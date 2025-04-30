Ruh Haline İyi Gelen Tatlıyı Buluyoruz!
Senin ruh haline iyi gelen o tatlı hangisi? Kötü ve mutsuz günlerinde bir anda yüzünde güller açtıracak, seni mutluluktan havalara uçuracak o tatlıyı tahmin ediyoruz. Yapman gereken tek şey sorulara doğru yanıt vermek. Hazırsan öğrenelim bakalım senin o vazgeçilmez tatlın hangisi?
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1. Şu anda ruh halini tek kelimeyle anlatmanı istesek ne dersin?
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2. Hangi tat seni daha çok çeker?
3. Peki bugün günün nasıl geçti?
4. Şu an hangi manzaraya karşı oturmak seni rahatlatırdı?
5. En çok hangi film türünü seversin?
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6. Peki senin favori mevsimin hangisi?
7. Tatlıyı genelde ne zaman istersin?
8. Tatlının yanında o vazgeçemediğin içecek hangisi?
Senin tatlın kesinlikle kurabiye!
Senin tatlın kesinlikle donut!
Senin tatlın kesinlikle elmalı tart!
Senin tatlın kesinlikle spoonful!
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