Ronaldinho'dan Brezilya'yı Karıştıracak Sözler! Efsane Futbolcu Milli Takımını Yerin Dibine Gömdü
Ronaldinho'dan Brezilya'yı Karıştıracak Sözler! Efsane Futbolcu Milli Takımını Yerin Dibine Gömdü
Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldinho, Copa America öncesinde milli takımı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü futbolcu, milli takımda eksik bulduğu konuları dile getirirken, takımın durumunu sert bir dille eleştirdi.
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Cartoloucos adlı YouTube kanalına konuşan Ronaldinho, Brezilya Milli Takımı'nın içinde bulunduğu duruma ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi.
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44 yaşındaki eski futbolcu, milli takımın mevcut performansından memnun olmadığını belirterek, "Milli takımda işler iyi gitmiyor. Cesaret, özveri, kararlılık ve neşe eksikliği hissediliyor. Takım iyi oynadığı zamanlarda bile bir şeylerin eksik olduğunu görüyorum," dedi.
Efsane futbolcu, ülkesinin maçlarını izlememe kararı aldığını da açıklayarak, "Bu yüzden Brezilya'yı bırakıyorum, hiçbir maçlarını izlemeyeceğim," ifadelerini kullandı.
Ronaldinho'nun bu açıklamaları, Brezilya futbolseverleri arasında büyük yankı uyandırdı.
Yıldız isim, Brezilya forması ile 1999'da Copa America'yı 2002'de ise Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
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