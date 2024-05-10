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Reels Kaydırıyormuş Gibi Hissettiren O Playlist: Son Dönemde Videolardan Aşina Olduğumuz 14 Şarkı

etiket Reels Kaydırıyormuş Gibi Hissettiren O Playlist: Son Dönemde Videolardan Aşina Olduğumuz 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 18:34

Kaydırdıkça bu şarkıları duyuyoruz! Son dönemde viral olan o şarkılar!

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1. Romantik Erhan & Bayan Romantik - Cart Curt

2. Aydın Kurtoğlu - Hayırlı Günler

3. Mabel Matiz - Düldül ft. Melike Şahin

4. Tim McMorris - Its a Beautiful Day

5. Sezen Aksu - Yanmışım Sönmüşüm Ben

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6. Mert Demir - Gözlerime Bak

7. Mustafa Sandal - İsyankar

8. Hande Yener - Sopa

9. Reynmen - Renklensin

10. Demet Akalın - Karıştırıcam O Uykularını

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11. Lvbel C5 - Doğuştan Beri Haklıyım

12. Lonis & Daphne Willis - Good to Go

13. Frank Sinatra - Theme From New York, New York

14. Athena - Kafama Göre

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