onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Ruh Haline İyi Gelen Tatlıyı Buluyoruz!

etiket Ruh Haline İyi Gelen Tatlıyı Buluyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.04.2025 - 20:31

Senin ruh haline iyi gelen o tatlı hangisi? Kötü ve mutsuz günlerinde bir anda yüzünde güller açtıracak, seni mutluluktan havalara uçuracak o tatlıyı tahmin ediyoruz. Yapman gereken tek şey sorulara doğru yanıt vermek. Hazırsan öğrenelim bakalım senin o vazgeçilmez tatlın hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Şu anda ruh halini tek kelimeyle anlatmanı istesek ne dersin?

2. Hangi tat seni daha çok çeker?

3. Peki bugün günün nasıl geçti?

4. Şu an hangi manzaraya karşı oturmak seni rahatlatırdı?

5. En çok hangi film türünü seversin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki senin favori mevsimin hangisi?

7. Tatlıyı genelde ne zaman istersin?

8. Tatlının yanında o vazgeçemediğin içecek hangisi?

Senin tatlın kesinlikle kurabiye!

Senin tatlın kesinlikle kurabiye!

Stresli bir günün ardından ihtiyacın olan şey belli: sıcacık bir kurabiye. Philips Çift Hazneli Airfryer’da çikolatalı kurabiye yapmak hem kolay hem de inanılmaz lezzetli. Oda sıcaklığındaki tereyağını esmer ve beyaz şekerle karıştırdıktan sonra içine yumurta ve vanilini ekliyorsun. Ardından unu ve karbonatı yavaş yavaş karıştırıp yumuşak bir hamur elde ediyorsun. Damla çikolataları da kattın mı tamam! Küçük toplar yapıp Airfryer sepetine yerleştiriyorsun, 160 derecede yaklaşık 8-10 dakika pişiriyorsun. Dışı hafif kıtır, içi yumuşacık oluyor. Yanına bir fincan kahveyle tadı da, ruhuna etkisi de uzun süre kalacak!

Senin tatlın kesinlikle donut!

Senin tatlın kesinlikle donut!

Hayata renk katmak senin işin, bu yüzden senin tatlın donut! Donut tam senlik çünkü hem yapması eğlenceli hem yemesi! Ilık sütle mayayı ve şekeri karıştırıp biraz beklettikten sonra un, yumurta, tereyağı ve tuzu da ekleyerek güzelce yoğurman gerekiyor. Hamuru mayalandırıp açtıktan sonra bardakla veya kalıpla şekiller vermelisin. Minik halkalarını Airfryer’a yerleştirip 160 derecede 6-8 dakika kadar pişirdikten sonra üzerine erimiş çikolata, pudra şekeri ya da renkli süslemeler ekleyerek tamamen sana özel hale getirebilirsin. Bu tatlı hem çocuk gibi mutlu eder, hem seni yaratıcılığınla buluşturu!

Senin tatlın kesinlikle elmalı tart!

Senin tatlın kesinlikle elmalı tart!

Ruhunu ısıtacak bir klasik arıyorsan elmalı ve tarçınlı tart tam olarak senin tatlın. Milföy hamurunu küçük yuvarlaklar ya da minik kareler şeklinde kestikten sonra kenarlarını biraz kıvırarak tartolet formu vermen gerekiyor. İç harcı için bir elmayı ince ince doğrayıp üzerine biraz toz şeker, tarçın, limon suyu ve bir parça tereyağı ekleyerek karıştırmalısın. Bu karışımı milföylerin üzerine koyup Airfryer’a yerleştirdikten sonra.180 derecede yaklaşık 8-10 dakikada altın gibi kızarıyor. Tarçın kokusu mutfağı sarıyor, senin de ruhunu. Nostaljik, sıcak ve içten bir tat diyebilir miyiz?

Senin tatlın kesinlikle spoonful!

Senin tatlın kesinlikle spoonful!

Yoğun duygular, tek lokmalık bir mutluluk... İşte senin tatlın spoonful! Küçük bir kapta 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 kare bitter çikolatayı erittikten sonra ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı esmer şeker ve 1 tatlı kaşığı kakaoyu karıştırman gerekiyor. Ardından bu iki karışımı birleştirip içine 1,5 yemek kaşığı un ve bir tutam tuz eklemelisin. Karışımı küçük bir ramekine ya da fırın kabına döküp Airfryer sepetine yerleştirip 160 derecede 8-10 dakika pişirmen yeterli. Kenarları pişmiş, ortası ise kaşığa yapışacak kadar akışkan kalmalı. Kaşığı içine daldırdığında içinden çıkan krema sana tek lokmalık bir terapi sunuyorsa, işte o zaman mükemmel spoonful’u yakalamışsın demektir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın