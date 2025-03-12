Ramazan Pidesi Neden Diğer Aylarda Satılmıyor?
Ramazan Pidesi Neden Diğer Aylarda Satılmıyor?
Ramazan ayı İslam alemi için oldukça önemli bir ay. Bu kadar önem verilen bir aya ait sembolik yiyecekler de sofralarımızın olmazsa olmazı. Bunların başında da Ramazan pidesi geliyor. Her yıl ne kadar zamlanacağının aylar öncesinden tartışılması, iftar öncesi kuyruklar, yumurtalı yumurtasız gibi seçenekler bu lezzeti kültürümüzün olmazsa olmaz yiyeceklerinden yapıyor. Peki uğruna beklediğimiz, iyi pide yapan bir fırın için yol yapmayı bile göze aldığımız bu lezzet neden bu kadar sevilmesine rağmen sadece bir ay yaygın olarak satılıyor?
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Bu soru BGY isimli bir grupta soruldu.
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Az olduğu için kıymetli olduğunu düşünen de var...
Olayın Ramazan ayına mahsus olduğunu söyleyen de.
Farklı görüşler de geldi.
Tabii iftar öncesi oluşan talebin ekmeğe olan talep gibi olmaması da bir etken.
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Öncelikle pidenin yapılması ekmeğe göre daha fazla emek isteyen bir süreç gerektiriyor.
Pide hamuru ekmek hamurundan oldukça farklı.
Bir diğer nedeni ise pide yanında kullanılan susam, çörekotu gibi yan ürünlerin daha önceden sipariş verilmesi.
Başka bir sebep de yüksek ateşte pişen pidenin fırının içinde daha fazla yer kaplaması.
Pidenin yaygın olarak 12 ay boyunca satılmamasının nedeni bunlar.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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