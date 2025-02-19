onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Rutin Ev İşlerini Eğlenceli Hale Getirmenin 12 Yolu

etiket Rutin Ev İşlerini Eğlenceli Hale Getirmenin 12 Yolu

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 12:16

Hepimizin kaçınılmaz zorunluluğu ev işleri... Toz almak, yerleri süpürüp silmek, çamaşırları yıkamak ve bulaşıklarla ilgilenmek derken günün büyük bölümü temizlikle geçebiliyor. Ama kim demiş bu süre sıkıcı geçecek diye? Çünkü doğru teknikleri uygulayarak tüm ev işlerini eğlenceli hale getirmeniz mümkün. İşte sıradan bir temizliği keyifli aktiviteye dönüştürmek için yapabilecekleriniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Müziği açın.

Müziksiz temizlik olmaz. Modunuzu bir anda artırmak için temizliğe başlamadan önce listenizi hazırladığınızdan emin olun. Enerjik bir çalma listesiyle temizlik sürecini mini bir ev partisine dönüştürebilirsiniz!

2. Kendinize ufak görevler verin.

Ev işlerine motive olamıyorsanız yapacağınız işleri küçük hedeflere bölmeyi deneyebilirsiniz. Örneğin; 'Şarkı bitene kadar bulaşıkları halledeceğim', 'Öğlene kadar odayı toplayacağım' gibi motivasyon cümleleriyle işi ufak bir oyuna çevirebilirsiniz.

3. Ev arkadaşınızla yarışın.

Eğer temizliği başkalarıyla birlikte yapıyorsanız yarışa hazır olun. Kim elindeki işi önce bitirirse yarışı o kazansın. Örneğin; süpürgeyi önce bitiren, bulaşıkları en hızlı yerleştiren veya odasını en hızlı toplayan için ufak atıştırmalık ödüller ayarlayabilirsiniz. Böylece hem işleri daha hızlı bitirir hem de hiç sıkılmazsınız.

4. Kendinizi ödüllendirin.

Ödül sistemi kurmak için yanınızda birinin olmasını beklemeyin. Kendiniz için de benzer bir sistem uygulayın. Kendinize tamamladığınız işler sonrasında küçük molalar ve ödüller vermeyi unutmayın. Ama bu molaların sayısını ve süresini de fazla abartmamaya dikkat edin.

5. Eğlenceli bir podcast açın.

Temizliğe ayırdığınız zamanı kaliteli geçirmeniz de mümkün. İster modunuzu yükseltecek, isterseniz de size yepyeni bilgiler sunacak podcast yayınlar dinleyebilirsiniz. Kendinizi dinlediğiniz içeriğe verirseniz ev işlerini de sandığınızdan daha kolay ve hızlı tamamlarsınız? Üstelik gün sonunda zihninizi de beslemiş olursunuz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Favori kokularınızı kullanın.

Oda kokularını sadece temizlikte sonra kullanmak zorunda değilsiniz. Aksine size enerji versin diye temizlik esnasında da bu kokulardan faydalanabilirsiniz. Özellikle lavanta, vanilya ve limon gibi enerji veren kokular sayesinde ortamın havasını bir anda değiştirebilir ve temizliğe daha fazla motive olabilirsiniz.

7. Yeni temizlik ürünlerini keşfedin.

Her temizlik yepyeni ürünler denemek için harika bir fırsattır. Çünkü bu tip ürünler temizliği sevmenizi bile sağlayabilir. Örneğin; süreci kolaylaştıran ve mis gibi kokan yepyeni ürünler deneyerek rutin işlere bile heyecan katabilirsiniz. Bazen yeni bir temizlik bezi veya vegan içerikli bir formül bile sizi keyiflendirebilir.

8. Yeni teknolojilerden faydalanın.

8. Yeni teknolojilerden faydalanın.

Her temizlik seansı, yeni çıkan ürünlerin yanı sıra yeni teknolojileri denemek için de harikadır. Yeni dikey süpürgenizi, robot süpürgenizi, halı yıkama makinenizi veya diğer araç gereçlerinizi kullanarak temizlik deneyimini çok daha pratik hale getirebilirsiniz. Üstelik bu tip ekipmanları kullanmak başlı başına bir keyif olduğundan, zamanın nasıl geçtiğini bile anlamazsınız.

9. Kendi rutininizi oluşturun.

Temizlik yapmanın belki de en güzel yanı sınırsız ve esnek olmasıdır. Yani aslında temizlik yaparken başkasının rutinlerini veya kurallarını izlemenize gerek kalmaz. Aksine süreci tamamen kendi alışkanlıklarınıza göre düzenleyebilir ve sadece kendinizi iyi hissettiğiniz çözümleri uygulayabilirsiniz. Yaptığınız işlerin sırası, kullandığınız ürünler, hatta temizlik günü bile sadece sizin isteğinize göre belirlenmiş olur.

10. Temizliği spor gibi düşünün.

Ev işlerini kardiyo olarak görmeniz de mümkün. Çünkü sürekli hareket halinde olduğunuz temizlik esnasında aslında fazlasıyla kalori yakarsınız. Bunun bilincinde olduğunuzda evde mini bir egzersiz rutini bile oluşturabilirsiniz. Süpürge yapmak, cam silmek veya çamaşır asmak gibi işlerin tümünü harika egzersizlere dönüştürebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Öncesi&Sonrası fotoğrafları çekin.

Eğer temizliğe hala motive olamadıysanız evinizin eski fotoğraflarına bakmak isteyebilirsiniz. Temizlik öncesi ve sonrası fotoğraf arşivi oluşturarak kendiniz için harika bir fikir panosu oluşturabilirsiniz. Çünkü bu pano sayesinde sonraki temizlik etkinliklerine daha kolay motive olursunuz. Üstelik yapacağınız dekorasyonu da önceden belirleme şansı edinirsiniz.

12. Giyinin ve hazır olun.

Temizliği pijamalarla ya da dışarıya giydiğiniz kıyafetlerle yapma fikrini aklınızdan çıkarın. Üzerinize rahat, kirlense de sorun olmayacak fakat sizi motive edecek kıyafetler geçirin. Böylece psikolojik olarak kendinizi hazır hisseder ve gerçekten keyif alabilirsiniz. Unutmayın, küçük değişiklikler bile işleri farklılaştırmak için yeterli olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın