Rüyada Mezar Görmek: Geçmişle Yüzleşmek İçin Cesaretinizi Toplayın!

Sık sık ne anlama geldiğini merak ettiğimiz rüyalar üzerine yapılan ilk çalışmalar bir zamanlar Asur Devleti'nin başkentliğini yapmış olan Nivona kentinde yer alan Asur kralının kütüphanesinde bulunmaktadır. İslamiyette de rüya yorumlama ve tabiri hakkında birçok bilgi bulunmaktadır. Rüyada görülen bazı nesnelerin, figürlerin ve olayların senaryosuna göre gelecek ile ilişkisi olduğuna inanılır. Peki, rüyada mezar görmek neye işarettir? Rüyada mezar görmek iyi midir, yoksa kötü müdür?

İşte rüyada mezar görmek ile ilgili en yaygın rüya tabirleri: