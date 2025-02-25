Sabah Telaşına Son: Kahvaltıyı Hızlıca Halledip Günü Kurtaracak 11 Pratik Tarif
Sabah Telaşına Son: Kahvaltıyı Hızlıca Halledip Günü Kurtaracak 11 Pratik Tarif
Kahvaltıyı bazen uzun uzun yapmak istesek de bazen hızlıca yapıp çıkmamız gerekebiliyor. Böyle anlarda size yardımcı olacak tarifleri derledik. Her öğünde olduğu gibi kahvaltıda da yanında olan Philips Airfryer ile yapabileceğiniz birçok pratik tarif var. Gelin bu tarifler nelermiş birlikte bakalım...
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Çubuk Tost - Sebzeli Rulo
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Kızarmış Ekmek - Yumurta
Kahvaltılık Sufle - Muzlu Ekmek
Izgara Peynirli Sandviç - Hellim Peyniri
Peynirli Omlet - Patates Kızartması
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