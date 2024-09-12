Rohini Kösoğlu Kimdir? ABD Siyasetinde Kırklareli Gelini Rohini Kösoğlu Hakkında Merak Edilenler

Rohini Kösoğlu, iç politika konusunda ABD'nin önde gelen ulusal uzmanlarından biri. Beyaz Saray, pek çok kez Kongre ve başkanlık kampanyalarında görev alan Kösoğlu, aynı zamanda Stanford İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü'nde (HAI) Politika Üyesi ve Stanford Byers Biyotasarım Merkezi'nde Kamu Politikası ve Siyasi İşler Direktörü. Ayrıca erken aşama teknoloji ve sağlık yatırımlarına odaklanan bir girişim şirketi olan Fusion Fund'da girişim ortağıdır.

Kösoğlu, 20 yıldır sosyal, teknoloji ve ekonomik politikada dönüştürücü değişimi yönlendirmede görevinde ön sıralarda yer almakta. Rohini Kösoğlu, aynı anda Başkan Yardımcısı'nın İç Politika Danışmanı ve Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Genelkurmay Başkanı rollerini üstlenen ilk Güney Asyalı Amerikalı kadın olarak da adını tüm dünyaya duyurmayı başardı.