem peynir sürün, üzerine soyduğunuz yumurtaları koyun.

4. Son olarak domatesleri de üzerine ekleyin. Kahvaltınız hazır!

Kahvaltılık Sufle - Muzlu Ekmek

Kahvaltılık Sufle - Muzlu Ekmek

Pratik bir kahvaltı için bu sufleyi yapabilirsiniz.

Hazırlama Süresi: 6 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 2 yemek kaşığı krema

  • 1 kapya biber

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Maydanozları ve kapya biberi doğrayın.

2. Yumurtayı kaba alın, üzerine krema ekleyip çırpın.

3. Son olarak kapya ve maydanozları da ekleyip iyice karıştırın. 

4. Bu karışımı sufle kaplarının yarısına kadar doldurun. 

5. Kapları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve pişirin.

Yanına bir de muzlu ekmek yaptık mı kahvaltımız tamamlanacak!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 4 muz

  • 60 gram yumuşamış tereyağı

  • 2 yumurta

  • 200 gram un

  • 70 gram şeker

  • 2 tutam tuz

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

1. Muzları ezin. Tereyağ ve yumurtaları ekleyip karıştırın.

2. Kuru malzemeleri ayrı bir kapta karıştırın. Muzlu karışımla kuru malzemeleri karıştırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirdiğiniz karışımı belirtilen süre boyunca pişirin.

HomeID uygulaması sayesinde tarif bulmakta zorlanmayacağınız Philips Çift Hazneli Airfryer size çok yardımcı olacak. Yemek yapmakta zorlandığınız her an uygulamasını açıp ne yemek yapacağınızı seçebileceksiniz.

Izgara Peynirli Sandviç - Hellim Peyniri

Izgara Peynirli Sandviç - Hellim Peyniri

Kahvaltıda çok uğraşmayayım, pratik bir şeyler olsun diyorsanız o zaman ızgara peynirli sandviç deneyebilirsiniz.

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 200 gram Çedar peyniri

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 8 dilim tost ekmeği

Yapılışı:

1. Peynirleri ince ince dilimleyin. 

2. Tost ekmeklerinin her iki tarafını da erimiş tereyağı ile yağlayın. 

3. Dilim peynirleri 4 tost ekmeğinin üstüne koyun ve kapaklarını kapatın. 

4. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine sandviçleri koyun ve pişirin.

Hellim Peyniri ile güzel bir atıştırmalık yapabilirsiniz.

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 250 gram Hellim peyniri

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Hellim peynirini dilimlere ayırın ve her dilime zeytinyağı sürün.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine peynir dilimlerini yerleştirin ve pişirin.

Çift Hazneli Airfryer'ın en güzel özelliği aynı anda 2 yemek pişirebilmesi. Kahvaltı hazırlarken size kolaylık sağlayacak Philips Çift Hazneli Airfryer kullandığınızda iki yemeğiniz de aynı anda hazır oluyor!

Peynirli Omlet - Patates Kızartması

Peynirli Omlet - Patates Kızartması

Omlet en güzel kahvaltılıkların başında geliyor. Hazırlaması kolay omlet ve yanına patatesle mis gibi bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz.

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 4 yumurta

  • 1 tutam tuz

  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ

  • 50 gram rende Çedar peyniri

Yapılışı:

1. Yumurtaları kırın, tuz ekleyerek çırpın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yumurtayı dökün ve pişirin. 

3. Pişirme bittiğinde rende peyniri serpin ve kapağını kapatın. Bu şekilde peynir eriyene kadar bekleyin.

Yumurtanın yanına kızarmış patates çok yakışmaz mı?

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 800 gram patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Patatesleri soyup yıkayın ve küp küp doğrayın.

2. Zeytinyağı ile yağladıktan sonra Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve pişirin.

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Bagel

Bagel

Lezzetli bir hamur işi kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi:  180°

Malzemeler:

  • 210 gram un

  • 180 gram katı yoğurt

  • 2 gram kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir araya getirin. 

2. Hamuru 6 parçaya bölün.

3. Her parçaya top şekli verin ve ortasını açın.

4. Hazırladığınız bagelleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve pişirin.

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buffythevampireslayer
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