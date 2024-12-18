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Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Dini Günler Takvimine Göre 2025'in İlk Kandili Ne Zaman, Hangi Gün?

Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Dini Günler Takvimine Göre 2025'in İlk Kandili Ne Zaman, Hangi Gün?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 11:58

Yeni yılın ilk gününden itibaren başlayacak olan üç aylar, Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili'ne güçlü manevi duygular ile hazırlık yapılıyor. İbadet ve dualar ile karşılamanın bir hayli önemli olduğu üç aylar takvimi ise Diyanet tarafından hazırlandı. Peki, 2025 yılının ilk kandili ne zaman? Regaip Kandili ne zaman? 

İşte, 2025 Diyanet kandil takvimine göre Regaip gecesi

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Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini takvimine göre, üç aylar bu yıl 1 Ocak 2025 Çarşamba gününden itibaren başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini takvimine göre, üç aylar bu yıl 1 Ocak 2025 Çarşamba gününden itibaren başlıyor.

Üç ayların ilki olan Recep ayında idrak eden ilk kandil ise Regaip Kandili oluyor. Regaip Gece'sini ibadet ederek geçirmek isteyen İslam alemi ise ümit ve heyecanla bugünü bekliyor. Peki, Regaip Kandili Ne Zaman? 👇

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Yılın İlk Kandili Hangi Güne Denk Geliyor?

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Yılın İlk Kandili Hangi Güne Denk Geliyor?

Diyanet tarafından yayınlanan 2025 dini günler takvimine göre, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayan üç aylardan ilki Recep ayında ilk kandil Regaip idrak ediyor. 

Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe gününe denk geliyor. 

Regaip Kandili Ne Demektir?

Regaip Kandili Ne Demektir?

Regaip Kandili, üç ayların başlandığı Recep ayının ilk Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece olma özelliği taşır. Regaip Kandil, Recep ayında gerçekleşen iki kandilden biridir. 

Regaip kelimesinin kökenine baktığımızda ise Arapça kökenli bu kelimenin 'rağbet edilen, arzulanan' anlamına geldiğini görürüz. Sözlükte, 'kendisine rağbet edilen, değerli bağış' anlamlarına gelen Regaip, dini kaynaklarda 'bol sevap ve faziletli amel' ile ilişkilendirilir.

Regaip Kandilinin Anlam ve Önemli

Regaip Kandilinin Anlam ve Önemli

Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Regaip Kandili'nde yüce Allah'ın rahmet ve bağış dağıttığına inanılır. Günahlardan affolmak, kötülüklerden Allah'a sığınmak ve onun rahmeti ile arınmak için bu gece dua ve ibadetler yapılır. 

Regaip Gece'sini ibadetle geçirilmesinin sevabının çok büyük olduğuna inanılır. Mübarek üç ayların ilk kandili olan Regaip, aslında bir hazırlıktır. Kişinin nefsine yenik düşmemesi, dua ve ibadet ile Allah'a sığınması bir hayli önemlidir. Ayrıca bugün tövbe etmeye de özen gösterilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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