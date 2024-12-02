Rus Oyuncu Kamilla Belinskaia Kayalıklarda Yoga Yaparken Dalgalar Arasında Kayboldu
Rus Oyuncu Kamilla Belinskaia Kayalıklarda Yoga Yaparken Dalgalar Arasında Kayboldu
24 yaşındaki Rus oyuncu Kamilla Belinskaia, yoga yaparken dalgalar arasında kayboldu. Aktrisin kaybolmadan önce meditasyon anlarını gösteren videosunun ise internette yayıldığı belirtildi. Yetkililer, kayıp Rus oyuncunun bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
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Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan manken ve oyuncu Kamilla Belinskaia, tatil için gittiği Tayland'daki Koh Samui Adası’nın kayalıklarında sabah saatlerinde yoga yapmaya başladı. Aniden gelen dev dalganın çarpması ile Belinskaia denize sürüklendi.
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Rus oyuncunun denize düştüğünü gören bir otel çalışanının denize atlayarak oyuncuyu kurtarmaya çalıştığı fakat Kamilla Belinskaia’yı bulamadığı bildirildi.
Yetkililer, kayıp Rus oyuncunun bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Aktrisin kaybolmadan önce meditasyon anlarını gösteren videosunun ise internette yayıldığı kaydedildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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