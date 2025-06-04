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Romantik İlişkilerde Kıskançlık Krizlerinden Kurtulmanın Yolları

etiket Romantik İlişkilerde Kıskançlık Krizlerinden Kurtulmanın Yolları

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 23:01

Kabul edelim ki hepimiz zaman zaman kıskanırız ama bu duyguyu dozunda tutmak şart yoksa hem kendi iç huzurumuz hem de ilişkimiz kötü etkilenir. Eğer sen de kıskançlık triplerinden bıktım diyorsan, doğru yerdesin. İşte, kıskançlık krizlerinden kurtulmak için bilinmesi gerekenler!

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1. Suçlamadan dinlerken sınırlarını da belli et!

Kıskanç partnerler çoğu zaman duygularının fark edilmesini ister. Bu yüzden yaşanan bir kıskançlık krizinin ortasında “Bu ne saçmalık?!” demek yerine onu suçlamadan dinleyerek başlamak daha etkili bir adım olur. Ama burada denge çok önemli. Onu anlayacağım derken kendi sınırlarını da ihlal ettirmemelisin.

2. Gizemli olacağım diye kendini kasma.

Bazı insanlar ilişkilerde “Azıcık gizem iyidir” felsefesine bayılır ama kıskanan biriyle birlikteysen bu iş öyle yürümez. Gizemli olacağım diye bazı şeyleri sır gibi saklamak ya da “Çok da önemli bir şey değildi” dediğin bir detay, onun için “Kesin sakladığı bir şey var”a dönüşebilir. Bu yüzden sırf cool görünmek için gereksiz gizemler yaratma.

3. Kıskançlığın nedenini bulmaya çalış!

Her kıskançlık nöbetinin altında bir sebep yatar. Bazen geçmişte yaşanılan bir ihanet, bazen çocukluktan gelen terk edilme korkusu, bazen de basitçe kendini yetersiz hissetme... Partnerin kıskançsa empati göster, suçlamak yerine anlamaya çalışmak çoğu zaman kıskançlığın zeminini zayıflatır.

4. Onu başkalarıyla kıyaslamaktan kaçın.

“Sen de Ayşe gibi ol biraz rahat takıl”, “Ali hiç karışmıyor sevgilisine ne güzel” gibi cümleler kıskanç bir partnerin özgüvenini yerle bir edebilir. Sen iyi niyetle söylüyor olsan bile o bunu “yetemiyorum” ya da “beğenilmiyorum” gibi algılayabilir. Zaten kıskanan biri genelde içten içe kendini yetersiz hissettiğinden senin bu cümlelerinle bu hissiyatı daha da büyüyebilir.

5. Güven konusunu masaya yatırın!

Bir ilişkide güven varsa her şey vardır ama güven eksikse en masum durumlar bile şüpheye dönüşebilir. Eğer partnerin sana gerçekten güveniyorsa sürekli sorgulamak yerine bu güvenin hakkını verecek şekilde davranmalı. Eğer hareketlerinde hala kıskançlık seziyorsan konuşmak sorunu çözmenin en kestirme yolu!

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6. Açık açık konuşun duygularınızı bastırmayın.

Kıskanmak insani bir duygu ama bunu içe atmak, pasif agresif davranmak ya da laf atmak hiçbir işe yaramaz. Tam tersine iletişimsizlikten beslenen bir kriz yaratır. Bunun yerine partnerinle açık açık, yargılamadan konuşun. Sağlıklı ilişki sağlıklı iletişimle kurulur.

7. “Sakin ol” demek yerine sakinleştirmeye yardımcı ol.

Kıskanan birine “Sakinleş artık!” demek kadar çıldırtan bir cümle daha yok! Sakinlemesini istemek yerine ona bunu nasıl sağlayabileceğini düşün. Ona sakinleşmesi için biraz zaman ve alan tanımak ve hemen tepki vermemek bu krizleri daha sağlıklı atlatmayı sağlar.

8. Zaman ayır ama kendi hayatından taviz verme!

Kıskanan biri genelde kendini güvende hissetmek için daha çok ilgiye ihtiyaç duyar. Onu önemsemek, zaman ayırmak ve birlikte planlar yapmak kesinlikle kıymetli olsa da bunun dozunu kaçırırsan, bir noktadan sonra sana zarar vermeye başlar. Bu yüzden partnerini ihmal etmeden ve kendi hobilerini, arkadaşlarını ve boş zamanlarını da koruyarak ilerlemeye çalış.

9. Sosyal medyanın kıskançlığı körüklemesine izin verme!

Senin kiminle etkileşimde olduğun, kimleri takip ettiğin ya da kimlerin fotoğrafını beğendiğin onun için saatlerce kafada kurmaya değer şeyler olabilir. Bu yüzden sosyal medya hesaplarında aşırı gizemli olmak bazen ters tepebilir. Bu noktada özel hayatını, birlikte olduğun kişiye kendini dışlanmış hissettirmeden korumaya çalışmak daha iyi bir yöntem olabilir.

10. Geçmişin hayaletlerinden kurtulmak lazım!

Daha önce yaşadığı kötü bir deneyim onu hala etkiliyor olabilir. Evet, aldatılmış, güveni kırılmış ya da çok üzücü ilişkiler yaşamış olabilir ama şu anki partneri sensin. O yüzden sana geçmişteki birinin hatalarını yüklemesi adil değil. Bunun için her ilişkinin yeni bir başlangıç olduğunu unutmamasını hem sözleriyle hem de haraketleriyle belirtmesi gerektiğini fark ettirmeye çalışabilirsin!

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11. Zihindeki senaryolar bir kenara bırakılmalı.

Kıskançlık duygusu çoğu zaman gözle görünenden çok kafada kurulanla büyür. “Şu kişiye gülümsedi, kesin aralarında bir şey var” gibi cümleler, zihnin insana oynadığı yanılsamalardan başka bir şey değil. Sen ya da partnerinin hayal gücü geniş olabilir ama onu Netflix senaryoları için kullanmalısınız, ilişki dramaları için değil.

12. Fiziksel temas mucizeler yaratır.

Kıskançlık bir yandan kaybetme korkusunu tetikler. O an partnerin “Sana yetmiyor muyum?” hissine kapılmış olabilir. Bunun için sarılmak, elini tutmak, yanağına bir öpücük kondurmak ya da kıskançlık krizinin tam ortasında bile sakin bir tonla konuşmak, tartışmayı büyütmeden ona sevildiğini hissettirmeni sağlayabilir.

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