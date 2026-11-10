Ryanair'le Uçacaklar Dikkat: Bagaj Teslimi Artık Kalkıştan 60 Dakika Önce Kapanıyor
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Ryanair ile uçacak yolcular için bugünden itibaren yeni dönem başladı. Havayolu, kayıtlı bagaj teslimi ve check-in kontuarlarının kapanış süresini kalkıştan 40 dakika öncesinden 60 dakika öncesine çekti. Değişiklik, şirketin uçtuğu tüm havalimanlarında 10 Kasım'dan itibaren geçerli.
Kaynak: Ryanair, Euronews, Sözcü
Kontuarlar artık kalkıştan 60 dakika önce kapanıyor, 20 dakikalık fark kritik.
Şirkete göre amaç, güvenlik ve pasaport kuyruklarındaki gecikmeyi azaltmak.
Kuralı kaçıran yolcu, bagajıyla birlikte uçağa alınmayabilir.
Her yolcu etkilenmeyecek: Kayıtlı bagaj kullananlar toplam yolcuların yaklaşık yüzde 20'si.
Ryanair, kuyrukları kısaltmak için self-servis bagaj kioskları kuruyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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