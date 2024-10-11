Rüyada Saç Dökülmesi: Kendi Yolunuzu Çizmek için Değişime İhtiyacınız Var!

İnsanlık varoluşundan beri rüyaların gizemini çözmeye çalışıyor. Eski çağlarda olağanüstü görüler olarak tanımlanan rüyalar, bilim insanları tarafından bilinçaltının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Ancak rüyadaki bazı görülerin geleceğe dair işaretler taşıdığı da kimi inanışlarda yer alıyor. Peki, en yaygın rüya tabirlerine göre rüyada saçının döküldüğünü görmek neye işarettir? Rüyada saç dökülmesi iyi midir, yoksa kötü müdür?

İşte, rüyada saç dökülmesi ile ilgili en yaygın rüya tabirleri: