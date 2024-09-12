Rohini Kösoğlu Kimdir? ABD Siyasetinde Kırklareli Gelini Rohini Kösoğlu Hakkında Merak Edilenler
Rohini Kösoğlu Kimdir? ABD Siyasetinde Kırklareli Gelini Rohini Kösoğlu Hakkında Merak Edilenler
Eski başkan yardımcısı yardımcısı ve Beyaz Saray'da başkan yardımcısının iç politika danışmanı Rohini Kösoğlu, bir kez daha Kamala Harris'in arkasında. 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekeleşecek olan ABD'nin 60. başkanlık seçimleri için adayların ve ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kamala Harris'in 2020 yılından beri ekibinde yer alan en önemli danışmanlardan Rohini Kösoğlu ise dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, siyasi başarılarıyla adından söz ettiren Türk gelini Rohini Kösoğlu kimdir?
İşte, detaylar...
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Rohini Kösoğlu Kimdir?
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Rohini Kösoğlu'nun Eşi Özkan Sedat Kösoğlu Kimdir?
Özkan Sedat Kösoğlu, 2020 yılında Kamala Harris'in Halk Başkanlık Kampanyası için Kurmay Başkanı olarak görev alan eşi Rohini Kösoğlu ile gurur duyduğunu, 'Rohini Kosoglu'nun gururlu eşi' yorumuyla tüm dünyaya göstermişti.
Rohini Kösoğlu'nun Siyasi Kariyeri
ABD başkan adayı Kamala Harris senatör iken onun özel kalem olarak görev alan Rohini Kösoğlu, başkan yardımcısı olduğunda da Harris'in en önemli konularda danıştığı kişilerden biriydi.
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