Nerelisin Sorusuna Verilen Klişe Yanıtları Diline Dolayan Kişiler

'Nerelisin?' 'Memleket nere?' gibi sorular birbirinden farklı kültürlere sahip ülkemizde epey popüler bir soru... Bu sorular bazen karşıdaki kişiyle ortak bir yön bulmak bazen de sohbet açma girişimi görevi görürler. Ancak sorunun yanıtında gelen il veya ilçe çok da alakadar olmadığımız, gezip görmediğimiz bir yerse devreye klişeler girer. Bu konu da her türlü tespitin yapıldığı X'te es geçilmedi elbette.