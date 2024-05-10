Reels Kaydırıyormuş Gibi Hissettiren O Playlist: Son Dönemde Videolardan Aşina Olduğumuz 14 Şarkı
Reels Kaydırıyormuş Gibi Hissettiren O Playlist: Son Dönemde Videolardan Aşina Olduğumuz 14 Şarkı
Kaydırdıkça bu şarkıları duyuyoruz! Son dönemde viral olan o şarkılar!
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1. Romantik Erhan & Bayan Romantik - Cart Curt
2. Aydın Kurtoğlu - Hayırlı Günler
3. Mabel Matiz - Düldül ft. Melike Şahin
4. Tim McMorris - Its a Beautiful Day
5. Sezen Aksu - Yanmışım Sönmüşüm Ben
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6. Mert Demir - Gözlerime Bak
7. Mustafa Sandal - İsyankar
8. Hande Yener - Sopa
9. Reynmen - Renklensin
10. Demet Akalın - Karıştırıcam O Uykularını
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