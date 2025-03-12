Sabah Kahvaltını Seç, Gün İçindeki Enerji Seviyeni Tahmin Edelim!

Sen bazen çok iyi bir kahvaltı yapıyorsun bazen de hızlıca yiyeyim diyerek önemsemiyorsun. O yüzden de gün içindeki enerjin değişiyor. Bazen çok enerjik olurken bazen de canın hiçbir şey yapmak istemiyor. İşte tam böyle anlarda bir kahvaltı düzeni oturtmak ve buna devam etmek senin işini çok kolaylaştıracak.