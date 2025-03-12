Ramazan Pidesi Neden Diğer Aylarda Satılmıyor?

Ramazan ayı İslam alemi için oldukça önemli bir ay. Bu kadar önem verilen bir aya ait sembolik yiyecekler de sofralarımızın olmazsa olmazı. Bunların başında da Ramazan pidesi geliyor. Her yıl ne kadar zamlanacağının aylar öncesinden tartışılması, iftar öncesi kuyruklar, yumurtalı yumurtasız gibi seçenekler bu lezzeti kültürümüzün olmazsa olmaz yiyeceklerinden yapıyor. Peki uğruna beklediğimiz, iyi pide yapan bir fırın için yol yapmayı bile göze aldığımız bu lezzet neden bu kadar sevilmesine rağmen sadece bir ay yaygın olarak satılıyor?