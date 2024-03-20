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Ramazan'dan Fit Bir Vücutla Çıkmaya Ne Kadar Kararlı Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Ramazan'dan Fit Bir Vücutla Çıkmaya Ne Kadar Kararlı Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 21:31

Ramazan ayından fit bir biçimde çıkmaya ne kadar kararlısın? Söylüyoruz!

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1. İlk soruyla başlayalım! Orucunu açarken ilk çorba içip ara vermeye ve yemek yemeye daha sonra devam etmeye nasıl bakıyorsun?

2. Peki ya Ramazan ayına özel bir beslenme listesi hazırladın mı!

3. Oruç tutarken günlük aktivitelerini tam olarak devam ettiriyor musun yoksa çoğu şeyden kaçınıyor musun?

4. İftar sonrası mutlaka tatlı yer misin?

5. Diyelim ki misafirliğe gittin fakat Ramazan ayından fit çıkma kararın var. Önüne de en sevdiğin tatlılardan biri koyuldu. Yer misin?

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6. Sence iftar sofrasında kaç çeşit yemek olmalı?

7. İftar sofrasında doyduğunu hissettiğin anda yemeği bırakabiliyor musun?

8. Peki ya senin iftar sonrası favori aktiviten hangisi?

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Çok kararlısın!

Ramazan ayı senin için sadece maneviyat değil, aynı zamanda sağlığını koruma fırsatıyla da dolu bir zaman dilimi. Bu dönemde disiplinin ve kararlılığın fit bir vücuda ulaşma hedefini gerçekleştirmeni sağlayacak gibi gözüküyor. Beslenme düzenindeki ölçülü yaklaşımın ve düzenli egzersiz alışkanlığın, Ramazan boyunca devam ederse olmayacak şey yok. İftar ve sahur öğünlerini dengeli ve sağlıklı bir şekilde planlayarak, vücudunun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını sağlamaya odaklanacaksın. Daha sağlıklı öğünler oluşturmak için yüzde 90 daha az yağ kullanılan Airfryer'ı kullanabilir, tam ihtiyacın olan sağlıklı öğünleri kolaylıkla oluşturabilirsin!

Pek kararlı gözükmüyorsun...

Ramazan ayı yaklaştıkça, kilo verme hedefin gündeme gelmiş ancak çok da kararlı gözüktüğünü söyleyemeyiz. Sahur ve iftar öğünlerinde beslenme düzenindeki titizliği ve egzersiz alışkanlığını sürdürme isteğin olsa da, bazen bu hedefe ulaşmak için gereken azmi sergilemekte zorlanıyor gibi görünüyorsun. Belki de zaman zaman motivasyonunu yitiriyor veya hedefine ulaşmak için gerekli adımları atmakta tereddüt ediyorsun.  Bu yüzden sana bir kolaylık sağlamak gerekiyor gibi... Yüzde 90 daha az yağ kullanarak hızlıca yemek yapabileceğin, öğünlerini planlamanı kolaylaştıracak Airfryer ile sağlıklı yaşama hızlıca adapte olabilirsin!

Kararlı gözükmüyorsun...

Ramazan ayında kilo verme hedefin var ancak ne yazık ki kararlılık konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorsun... Sahur ve iftar öğünlerinde sağlıklı beslenmeye özen gösterme isteğin olsa da sonrasında yediğin tatlılar seni hedefinden şaşırtıyor. Zaman zaman motivasyonunu kaybediyor ve hedefine ulaşmak için gereken çabayı göstermekten kaçınıyorsun... Tam anlamıyla motive olmadığın ve hedefine ulaşmak için gerekli çabayı göstermekten kaçındığın için sonuçta istediği sonucu elde etmede zorluk yaşayabilirsin fakat başarman imkansız değil. Yüzde 90 daha az yağ kullanıp sağlıklı yemekler pişirerek bu yolda ilk adımı atabilirsin. Airfryer ile hem sağlıklı, hem de hızlı öğünler hazırlayarak kilo verme hedefine yaklaşacaksın!

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