Rüyada Düğün Görmek: Nikahta Keramet mi Var?

Düğün, yeni bir başlangıca atılan ilk adımdır. Rüyada düğün görmek de kişinin gerçek hayatta yeni başlangıçlar yapacağı anlamına gelir. Kişi hem sosyal ilişkilerinde hem de iş hayatında yapacağı yeni atılımlarla mutluluğu elde edecektir.

Özellikle bekar bir kişinin bu rüyayı görmesi kişinin hayırlı bir kısmeti olduğuna işaret eder. Kişinin sevgilisi veya yeni tanışmak üzere olduğu bir kişi bu hayırlı kısmet olabilir. Bekar olan rüya sahibi çok yakında büyük bir sürprizle karşılaşabilir!

Evli bir kimsenin rüyada düğün görmesi ise evliliklerinde yaşadıkları bazı sıkıntılar olduğu anlamına gelir. Yani kişi evliliğinde rahatsız olduğu bazı şeyleri eşine bahsetmekte zorlanıyordur. Bu rüya eşler arasında iletişimsizlik olduğu anlamına gelir ve kişilerin önlem alması tavsiye edilir.