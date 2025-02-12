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Romantizm Dolu Bir Akşam İçin Sevgililer Günü’nde Airfryer İle Yapabileceğiniz 13 Enfes Tatlı Tarifi

etiket Romantizm Dolu Bir Akşam İçin Sevgililer Günü’nde Airfryer İle Yapabileceğiniz 13 Enfes Tatlı Tarifi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 20:01

Sevgililer Günü’nde romantik bir akşam yemeğinin ardından tatlı bir final yapmak şart! 😍 Ama dışarıdan sipariş vermek yerine, sevgilinize kendi ellerinizle hazırladığınız nefis bir tatlıyla sürpriz yapmaya ne dersiniz? Üstelik bunu Philips Çift Hazneli Airfryer ile hızlı, pratik ve zahmetsizce yapabilirsiniz!

Hazırsanız, mutfağa geçin ve Sevgililer Günü’ne yakışır bir lezzet şöleni başlasın! 🍰✨

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1. Çilekli Milföy & Beyaz Çikolatalı Sos 🍓🤍

1. Çilekli Milföy & Beyaz Çikolatalı Sos 🍓🤍

Aşkın rengi kırmızı, lezzeti ise çilek ve beyaz çikolata! Philips Çift Hazneli Airfryer ile bir tarafta milföyler çıtır çıtır olurken, diğer tarafta sos hazırlanabilir.

Malzemeler:

  • 4 adet milföy hamuru

  • 8 adet taze çilek (dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1 yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı:

  • Milföyleri tezgaha alın ve hafif yumuşamalarını bekleyin.

  • Çilek dilimlerini milföylerin yarısına yerleştirin. Üzerine pudra şekeri ve vanilya özütü serpiştirin.

  • Diğer milföyleri üstüne kapatın ve kenarlarını hafifçe bastırarak kapatın. Üzerine çatal ile birkaç delik açın.

  • Üstlerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürerek güzelce kızarmalarını sağlayın.

  • Milföyleri büyük hazneye yerleştirin ve 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

Beyaz Çikolatalı Sos

Malzemeler:

  • 100 g beyaz çikolata

  • ½ su bardağı krema

  • 1 çay kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı vanilya 

Yapılışı:

  • Beyaz çikolatayı küçük parçalara bölerek bir kaseye alın.

  • Kremayı küçük bir sos kabına koyup küçük haznede 150°C’de 5 dakika ısıtın.

  • Isınan kremayı beyaz çikolatanın üzerine dökün ve birkaç dakika bekleyin.

  • Tereyağı ve vanilyayı ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Sıcacık milföyleri servis tabağına alın, üzerine bolca beyaz çikolata sos gezdirin. Ekstra romantik bir dokunuş için birkaç çilek dilimi ve nane yaprağı ile süsleyebilirsiniz!

2. Tarçınlı Rulolar 🍯✨

2. Tarçınlı Rulolar 🍯✨

Eğer “Tarçın kokusu aşk kokusudur” diyorsanız, bu Philips Çift Hazneli Airfryer’da pişen pofuduk tarçınlı rulolar tam size göre! 

Malzemeler:

  • 1 paket hazır milföy hamuru

  • 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

  • 3 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1 yemek kaşığı tarçın

Üzeri için:

  • ½ su bardağı pudra şekeri

  • 1 yemek kaşığı süt

  • ½ çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

  • Milföyleri tezgaha serin ve üzerine eritilmiş tereyağını sürün.

  • Esmer şeker ve tarçını karıştırarak hamurun üzerine serpiştirin.

  • Hamuru dikkatlice rulo yapın ve yaklaşık 2 cm kalınlığında dilimleyin.

  • Tarçınlı rulolarınızı hazneye yerleştirin ve 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

  • Pudra şekeri, süt ve vanilyayı karıştırarak pürüzsüz bir sos elde edin.

  • Pişen ruloların üzerine glazürü gezdirin ve sıcak sıcak servis edin!

🥐 İpucu: Eğer ekstra çıtır olsun istiyorsanız, ruloların üzerine biraz daha tarçınlı şeker serpebilirsiniz!

3. Elmalı Kurabiye & Ballı Sütlaç 🍯

3. Elmalı Kurabiye & Ballı Sütlaç 🍯

Elma ve tarçın uyumu, sıcacık kurabiye ile birleştiğinde aşk gibi kokar! Sevgilinizle keyifli bir çay veya kahve eşliğinde bu nefis kurabiyeleri denemelisiniz.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • ½ çay bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)

  • ¼ su bardağı pudra şekeri

  • ½ çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 adet elma (rendelenmiş)

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı:

  • Un, kabartma tozu, tarçın ve pudra şekerini geniş bir kaba alın. Üzerine yumuşamış tereyağını ekleyerek yoğurun.

  • Esmer şeker ve tarçını karıştırarak hamurun üzerine serpiştirin.

  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ortasına elmalı harçtan koyun, yuvarlayarak kapatın.

  • Hazırladığınız kurabiyeleri büyük hazneye yerleştirin ve 180°C’de 15 dakika pişirin.

  • Üzerine pudra şekeri serperek sıcak veya ılık şekilde servis edin. 

Kurabiyenin yanında hafif ve sütlü bir tatlı mı istersiniz? İşte balla tatlandırılmış nefis bir sütlaç!

Ballı Sütlaç

Malzemeler:

  • ½ su bardağı pirinç

  • 2 su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı vanilya 

  • ½ çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

  • Pirinci yıkayıp az su ile haşlayın.

  • Sütü yavaşça ekleyerek kaynamaya bırakın.

  • Karışıma bal ve vanilya ekleyip iyice karıştırın.

  • Sütlaç karışımını ısıya dayanıklı kaselere dökün ve küçük haznede 150°C’de 10 dakika pişirin.

  • Üzerine tarçın serperek ılık veya soğuk şekilde servis edin.

💖 Philips Çift hazneli Airfryer ile aynı anda elmalı kurabiye ve ballı sütlaç hazırlayarak romantik bir tatlı şöleni yapabilirsiniz!

4. Çiçek Açan Karamelli Elma

4. Çiçek Açan Karamelli Elma

Elma severler buraya! Çiçek gibi açılan bu elmalar, içindeki tarçınlı şeker karışımı ve üzerine eriyen dondurma ile Sevgililer Günü’ne romantik bir dokunuş katıyor! Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 2 adet büyük kırmızı elma

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı tereyağı (küçük küpler halinde)

  • 2 yemek kaşığı karamel sosu

  • 2 top vanilyalı dondurma

Yapılışı:

  • Elmaların sap kısmını kesin ve altına kadar inmeden dikey ve yatay çizikler atarak çiçek gibi açılmasını sağlayın.

  • Esmer şeker ve tarçını karıştırın, elmaların aralarına serpiştirin. Tereyağı küplerini de içine yerleştirin.

  • Elmalarınızı hazneye yerleştirin ve 180°C’de 15 dakika pişirin.

  • Airfryer'dan çıkan sıcacık elmaların üzerine karamel sos gezdirin ve bir top vanilyalı dondurma ekleyerek servis edin! 

🍏 İpucu: Yanına çıtır ceviz veya badem ekleyerek lezzeti daha da artırabilirsiniz!

5. Mocha Cupcake

5. Mocha Cupcake

Çikolata + Kahve = AŞK! 💕 Yoğun kakao ve kahve lezzetiyle iç ısıtan bu cupcakeler, tam da Sevgililer Günü’ne yakışan bir lezzet!

Malzemeler:

  • ½ su bardağı un

  • ¼ su bardağı kakao tozu

  • ½ çay kaşığı kabartma tozu

  • ½ çay kaşığı karbonat

  • ¼ su bardağı şeker

  • ¼ su bardağı esmer şeker

  • 1 yumurta

  • ¼ su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 yemek kaşığı demlenmiş espresso veya sert kahve

  • ½ çay kaşığı vanilya

Üzeri için:

  • ½ su bardağı çırpılmış krema

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1 tatlı kaşığı kahve granülü

Yapılışı:

  • Un, kakao, kabartma tozu, karbonat ve şekerleri bir kapta karıştırın.

  • Yumurta, süt, sıvı yağ, kahve ve vanilyayı ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpın.

  • Karışımı muffin kaplarına paylaştırın.

  • Cupcake’leri hazneye yerleştirin ve 160°C’de 10-12 dakika pişirin.

  • Üzerine çırpılmış krema, kakao ve kahve granülü serperek servis edin.

İpucu: Yanında sıcacık bir kahveyle tam anlamıyla Sevgililer Günü’ne özel bir tatlı şöleni yaratabilirsiniz!

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6. Çikolatalı Fındıklı Brownie & Çilekli Cheesecake Muffinler 🧁

6. Çikolatalı Fındıklı Brownie & Çilekli Cheesecake Muffinler 🧁

Bol çikolatalı, yoğun ve fındıklı bir brownie olmadan Sevgililer Günü tamamlanmış sayılmaz! Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer özelliği sayesinde diğer haznede brownie’ye eşlik edecek nefis bir tatlı da hazırlayacağız.

Malzemeler:

  • 150 g bitter çikolata

  • 100 g tereyağı

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 çay kaşığı vanilya 

  • ¾ su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • ½ çay kaşığı tuz

  • ½ su bardağı iri kıyılmış fındık

Yapılışı:

  • Küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritip üzerine doğranmış bitter çikolatayı ekleyin. Karıştırarak tamamen erimesini sağlayın ve ılımaya bırakın.

  • Bir karıştırma kabında yumurtaları ve toz şekeri mikserle beyazlaşıp kabarana kadar çırpın. Vanilya ekleyin.

  • Un, kakao, kabartma tozu ve tuzu eleyerek ekleyin ve spatula ile karıştırın.

  • Ilımış çikolata-tereyağı karışımını ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

  • Son olarak kıyılmış fındıkları ekleyin ve hafifçe karıştırın.

  • Karışımı yağlı kağıt serili uygun bir kaba dökün. Büyük hazneye yerleştirin ve 160°C’de 20 dakika pişirin.

  • Brownie piştikten sonra hafif ılımasını bekleyin, ardından dilimleyerek sıcak veya ılık şekilde servis edin. Üzerine pudra şekeri serpebilir veya dondurma ile sunabilirsiniz!

Brownie’nin yoğun lezzetine eşlik edecek hafif ve meyveli bir tatlı arıyorsanız, işte çilekli cheesecake muffinler! Küçük haznede brownie pişerken aynı anda pişirebileceğiniz bu tarif, mükemmel bir denge sunacak.

Malzemeler:

Taban için:

  • 8 adet pötibör bisküvi

  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Cheesecake dolgusu için:

  • 200 g labne peyniri

  • 1 yumurta

  • ¼ su bardağı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı un

  • 1 çay kaşığı vanilya 

  • 3-4 adet çilek (küçük doğranmış)

Yapılışı:

  • Bisküvileri mutfak robotunda çekerek un haline getirin. Eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın. Muffin kaplarının tabanına bastırarak eşit şekilde yayın.

  • Labne peynirini pürüzsüz olana kadar çırpın. Üzerine toz şeker, yumurta, un ve vanilyayı ekleyerek iyice karıştırın.

  • Küçük doğranmış çilekleri harca ekleyin ve hafifçe karıştırın.

  • Hazırladığınız harcı muffin kaplarına dökün. Küçük hazneye yerleştirerek 160°C’de 15 dakika pişirin.

  • Cheesecake muffinleri oda sıcaklığında soğuttuktan sonra en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.

  • Üzerine ekstra çilek dilimleri ekleyerek romantik bir sunum yapabilirsiniz! 🍓

7. Yaban Mersinli Turta

7. Yaban Mersinli Turta

Ceviz büyüklüğünde elde tutulabilen mini turtalar, çıtır milföy ve bol yaban mersini dolgusu ile muhteşem bir tatlı kaçamağı sunuyor!

Malzemeler:

  • 4 adet milföy hamuru

  • ½ su bardağı taze veya dondurulmuş yaban mersini

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı mısır nişastası

  • ½ çay kaşığı tarçın

  • 1 yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı:

  • Yaban mersinini, şekeri, tarçını ve mısır nişastasını bir kapta karıştırın.

  • Milföyleri ikiye bölerek küçük kareler oluşturun. Yarısının ortasına yaban mersinli harcı koyun.

  • Diğer milföyleri üzerlerine kapatın ve çatal yardımıyla kenarlarını bastırarak kapatın. Üzerine yumurta sarısı sürün.

  • Mini milföy turtalarınızı hazneye yerleştirin ve 180°C’de 12 dakika pişirin.

İpucu: Servis ederken üzerine pudra şekeri serpebilir veya bir top dondurma ekleyebilirsiniz!

8. Kurabiye Pastası

8. Kurabiye Pastası

Eğer “tatlıya asla doyamam” diyorsanız, kocaman bir çikolatalı kurabiye pastası tam size göre!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • ½ çay kaşığı kabartma tozu

  • ½ çay kaşığı tuz

  • ½ su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)

  • ½ su bardağı esmer şeker

  • ¼ su bardağı toz şeker

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı vanilya 

  • ½ su bardağı damla çikolata

Yapılışı:

  • Un, kabartma tozu ve tuzu bir kapta harmanlayın.

  • Oda sıcaklığındaki tereyağı, esmer şeker ve toz şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın.

  • Yumurtayı ve vanilyayı ekleyerek karıştırın.

  • Unlu karışımı ekleyip spatula ile karıştırın. Çikolata parçacıklarını ekleyin.

  • Büyük bir airfryer ile uyumlu kaba hamuru yayın ve büyük haznede 170°C’de 12-15 dakika pişirin.

🍫 İpucu: Sıcakken üzerine dondurma ekleyerek servis edebilirsiniz!

9. Ters Çevrilmiş Ananaslı Cheesecake 🍰

9. Ters Çevrilmiş Ananaslı Cheesecake 🍰

Eğer tropikal bir dokunuş arıyorsanız, bu cheesecake tam size göre! Karayip esintili ananas ve yumuşacık cheesecake birleşimiyle Sevgililer Günü’nde aşk gibi tatlı bir sürpriz yapabilirsiniz!

Malzemeler:

  • 4 dilim ananas (halka şeklinde)

  • 4 adet vişne

  • ½ su bardağı bisküvi kırıntısı

  • 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

  • 200 g krem peynir

  • ¼ su bardağı toz şeker

  • 1 yumurta

  • ½ çay kaşığı vanilya 

Yapılışı:

  • Bisküvi kırıntılarını eritilmiş tereyağıyla karıştırın ve cheesecake kabınızın altına yayın.

  • Ananas dilimlerini ve ortalarına birer vişne koyarak kalıbın tabanına yerleştirin.

  • Krem peyniri ve şekeri çırpın. Yumurtayı ve vanilyayı ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

  • Harcı meyvelerin üzerine dökün ve büyük haznede 160°C’de 20-22 dakika pişirin.

  • Piştikten sonra ters çevirerek servis edin ve Sevgililer Günü’ne yakışan altın sarısı, parlak ve nefis bir cheesecake’in tadını çıkarın!

10. Ahududulu Kek

10. Ahududulu Kek

Aşkın rengi kırmızıysa, ahududu da Sevgililer Günü’nün meyvesi! Yumuşacık kek ve bolca ahududu bir araya gelince, sevgilinize tatlı bir sürpriz yapabilirsiniz!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • ½ çay kaşığı kabartma tozu

  • ½ çay kaşığı karbonat

  • ½ çay kaşığı tarçın

  • ¼ su bardağı tereyağı (eritilmiş)

  • ½ su bardağı şeker

  • 1 yumurta

  • ½ su bardağı süt

  • ½ çay kaşığı vanilya 

  • ½ su bardağı taze ahududu

  • ¼ su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

  • Un, kabartma tozu, karbonat ve tarçını bir kapta harmanlayın.

  • Ayrı bir kapta tereyağı, şeker ve yumurtayı çırpın. Süt ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

  • Un, esmer şeker, tarçın ve tereyağını kum gibi bir doku alana kadar karıştırın.

  • Kek harcını bir  kaba dökün, üzerine ahududuları serpiştirin ve en üstüne un, esmer şeker, tarçın ve tereyağlı olan karışımını ekleyin.

  • Keki büyük haznede 170°C’de 20-25 dakika pişirin.

  • Kek soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek Sevgililer Günü’ne yakışan romantik bir sunum yapabilirsiniz!

🍰 İpucu: Yanında hafifçe çırpılmış krema ile servis ederseniz, lezzetini ikiye katlayabilirsiniz!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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