Ramazan'dan Fit Bir Vücutla Çıkmaya Ne Kadar Kararlı Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Ramazan ayında kilo verme hedefin var ancak ne yazık ki kararlılık konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorsun... Sahur ve iftar öğünlerinde sağlıklı beslenmeye özen gösterme isteğin olsa da sonrasında yediğin tatlılar seni hedefinden şaşırtıyor. Zaman zaman motivasyonunu kaybediyor ve hedefine ulaşmak için gereken çabayı göstermekten kaçınıyorsun... Tam anlamıyla motive olmadığın ve hedefine ulaşmak için gerekli çabayı göstermekten kaçındığın için sonuçta istediği sonucu elde etmede zorluk yaşayabilirsin fakat başarman imkansız değil. Yüzde 90 daha az yağ kullanıp sağlıklı yemekler pişirerek bu yolda ilk adımı atabilirsin. Airfryer ile hem sağlıklı, hem de hızlı öğünler hazırlayarak kilo verme hedefine yaklaşacaksın!