Ramazan'dan Fit Bir Vücutla Çıkmaya Ne Kadar Kararlı Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Ramazan'dan Fit Bir Vücutla Çıkmaya Ne Kadar Kararlı Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Ramazan ayından fit bir biçimde çıkmaya ne kadar kararlısın? Söylüyoruz!
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1. İlk soruyla başlayalım! Orucunu açarken ilk çorba içip ara vermeye ve yemek yemeye daha sonra devam etmeye nasıl bakıyorsun?
2. Peki ya Ramazan ayına özel bir beslenme listesi hazırladın mı!
3. Oruç tutarken günlük aktivitelerini tam olarak devam ettiriyor musun yoksa çoğu şeyden kaçınıyor musun?
4. İftar sonrası mutlaka tatlı yer misin?
5. Diyelim ki misafirliğe gittin fakat Ramazan ayından fit çıkma kararın var. Önüne de en sevdiğin tatlılardan biri koyuldu. Yer misin?
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6. Sence iftar sofrasında kaç çeşit yemek olmalı?
7. İftar sofrasında doyduğunu hissettiğin anda yemeği bırakabiliyor musun?
8. Peki ya senin iftar sonrası favori aktiviten hangisi?
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