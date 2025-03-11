Nerelisin Sorusuna Verilen Klişe Yanıtları Diline Dolayan Kişiler
Nerelisin Sorusuna Verilen Klişe Yanıtları Diline Dolayan Kişiler
'Nerelisin?' 'Memleket nere?' gibi sorular birbirinden farklı kültürlere sahip ülkemizde epey popüler bir soru... Bu sorular bazen karşıdaki kişiyle ortak bir yön bulmak bazen de sohbet açma girişimi görevi görürler. Ancak sorunun yanıtında gelen il veya ilçe çok da alakadar olmadığımız, gezip görmediğimiz bir yerse devreye klişeler girer. Bu konu da her türlü tespitin yapıldığı X'te es geçilmedi elbette.
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Tweet olmayı aşıp bir akım haline gelen paylaşım şöyle;
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Askerlik de olmazsa olmaz.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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