Romantik İlişkilerde Kıskançlık Krizlerinden Kurtulmanın Yolları

“Sen de Ayşe gibi ol biraz rahat takıl”, “Ali hiç karışmıyor sevgilisine ne güzel” gibi cümleler kıskanç bir partnerin özgüvenini yerle bir edebilir. Sen iyi niyetle söylüyor olsan bile o bunu “yetemiyorum” ya da “beğenilmiyorum” gibi algılayabilir. Zaten kıskanan biri genelde içten içe kendini yetersiz hissettiğinden senin bu cümlelerinle bu hissiyatı daha da büyüyebilir.