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Sabah Ruh Haline Göre Sana En Uygun Kahvaltıyı Söylüyoruz!

etiket Sabah Ruh Haline Göre Sana En Uygun Kahvaltıyı Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 20:31

Günün en önemli öğünü kahvaltıda ne yediğin ruh haline göre değişebilir. Peki, sabahları genelde nasıl hissediyorsun? Testi çöz ve sana en uygun kahvaltı önerisini al! 👇

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1. Sabah uyandığında ilk düşüncen ne oluyor?

2. Hafta sonu kahvaltıları senin için nasıl geçer?

3. Peki, kahvaltıda en sevdiğin şey hangisi?

4. Kahvaltıyı nerede yapmayı tercih edersin?

5. Şimdi de bir kahvaltı tabağı seç bakalım. 👇

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6. Sabahları kendini nasıl hissediyorsun?

7. Uyandığında bir gününü nasıl planlarsın?

8. Son olarak seç bakalım, sabahları sen hangisisin?

Sigara Böreği & Milföy Simit

Sigara Böreği & Milföy Simit

Sigara Böreği 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler:  

  • 1 adet yufka

  • 250 gr lor peyniri

  • Sıvı yağ

Yapılışı:

1. Öncelikle yufkaları üçgen şeklinde kesin. Ardından yufkanın geniş kısmına peynirli iç harcından koyup yayın.

2. Daha sonra yufkayı sıkı bir şekilde sararak rulo haline getirin. Yufkanın ucunu hafifçe su ile ıslatıp kapatın.

3. Hazırladığınız börekleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin. Ardından fırça ile üzerlerine sıvı yağ sürün.

4. Börekleri 200°C'de 15 dakika pişirin.

Milföy Simit 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 yaprak milföy hamuru (dikdörtgen halinde)

  • 2 yemek kaşığı labne peyniri

  • 1/2 su bardağı maden suyu

  • 2 yemek kaşığı pekmez

  • 3 yemek kaşığı susam (kavrulmuş)

Yapılışı:

1. Uzun milföy hamurlarının her birinin üzerine çatalla delikler açın. Bir yemek kaşığı labneyi ince bir katman halinde milföylerin üzerine sürün.

2. Her bir milföyü üç uzun parçaya kesin ve burgu yaparak halka şekli verin.

3. Bir kasede maden suyu ve pekmezi karıştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı börek modunda çalıştırın. Sıcak hazneye ilk olarak bir parça yağlı kağıt yerleştirin. Ardından yaptığınız halkaları önce pekmezli karışıma sonra susama batırıp hazneye koyun.

5. Hazneyi kapatıp süreyi manuel olarak 12 dakikaya ayarlayın ve simitler kızarana kadar pişirip ardından servis edin. Afiyet olsun!

Dereotlu Poğaça & Salçalı Sosis

Dereotlu Poğaça & Salçalı Sosis

Dereotlu Poğaça

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1/2 su bardağı yoğurt

  • 1 adet yumurta

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 demet dereotu

  • 2 - 2,5 su bardağı un

  • 1 adet yumurta sarısı

Yapılışı:

1. Derin bir kaba yumurta ve sıvı yağı alın.

2. Üzerine yoğurt ve tuzu ekleyerek karıştırın. Un, kabartma tozu ve ince kıyılmış dereotunu ekleyerek harcımızı spatula ile güzelce karıştırın.

3. Ardından hamuru elinizle yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edin.

4. 6-7 parçaya bölün. Elinizle yuvarlak şekil verin. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine poğaçaları yerleştirin. 

5. Üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derecede 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Salçalı Sosis

Hazırlama süresi: 10dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 120 derece

Malzemeler:

  • Dana sosis (istediğiniz miktarda)

  • Salça

  • Tuz, karabiber, pul biber 

Yapılışı:

1.Sosislerin üzerlerini çizin ve üzerlerini hafif yağlayarak Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. 

2. Salça ve baharatların üzerine biraz su ekleyerek hafif pişirin. 

3. Pişen sosisleri salçalı karışıma ekleyerek karıştırın.

Granola & Menemen

Granola & Menemen

Airfryer Granola

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 2 su bardağı yulaf ezmesi

  • 3 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 1/2 su bardağı fındık/badem

  • Kuru meyveler

Yapılışı:

1. Yulaf ve fındıkları karıştırın. Bal ve hindistan cevizi yağını ekleyin.

2. 160 derecede 20 dakika Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirin. Kuru meyveleri ekleyip karıştırın.

Menemen 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 2 adet domates

  • 2 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 adet yeşil biber

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Domatesleri rendeleyin ve biberleri doğrayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’da tereyağını eritin, biberleri ekleyin.

3. Domatesleri ekleyip pişirin. Yumurtaları da kırıp karıştırın, 180 derecede 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Peynirli Tost & Muzlu Pankek

Peynirli Tost & Muzlu Pankek

Peynirli Tost

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 dilim ekmek

  • 2 dilim kaşar peyniri

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı:

1. Ekmeklerin arasına kaşar peynirini koyup dış kısmına tereyağı sürün.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 10 dakika pişirin. Sıcak servis edin.

Muzlu Pankek

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler:

  • 1 adet muz

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

1. Muzu ezin ve tüm malzemeleri karıştırın.

2. Küçük panckek hamurları oluşturun.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 170 derecede 15 dakika pişirin. Bal veya meyveyle servis edin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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