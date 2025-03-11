Ruhuna İyi Gelecek Şeyi Söylüyoruz!
Ruhuna İyi Gelecek Şeyi Söylüyoruz!
Hayat bazen üstüne üstüne gelse, enerjin düşse veya keyfin kaçsa da endişelenme! Bu test tam da ruhuna ilaç gibi gelecek şeyi bulmak için burada. Hazırsan teste geçelim!
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1. Evde canın sıkıldığında vaktini nasıl geçirirsin?
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2. Stresli bir günün sonunda senin için en iyi rahatlama yolu hangisi?
3. En son ne zaman büyük bir temizlik yaptın?
4. Bugün sadece tek bir şey yapma şansın olsaydı, neyi seçerdin?
5. Evde yapmayı en çok sevdiğin aktivite nedir?
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6. Şu an en büyük motivasyon ihtiyacın neyle ilgili?
7. Huzur kelimesi sana neyi çağrıştırıyor?
8. Telefonunda en sık kullandığın uygulama hangisi?
9. Evdeyken en çok hangi köşede vakit geçirirsin?
Evini yenilemek ruhuna iyi gelecek!
Temizlik ruhuna iyi gelecek!
Düzen sana huzur getirecek!
Yeni bir başlangıç yapmak ruhuna iyi gelecek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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