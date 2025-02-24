Sabah Ruh Haline Göre Sana En Uygun Kahvaltıyı Söylüyoruz!
Sabah Ruh Haline Göre Sana En Uygun Kahvaltıyı Söylüyoruz!
Günün en önemli öğünü kahvaltıda ne yediğin ruh haline göre değişebilir. Peki, sabahları genelde nasıl hissediyorsun? Testi çöz ve sana en uygun kahvaltı önerisini al! 👇
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1. Sabah uyandığında ilk düşüncen ne oluyor?
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2. Hafta sonu kahvaltıları senin için nasıl geçer?
3. Peki, kahvaltıda en sevdiğin şey hangisi?
4. Kahvaltıyı nerede yapmayı tercih edersin?
5. Şimdi de bir kahvaltı tabağı seç bakalım. 👇
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6. Sabahları kendini nasıl hissediyorsun?
7. Uyandığında bir gününü nasıl planlarsın?
8. Son olarak seç bakalım, sabahları sen hangisisin?
Sigara Böreği & Milföy Simit
Dereotlu Poğaça & Salçalı Sosis
Granola & Menemen
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