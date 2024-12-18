Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Dini Günler Takvimine Göre 2025'in İlk Kandili Ne Zaman, Hangi Gün?

Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Regaip Kandili'nde yüce Allah'ın rahmet ve bağış dağıttığına inanılır. Günahlardan affolmak, kötülüklerden Allah'a sığınmak ve onun rahmeti ile arınmak için bu gece dua ve ibadetler yapılır.

Regaip Gece'sini ibadetle geçirilmesinin sevabının çok büyük olduğuna inanılır. Mübarek üç ayların ilk kandili olan Regaip, aslında bir hazırlıktır. Kişinin nefsine yenik düşmemesi, dua ve ibadet ile Allah'a sığınması bir hayli önemlidir. Ayrıca bugün tövbe etmeye de özen gösterilir.