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Rontinda'nın Rahatlık Kokan İhanetinden Feriha'nın Zayıflığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri!

Rontinda'nın Rahatlık Kokan İhanetinden Feriha'nın Zayıflığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.04.2024 - 21:00

Havanın şerbet gibi olduğu bu Cumartesi günü, Twitter'da yeni adıyla X'te yüzümüzü güldürmeyi kim başarmış buyurun beraber bakalım!   

Keyifli okumalar! 🚀

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1. "Drake! Bu sen misin gerçekten?"

1. "Drake! Bu sen misin gerçekten?"
twitter.com

2. O arabanın oradan geçemeyeceğini anlaması vaktini aldı mı acaba?

3. GİBİ severler her zamanki gibi yine formunda!

3. GİBİ severler her zamanki gibi yine formunda!
twitter.com

4. Ah be Rotinda ah...

4. Ah be Rotinda ah...
twitter.com

5. Bu konsepte hazır mıydınız gerçekten?

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6. Kısmetse Olur'un Ayşenur'unu filtreden görebilirsek ciddiye alacağız da...

7. Biz ne diyeceğimizi bilemedik, yorum sizin!

8. "Hocam şıklarda babaannemi göremedim"

9. Belki tercihtir belki de varlığından bir haber...

9. Belki tercihtir belki de varlığından bir haber...
twitter.com

10. Hepimizin başına geldi değil mi?

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11. Anksiyetemiz tuttu bile!

11. Anksiyetemiz tuttu bile!
twitter.com

12. Yoksa Behlül anca kaçar mı? 😂

12. Yoksa Behlül anca kaçar mı? 😂
twitter.com

13. Simden sonra Feriha'nın tek zayıflığı...

13. Simden sonra Feriha'nın tek zayıflığı...
twitter.com

14. İtiraf zamanı... 🤣

14. İtiraf zamanı... 🤣
twitter.com

15. Çabuk Bartu Küçükçağlayan gelmeded!

15. Çabuk Bartu Küçükçağlayan gelmeded!
twitter.com
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