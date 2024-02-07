RUUF ile Hayalinizdeki Eve Adım Atın, Peşinat Engellerini Unutun!

Şu an İstanbul'da hizmet veren RUUF'un hedefi öncelikle Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli'yi hizmet bölgesine katmak, sonrasında ise tüm Türkiye'ye ve dünyaya yayılmak.

Ev sahibi olmak isteyen başvuranlar önce bekleme listesine alınmaktadır. Başvuruda bulunanlar, hangi ilçede ve hangi nitelikte ev sahibi olmak istediklerini belirtirler. Sırası gelen ev sahibi adayı, RUUF'un kullanıcı panelinden istediği evin detaylarını ileterek seçim yapmaktadır.

RUUF, anlaşmalı emlakçı ağı aracılığıyla başvuranın niteliklerine uygun evleri sunmaktadır. Ev sahibi adayı, seçtiği ev için RUUF'un anlaşmalı olduğu gayrimenkul yatırım fonuna yönlendirilir.

Bize hizmet veren Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) ile iş birliği yapıyoruz. Bu GYF'ler, evi sizin için satın alır ve siz, bütçenize uygun taksitlerle kira öder gibi parça parça ev sahibi olabilirsiniz. Ödemeleriniz, her yıl konutun değer değişimine göre yeniden düzenlenir.

Bu GYF'lere yatırım yapmak isteyenler ise RUUF Invest platformu ile 50.000 TL'dan başlayan tutarlarla konut yatırımı yaparak, konut değer artışlarından faydalanabilirler. Şimdilik hizmet bölgemizde olmayan illerde (İstanbul dışındaki iller) ev sahibi olmak isteyen alıcılar, RUUF Invest ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarına yatırım yaparak birikimlerini değerlendirmeye başlayabilirler.