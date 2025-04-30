Ruh Haline İyi Gelen Tatlıyı Buluyoruz!

Stresli bir günün ardından ihtiyacın olan şey belli: sıcacık bir kurabiye. Philips Çift Hazneli Airfryer’da çikolatalı kurabiye yapmak hem kolay hem de inanılmaz lezzetli. Oda sıcaklığındaki tereyağını esmer ve beyaz şekerle karıştırdıktan sonra içine yumurta ve vanilini ekliyorsun. Ardından unu ve karbonatı yavaş yavaş karıştırıp yumuşak bir hamur elde ediyorsun. Damla çikolataları da kattın mı tamam! Küçük toplar yapıp Airfryer sepetine yerleştiriyorsun, 160 derecede yaklaşık 8-10 dakika pişiriyorsun. Dışı hafif kıtır, içi yumuşacık oluyor. Yanına bir fincan kahveyle tadı da, ruhuna etkisi de uzun süre kalacak!