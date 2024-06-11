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Robot Süpürge Alırken Mutlaka Araman Gereken 10 Özellik

etiket Robot Süpürge Alırken Mutlaka Araman Gereken 10 Özellik

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 14:31

Ev temizliğinde devrim yaratan robot süpürgeler, hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.  Ama piyasada bu kadar çok seçenek varken hangisini seçeceğinizi nasıl bileceksiniz? 

İşte tam da bu noktada size rehber olacak, robot süpürge alırken mutlaka aramanız gereken 10 özellik!

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1. Süpürge denince aklımıza gelen ilk şey tabii ki temizlik!

1. Süpürge denince aklımıza gelen ilk şey tabii ki temizlik!

Ancak, işin içine halı mı girer, kilim mi, yoksa parke mi; hiç fark etmez. Çünkü işin sırrı, yüksek emiş gücüne sahip süpürgelerde saklı! Bu güçlü modeller, adeta temizlikte sihir yaparlar. Hangi yüzey olursa olsun, toz ve kirden eser kalmaz! Artık halının arasındaki inatçı tozlar, kilimin üstündeki tüyler veya parke zemininizdeki ince partiküller sizi üzmez. Çünkü bu süpürgeler, her türlü yüzeyde etkili bir temizlik sunarlar. Toz ve kirden eser kalmayacak şekilde, evinizi her köşesi parıldar hale getirirler.

2. Tek seferde ıslak ve kuru temizlik!

Kim ayrı ayrı süpürüp sonra paspas yapmak ister ki? Sert zeminlerde tek seferde hem süpürüp hem de paspas yapabilen bir robot süpürgeyle zamandan ve enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

3. Haritalama ve navigasyon özelliği...

3. Haritalama ve navigasyon özelliği...

Bir robot süpürgenin evini tanıması ve planlı bir şekilde temizlemesi harika olmaz mıydı? HomeRun 7000 Serisi Aqua XU7100/02, tüm odaları taramak ve kısa sürede detaylı bir harita oluşturmak için 360 lazer navigasyon (LiDAR) kullanır. Lazer duvarları ve mobilya gibi büyük engelleri algılar, böylece robot mobilyaların çevresini ve dip köşeleri temizlerken bile yolunu bulur.

4. Evinde büyük alanlar varsa, uzun pil ömrü senin için çok önemli.

Eviniz geniş alanlara sahipse ve süpürgenizin pil ömrü uzunsa, size büyük bir kolaylık sağlar. Ayrıca, süpürge şarj olduğu yerden kaldığı şekilde devam edebiliyorsa, temizlik işi kesintiye uğramaz. Bu özellikler, ev işlerini daha verimli ve pratik hale getirir.

5. Akıllı telefon uygulamasıyla süpürgeni kolayca kontrol etmek artık hayal değil!

HomeRun mobil uygulaması sayesinde hangi odaların temizleneceğini seçebilir, temizlik sırasını ayarlayabilir ve her oda için özel temizlik modları belirleyebilirsin. Üstelik, Google Assistant veya Amazon Alexa desteği sayesinde, sadece sesinle bile komut verebilirsin. Mesela, 'Hey Google, salondaki dağınıklığı temizle!' diyerek süpürgeyi harekete geçirebilirsin.

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6. Toz haznesi kapasitesi...

Toz haznesi sık sık dolan bir süpürge can sıkıcı olabilir. Büyük toz haznesine sahip modeller, daha az sıklıkta boşaltma gerektirir. Böylece daha rahat edersin.

7. Süpürgenin otomatik olarak şarj istasyonuna dönmesi ve şarj olduktan sonra kaldığı yerden temizliğe devam etmesi, gerçekten büyük bir kolaylık sağlar.

Bu özellik sayesinde hiçbir zaman temizlik işi yarım kalmaz ve kesintiye uğramaz. Şarj endişesi taşımak zorunda kalmadan, süpürge her zaman hazır ve iş başındadır. Bu da kullanıcıya büyük bir rahatlık ve pratiklik sunar. Artık ev işleriyle uğraşırken zaman kaygısı yaşamak yerine, temizlik işini süpürgenize bırakabilir ve diğer işlere odaklanabilirsiniz.

8. Yüksek manevra kabiliyetinin olması.

'Bu robotun kanepenin altına girebilecek mi?' endişesine artık son! HomeRun 7000 Serisi, olağanüstü yüksek manevra kabiliyeti sayesinde en zorlu alanlara bile kolaylıkla erişir ve kusursuz bir temizlik sağlar. Artık temizlik endişesi olmadan, evinizin her köşesinin tertemiz olmasını sağlayabilirsiniz.

9. Gürültü seviyesi!

Evdeki sessizlik, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler, özellikle de temizlik sırasında. Gürültülü bir süpürge, evdeki huzur atmosferini bozabilir ve zaman zaman rahatsızlık verebilir. Ancak düşük gürültü seviyelerine sahip bir süpürge, bu sorunu çözer. Sessiz çalışan bir model, temizlik sırasında rahatsız edici sesler çıkarmaz ve evdeki sessizliği korur.

10. Farklı zeminlerde etkili bir temizlik için çok yönlü bir süpürge tercih etmek önemli.

Halı mı, sert zemin mi? Hiç fark etmez! Hem de otomatik ayarlı olanlardan seçmelisin. Onlar, hangi zeminde temizlik yapıyorsa kendilerini ona göre ayarlarlar. Yani, senin sürekli ayarlara, düğmelere falan bakman gerekmez. Tek yapman gereken süpürgenin işini yapmasına izin vermek. Böylece, sadece işleri kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda zamandan da tasarruf edersin. Ne de olsa, kim istemez ki temizlik işlerini hızlı ve kolay bir şekilde halletmeyi?

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