Ruhuna İyi Gelecek Şeyi Söylüyoruz!

Sen tam bir düzen insanısın ya da en azından öyle olmak istiyorsun! Bunun için çekmeceleri düzenle, dolabını toparla, fazlalıklardan kurtul, her eşya için bir yer belirle ve hayatına minimalist bir bakış açısı kat. Ufak adımlarla başlamak istersen odanı düzenlemeyi ve fazla eşyaları ayıklamayı dene!