Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Dini Günler Takvimine Göre 2025'in İlk Kandili Ne Zaman, Hangi Gün?
Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Dini Günler Takvimine Göre 2025'in İlk Kandili Ne Zaman, Hangi Gün?
Yeni yılın ilk gününden itibaren başlayacak olan üç aylar, Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili'ne güçlü manevi duygular ile hazırlık yapılıyor. İbadet ve dualar ile karşılamanın bir hayli önemli olduğu üç aylar takvimi ise Diyanet tarafından hazırlandı. Peki, 2025 yılının ilk kandili ne zaman? Regaip Kandili ne zaman?
İşte, 2025 Diyanet kandil takvimine göre Regaip gecesi
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Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini takvimine göre, üç aylar bu yıl 1 Ocak 2025 Çarşamba gününden itibaren başlıyor.
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2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Yılın İlk Kandili Hangi Güne Denk Geliyor?
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Regaip Kandilinin Anlam ve Önemli
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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