Romantizm Dolu Bir Akşam İçin Sevgililer Günü’nde Airfryer İle Yapabileceğiniz 13 Enfes Tatlı Tarifi
Romantizm Dolu Bir Akşam İçin Sevgililer Günü’nde Airfryer İle Yapabileceğiniz 13 Enfes Tatlı Tarifi
Sevgililer Günü’nde romantik bir akşam yemeğinin ardından tatlı bir final yapmak şart! 😍 Ama dışarıdan sipariş vermek yerine, sevgilinize kendi ellerinizle hazırladığınız nefis bir tatlıyla sürpriz yapmaya ne dersiniz? Üstelik bunu Philips Çift Hazneli Airfryer ile hızlı, pratik ve zahmetsizce yapabilirsiniz!
Hazırsanız, mutfağa geçin ve Sevgililer Günü’ne yakışır bir lezzet şöleni başlasın! 🍰✨
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1. Çilekli Milföy & Beyaz Çikolatalı Sos 🍓🤍
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2. Tarçınlı Rulolar 🍯✨
3. Elmalı Kurabiye & Ballı Sütlaç 🍯
4. Çiçek Açan Karamelli Elma
5. Mocha Cupcake
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6. Çikolatalı Fındıklı Brownie & Çilekli Cheesecake Muffinler 🧁
7. Yaban Mersinli Turta
8. Kurabiye Pastası
9. Ters Çevrilmiş Ananaslı Cheesecake 🍰
10. Ahududulu Kek
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