Sabah Kahvaltını Seç, Gün İçindeki Enerji Seviyeni Tahmin Edelim!
Sabah Kahvaltını Seç, Gün İçindeki Enerji Seviyeni Tahmin Edelim!
Gün içinde enerjik misin yoksa daha yorgun mu hissediyorsun? Bunun kahvaltıyla bir ilgisi var. Sen bize kahvaltını anlat, biz de senin enerjini tahmin edelim. E hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Öncelikle içeceğini seçer misin?
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2. Peki her sabah yumurta yiyor musun?
3. Kendine bir granola seçer misin?
4. Peki serpme kahvaltı mı yapıyorsa minik bir tabak mı?
5. Kahvaltıda hangi ekmeği tüketiyorsun?
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6. Kahvaltıda hangisini yemeyi tercih edersin?
7. Tatlı yerine hangisini yersin kahvaltıda?
8. Son olarak kahvaltıda meyve yiyor musun?
Sen biraz yorgunsun...
Enerjin bazen çok yüksek bazen de çok düşük...
Sen baya enerjiksin!
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