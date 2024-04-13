Rontinda'nın Rahatlık Kokan İhanetinden Feriha'nın Zayıflığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri!
Rontinda'nın Rahatlık Kokan İhanetinden Feriha'nın Zayıflığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri!
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1. "Drake! Bu sen misin gerçekten?"
3. GİBİ severler her zamanki gibi yine formunda!
4. Ah be Rotinda ah...
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9. Belki tercihtir belki de varlığından bir haber...
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11. Anksiyetemiz tuttu bile!
12. Yoksa Behlül anca kaçar mı? 😂
13. Simden sonra Feriha'nın tek zayıflığı...
14. İtiraf zamanı... 🤣
15. Çabuk Bartu Küçükçağlayan gelmeded!
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