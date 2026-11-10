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Ryanair'le Uçacaklar Dikkat: Bagaj Teslimi Artık Kalkıştan 60 Dakika Önce Kapanıyor

Ryanair'le Uçacaklar Dikkat: Bagaj Teslimi Artık Kalkıştan 60 Dakika Önce Kapanıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 19:50
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Ryanair ile uçacak yolcular için bugünden itibaren yeni dönem başladı. Havayolu, kayıtlı bagaj teslimi ve check-in kontuarlarının kapanış süresini kalkıştan 40 dakika öncesinden 60 dakika öncesine çekti. Değişiklik, şirketin uçtuğu tüm havalimanlarında 10 Kasım'dan itibaren geçerli.

Kaynak: Ryanair, Euronews, Sözcü

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Kontuarlar artık kalkıştan 60 dakika önce kapanıyor, 20 dakikalık fark kritik.

Kontuarlar artık kalkıştan 60 dakika önce kapanıyor, 20 dakikalık fark kritik.

Ryanair'in 22 Nisan'da duyurduğu uygulama 10 Kasım Salı günü yürürlüğe girdi. Yeni düzende bagaj bırakma ve check-in işlemleri planlanan kalkıştan bir saat önce sona eriyor.

Saat 10.00'da kalkacak bir uçuşta bagajını teslim etmek isteyen yolcunun artık en geç 09.00'da kontuarda olması gerekiyor. Eskiden bu sınır 09.20'ydi.

Şirkete göre amaç, güvenlik ve pasaport kuyruklarındaki gecikmeyi azaltmak.

Şirkete göre amaç, güvenlik ve pasaport kuyruklarındaki gecikmeyi azaltmak.

Ryanair, yoğun saatlerde güvenlik ve pasaport kontrol kuyruklarının uzamasının bazı yolcuların uçağını kaçırmasına yol açtığını belirtiyor. Yeni süreyle terminalde yolculara en az 20 dakika ek zaman tanımak hedefleniyor.

Şirketin Pazarlama Direktörü Dara Brady da bagaj teslim edecek yolcuları erken gelmeye ve işlemlerini kapanıştan önce tamamlamaya çağırdı. Brady, değişikliği özellikle yoğun dönemlerde kuyrukların uzayabildiği gerekçesiyle açıkladı.

Kuralı kaçıran yolcu, bagajıyla birlikte uçağa alınmayabilir.

Kuralı kaçıran yolcu, bagajıyla birlikte uçağa alınmayabilir.

Kontuar kapandıktan sonra gelen yolcunun kayıtlı bagajı kabul edilmeyebiliyor. Bu da uçuşa binememe riskini doğuruyor.

Yolcular açısından en güvenli yol, eski 40 dakikalık süreye güvenmeden havalimanına daha erken gelmek. Özellikle yoğun saatlerde ve büyük havalimanlarında kontuar önündeki kuyruğu da hesaba katmakta fayda var.

Her yolcu etkilenmeyecek: Kayıtlı bagaj kullananlar toplam yolcuların yaklaşık yüzde 20'si.

Her yolcu etkilenmeyecek: Kayıtlı bagaj kullananlar toplam yolcuların yaklaşık yüzde 20'si.

Ryanair'in verilerine göre bagaj teslim eden yolcular toplamın yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Online check-in yapıp yalnızca kabin bagajıyla seyahat edenler için değişiklik yok. Bu yolcular kontuara uğramadan doğrudan güvenlik kontrolüne geçmeye devam ediyor.

Ryanair, kuyrukları kısaltmak için self-servis bagaj kioskları kuruyor.

Ryanair, kuyrukları kısaltmak için self-servis bagaj kioskları kuruyor.

Şirket, bu kiosklar sayesinde yolcuların bagajını kendilerinin teslim edip etiketini yazdırabileceğini duyurmuştu. Cihazların Ryanair uygulamasıyla birlikte çalışması planlanıyor ve Ekim ayı sonuna kadar havalimanlarının yüzde 95'inden fazlasına kurulması hedefleniyordu.

Kioskların kontuar kuyruklarını ne ölçüde azaltacağı önümüzdeki haftalarda görülecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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