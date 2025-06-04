Romantik İlişkilerde Kıskançlık Krizlerinden Kurtulmanın Yolları
Kabul edelim ki hepimiz zaman zaman kıskanırız ama bu duyguyu dozunda tutmak şart yoksa hem kendi iç huzurumuz hem de ilişkimiz kötü etkilenir. Eğer sen de kıskançlık triplerinden bıktım diyorsan, doğru yerdesin. İşte, kıskançlık krizlerinden kurtulmak için bilinmesi gerekenler!
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1. Suçlamadan dinlerken sınırlarını da belli et!
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2. Gizemli olacağım diye kendini kasma.
3. Kıskançlığın nedenini bulmaya çalış!
4. Onu başkalarıyla kıyaslamaktan kaçın.
5. Güven konusunu masaya yatırın!
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6. Açık açık konuşun duygularınızı bastırmayın.
7. “Sakin ol” demek yerine sakinleştirmeye yardımcı ol.
8. Zaman ayır ama kendi hayatından taviz verme!
9. Sosyal medyanın kıskançlığı körüklemesine izin verme!
10. Geçmişin hayaletlerinden kurtulmak lazım!
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11. Zihindeki senaryolar bir kenara bırakılmalı.
12. Fiziksel temas mucizeler yaratır.
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