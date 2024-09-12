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Rohini Kösoğlu Kimdir? ABD Siyasetinde Kırklareli Gelini Rohini Kösoğlu Hakkında Merak Edilenler

Rohini Kösoğlu Kimdir? ABD Siyasetinde Kırklareli Gelini Rohini Kösoğlu Hakkında Merak Edilenler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 16:11

Eski başkan yardımcısı yardımcısı ve Beyaz Saray'da başkan yardımcısının iç politika danışmanı Rohini Kösoğlu, bir kez daha Kamala Harris'in arkasında. 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekeleşecek olan ABD'nin 60. başkanlık seçimleri için adayların ve ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kamala Harris'in 2020 yılından beri ekibinde yer alan en önemli danışmanlardan Rohini Kösoğlu ise dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, siyasi başarılarıyla adından söz ettiren Türk gelini Rohini Kösoğlu kimdir? 

İşte, detaylar...

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Rohini Kösoğlu Kimdir?

Rohini Kösoğlu Kimdir?

Rohini Kösoğlu, Sri Lanka asıllı bir Amerikalı olarak ABD seçimlerinde başrolde yer alıyor. Donald Trump'ın rakibi Demokrat Parti adayı Kamala Harris'in yanında görev alıyor.

Rohini Kösoğlu'nun Eşi Özkan Sedat Kösoğlu Kimdir?

Rohini Kösoğlu'nun Eşi Özkan Sedat Kösoğlu Kimdir?
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Rohini Kösoğlu, Kırklareli'nin Vize ilçesinde dünyaya gelen ve şimdilerde ABD'de yaşayan Özkan Sedat Kösoğlu ile evli. 

Özkan Sedat Kösoğlu, Maryland Üniversitesi'ndeki eğitimi için ABD’ye gitmiş, burada Georgia Teknoloji Üniversitesi'nde master programını tamamlamıştı. Kösoğlu daha sonra 25 Haziran 2011’de Rohini Kösoğlu ile dünyaevine girdi. Uzun süredir ABD siyasetinde yer alan ve başarılarıyla adından söz ettiren Rohini Kösoğlu ile Özkan Sedat Kösoğlu'nun üç de çocukları bulunuyor.

Özkan Sedat Kösoğlu, 2020 yılında Kamala Harris'in Halk Başkanlık Kampanyası için Kurmay Başkanı olarak görev alan eşi Rohini Kösoğlu ile gurur duyduğunu, 'Rohini Kosoglu'nun gururlu eşi' yorumuyla tüm dünyaya göstermişti.

Özkan Sedat Kösoğlu, 2020 yılında Kamala Harris'in Halk Başkanlık Kampanyası için Kurmay Başkanı olarak görev alan eşi Rohini Kösoğlu ile gurur duyduğunu, 'Rohini Kosoglu'nun gururlu eşi' yorumuyla tüm dünyaya göstermişti.

Rohini Kösoğlu'nun Siyasi Kariyeri

Rohini Kösoğlu'nun Siyasi Kariyeri

Rohini Kösoğlu, iç politika konusunda ABD'nin önde gelen ulusal uzmanlarından biri. Beyaz Saray, pek çok kez Kongre ve başkanlık kampanyalarında görev alan Kösoğlu, aynı zamanda Stanford İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü'nde (HAI) Politika Üyesi ve Stanford Byers Biyotasarım Merkezi'nde Kamu Politikası ve Siyasi İşler Direktörü. Ayrıca erken aşama teknoloji ve sağlık yatırımlarına odaklanan bir girişim şirketi olan Fusion Fund'da girişim ortağıdır. 

Kösoğlu, 20 yıldır sosyal, teknoloji ve ekonomik politikada dönüştürücü değişimi yönlendirmede görevinde ön sıralarda yer almakta. Rohini Kösoğlu, aynı anda Başkan Yardımcısı'nın İç Politika Danışmanı ve Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Genelkurmay Başkanı rollerini üstlenen ilk Güney Asyalı Amerikalı kadın olarak da adını tüm dünyaya duyurmayı başardı.

ABD başkan adayı Kamala Harris senatör iken onun özel kalem olarak görev alan Rohini Kösoğlu, başkan yardımcısı olduğunda da Harris'in en önemli konularda danıştığı kişilerden biriydi.

ABD başkan adayı Kamala Harris senatör iken onun özel kalem olarak görev alan Rohini Kösoğlu, başkan yardımcısı olduğunda da Harris'in en önemli konularda danıştığı kişilerden biriydi.
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Harris, Rohini Kösoğlu ülkeyi ilgilendiren konularda danışman olarak atandığında, ‘‘Rohini Kösoğlu yalnızca Amerikan halkını ilgilendiren pek çok önemli konuda uzman olması yanında, Senato ve başkan adaylığı günlerimden beri yanımda olan en yakın ve en güvenilir yardımcım’’ açıklamasında bulunmuştu.  

Rohini Kösoğlu, bir kez daha ABD seçimlerinde ön saflarda yerini alıyor. Kamala Harris ve başkan yardımcısı adayı Tim Walz'ın ardındaki güçlü isim olarak çalışmalarına devam ediyor. Kösoğlu, tüm bunların yanında kâr amacı gütmeyen kurulda, kamu ve özel sektörlerde danışmanlık yapıyor.

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