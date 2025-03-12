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Ramazan Pidesi Neden Diğer Aylarda Satılmıyor?

Ramazan Pidesi Neden Diğer Aylarda Satılmıyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.03.2025 - 14:46

Ramazan ayı İslam alemi için oldukça önemli bir ay. Bu kadar önem verilen bir aya ait sembolik yiyecekler de sofralarımızın olmazsa olmazı. Bunların başında da Ramazan pidesi geliyor. Her yıl ne kadar zamlanacağının aylar öncesinden tartışılması, iftar öncesi kuyruklar, yumurtalı yumurtasız gibi seçenekler bu lezzeti kültürümüzün olmazsa olmaz yiyeceklerinden yapıyor. Peki uğruna beklediğimiz, iyi pide yapan bir fırın için yol yapmayı bile göze aldığımız bu lezzet neden bu kadar sevilmesine rağmen sadece bir ay yaygın olarak satılıyor?

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Bu soru BGY isimli bir grupta soruldu.

Bu soru BGY isimli bir grupta soruldu.
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Pek çok kişi de bu görüşe katıldı ve Ramazan pidesinin sürekli raflarda olması gereken bir ürün olmamasına bir sebep gösteremedi. Elbette Ramazan ayı dışında yapan fırınlar var ama çoğunluk olarak bundan bahsedemiyoruz.

Az olduğu için kıymetli olduğunu düşünen de var...

Az olduğu için kıymetli olduğunu düşünen de var...
twitter.com

Olayın Ramazan ayına mahsus olduğunu söyleyen de.

Olayın Ramazan ayına mahsus olduğunu söyleyen de.
twitter.com

Farklı görüşler de geldi.

Farklı görüşler de geldi.
twitter.com

Tabii iftar öncesi oluşan talebin ekmeğe olan talep gibi olmaması da bir etken.

Tabii iftar öncesi oluşan talebin ekmeğe olan talep gibi olmaması da bir etken.
twitter.com
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Öncelikle pidenin yapılması ekmeğe göre daha fazla emek isteyen bir süreç gerektiriyor.

Öncelikle pidenin yapılması ekmeğe göre daha fazla emek isteyen bir süreç gerektiriyor.

Şekli ve kenarları ekstra işçilik ve zaman istiyor. Bu da seri üretimi zorlaştırıyor. Hamurun mayalanma süresinin daha fazla olması da pidenin belli bir zaman aralığında satılmasına neden oluyor.

Pide hamuru ekmek hamurundan oldukça farklı.

Pide hamuru ekmek hamurundan oldukça farklı.

Bunun nedeni unun pidelik un olarak geçmesi ve kepek oranının farklı olması. Hamurun ekmek hamuruna göre daha cıvık olması da yine üstte söylediğimiz emek maddesine girebilir.

Bir diğer nedeni ise pide yanında kullanılan susam, çörekotu gibi yan ürünlerin daha önceden sipariş verilmesi.

Bir diğer nedeni ise pide yanında kullanılan susam, çörekotu gibi yan ürünlerin daha önceden sipariş verilmesi.

Pidenin belli bir dönemde yüksek talep görmesi de işletmenin siparişlerini değiştiriyor.

Başka bir sebep de yüksek ateşte pişen pidenin fırının içinde daha fazla yer kaplaması.

Başka bir sebep de yüksek ateşte pişen pidenin fırının içinde daha fazla yer kaplaması.

Fiyatları ekmekten pahalı olsa da bu fiziki durum aynı enerjiyle daha az ürün çıkmasına neden oluyor. Bu da düşük talep oluşması beklenen Ramazan ayı dışındaki zamanlardaki maliyet için bir risk.

Pidenin yaygın olarak 12 ay boyunca satılmamasının nedeni bunlar.

Pidenin yaygın olarak 12 ay boyunca satılmamasının nedeni bunlar.

Ya da diğer aylarda tek bir ayın beklenmesi ve bu aya özel olması. Karar sizin.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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