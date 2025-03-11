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Ruhuna İyi Gelecek Şeyi Söylüyoruz!

etiket Ruhuna İyi Gelecek Şeyi Söylüyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 10:01

Hayat bazen üstüne üstüne gelse, enerjin düşse veya keyfin kaçsa da endişelenme! Bu test tam da ruhuna ilaç gibi gelecek şeyi bulmak için burada. Hazırsan teste geçelim!

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1. Evde canın sıkıldığında vaktini nasıl geçirirsin?

2. Stresli bir günün sonunda senin için en iyi rahatlama yolu hangisi?

3. En son ne zaman büyük bir temizlik yaptın?

4. Bugün sadece tek bir şey yapma şansın olsaydı, neyi seçerdin?

5. Evde yapmayı en çok sevdiğin aktivite nedir?

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6. Şu an en büyük motivasyon ihtiyacın neyle ilgili?

7. Huzur kelimesi sana neyi çağrıştırıyor?

8. Telefonunda en sık kullandığın uygulama hangisi?

9. Evdeyken en çok hangi köşede vakit geçirirsin?

Evini yenilemek ruhuna iyi gelecek!

Bazı zamanlar sıkışmış hissetmenin sebebi yaşadığın ortamın dağınık olması olabilir. O halde, biraz hareket zamanı! Gereksiz eşyaları ayıklamak ya da odandaki eşyaların yerini değiştirmek sana çok iyi gelecek. Belki birkaç dekorasyon değişikliği bile yapabilirsin!

Temizlik ruhuna iyi gelecek!

Senin için en büyük huzur kaynağı, etrafın tertemiz ve mis kokulu olması! Dağınıklık seni strese sokuyor, kirli bir ortamda rahat edemiyorsun. İhtiyacın olan şey belli: Derin bir temizlik! Sevdiğin bir çalma listesini aç, temizlik malzemelerini hazırla ve harekete geç. Tozları al, camları aç, etrafı süpür ve negatif enerjiyi silip at!

Düzen sana huzur getirecek!

Sen tam bir düzen insanısın ya da en azından öyle olmak istiyorsun! Bunun için çekmeceleri düzenle, dolabını toparla, fazlalıklardan kurtul, her eşya için bir yer belirle ve hayatına minimalist bir bakış açısı kat. Ufak adımlarla başlamak istersen odanı düzenlemeyi ve fazla eşyaları ayıklamayı dene!

Yeni bir başlangıç yapmak ruhuna iyi gelecek!

Bazen gerçekten yeni bir sayfa açmak istersin ama nereden başlayacağını bilemezsin. Eski eşyaları ayıklamak, uzun zamandır el sürmediğin köşeleri temizlemek ve fazlalıklardan kurtulmak, hayatına yepyeni bir enerji getirecek. Bunu sadece bir temizlik olarak düşünme, bu aslında ruhsal bir detoks!

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