onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Sabah Kahvaltını Seç, Gün İçindeki Enerji Seviyeni Tahmin Edelim!

etiket Sabah Kahvaltını Seç, Gün İçindeki Enerji Seviyeni Tahmin Edelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 19:01

Gün içinde enerjik misin yoksa daha yorgun mu hissediyorsun? Bunun kahvaltıyla bir ilgisi var. Sen bize kahvaltını anlat, biz de senin enerjini tahmin edelim. E hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle içeceğini seçer misin?

2. Peki her sabah yumurta yiyor musun?

3. Kendine bir granola seçer misin?

4. Peki serpme kahvaltı mı yapıyorsa minik bir tabak mı?

5. Kahvaltıda hangi ekmeği tüketiyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kahvaltıda hangisini yemeyi tercih edersin?

7. Tatlı yerine hangisini yersin kahvaltıda?

8. Son olarak kahvaltıda meyve yiyor musun?

Sen biraz yorgunsun...

Sen beslenem şeklinden dolayı gün içinde biraz yorgun oluyorsun çünkü sabah kahvaltıda vücudunun ihtiyacı olan proteini yeterli seviyede almıyorsun. Vücudun için yeterli beslenmediğinden dolayı da günün ortasında yoruluyorsun. Kahvaltına biraz daha fazla protein ekleyebilirsin! İnan o zaman çok daha enerjik olacaksın.

Enerjin bazen çok yüksek bazen de çok düşük...

Sen bazen çok iyi bir kahvaltı yapıyorsun bazen de hızlıca yiyeyim diyerek önemsemiyorsun. O yüzden de gün içindeki enerjin değişiyor. Bazen çok enerjik olurken bazen de canın hiçbir şey yapmak istemiyor. İşte tam böyle anlarda bir kahvaltı düzeni oturtmak ve buna devam etmek senin işini çok kolaylaştıracak.

Sen baya enerjiksin!

Senin enerjin bir türlü bitmiyor. Kahvaltıda enerjiyi öyle bir depoluyorsun ki akşam eve gelene kadar gün içinde yediğin atıştırmalıklarla bile dayanabiliyorsun. Gerçekten de vücudunun neye ihtiyacı olduğunu biliyor ve ona göre besleniyorsun, bu yüzden de gün içinde çok rahat hareket edebiliyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın