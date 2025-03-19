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Ramazan’da Philips Çift Hazneli Airfryer'ın Mutfakta Zamandan Tasarruf Ettiren Özellikleri

etiket Ramazan’da Philips Çift Hazneli Airfryer'ın Mutfakta Zamandan Tasarruf Ettiren Özellikleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 19:01

Ramazan ayında iftar ve sahur hazırlıkları bazen oldukça vakit kaybettirci olabilir. Uzun süren pişirme süreçleri ve mutfakta geçirilen saatler yerine, daha pratik çözümler istiyorsanız, Philips Çift Hazneli Airfryer tam sizlik! Aynı anda farklı tarifler pişirme, senkronizasyon teknolojisi ve NutriU uygulama desteği ile Ramazan sofralarınızı artık hiç olmadığı kadar zahmetsizce kurabilirsiniz. 

İşte Ramazan ayında Philips Çift Hazneli Airfryer’ın mutfağınıza sağlayacağı büyük kolaylıklar!

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1. İftara ve sahura yetişmek artık çok kolay.

Geleneksel pişirme yöntemleri uzun zaman alabilir. Ama Philips Çift Hazneli Airfryer sizi yemekleri uzun uzun pişirme zahmetinden kurtarır. Normalden hızlı ve verimli çalışan bu teknoloji, yemekleri bildiğiniz lezzette fakat çok kısa sürede hazırlamanızı sağlar. Yani iftara son dakikada yetişmek bile artık dert değil.

2. En sevdiğiniz yemekler tek tuşla hazır.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile bir yanda ana yemeğinizi, yanında da tatlınızı yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Malzeme sayısına göre istediğiniz hazneye istediğiniz malzemeleri koyabilir, bir yanda çıtır çıtır pideler, diğerinde hurmalı enfes tatlılar yapabilirsiniz. Tek tuşa basarak iki farklı yemek hazırlamak size fazlasıyla zaman kazandıracak.

3. Kopyalama özelliği ile mod tahminine gerek yok.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kopyalama özelliği, sevdiğiniz tarifleri aynı ayarla pişirmenize izin verir. Bir hazne için ayar yaptıktan sonra aynı ayarı diğerine tek tuşla kopyalamak, sandığınızdan da fazla vakit kazanmanızı sağlayabilir. Çünkü ekstra ayarla uğraşma ve en iyi modu tahmin etmeye çalışma işlemlerini ortadan kaldırır. Bu da size ekstra kolaylık ve rahatlık sunar.

4. Senkronizasyon ile her şey aynı anda pişecek.

Philips Çift Hazneli Airfryer iftar sofralarının en büyük sorunlarından olan, yemeklerin farklı zamanlarda pişmesi problemini ortadan kaldırır. Cihazın senkronize özelliği ile tarifler birbirinden ne kadar farklı olsa da her şey aynı anda pişecek ve sıcak sıcak sofraya gelecek.

5. Yüzlerce farklı tarif parmaklarınızın ucunda.

5. Yüzlerce farklı tarif parmaklarınızın ucunda.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ınız varsa iftarda ne yapacağınızı düşünmenize gerek yok. Çünkü elinizin artındaki NutriU uygulama desteği sayesinde onlarca farklı kategoride sayısız tarife ulaşabilir, damak zevkinize en uygun menüler arasından seçim yapabilirsiniz. Üstelik adım adım rehberlik alma garantisiyle birlikte.

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6. Siz diğer işleri hallederken o çalışsın.

Geleneksel pişirme yöntemlerinde olduğu gibi mutfakta beklemeye gerek yok. Çünkü Philips Çift Hazneli Airfryer'ı bir kez çalıştırmaya başladığınızda o tüm ayarları kendi yapar ve tarifleri dışı çıtır, içi sulu olacak şekilde hazırlar. Siz bu sırada ister dinlenin, ister sofrayı kurun, isterseniz de sonraki tarifler için hazırlığa başlayın. Tercih tamamen size kalmış!

7. Sağlıklı tarifler daha da lezzetli.

Philips Çift Hazneli Airfryer yemekleri çok az yağla sağlıklı şekilde pişirmenize izin verir ve her besinin değerini en iyi şekilde korur. Bu da tüm tariflerinizin ekstra sağlıklı, çıtır ve leziz olmasını sağlar. Yani onunla iftar ve sahur hazımsızlığı sonlanır, sebzelere bakış açınız değişir.

8. Sahura şipşak hazırlanmak mümkün.

İftar neyse de bazen sahura kalkmak, hele ki o saatte bir şeyler hazırlamak çile olabiliyor. Ama Philips Çift Hazneli Airfryer bu sorunu da çözmüş durumda. İster akşamdan kalan yemekleri ısıtmak, ister yeni tarifler denemek artık eskisinden kat kat hızlı ve kolay. Çünkü yumurta, börek, ekmek, poğaça gibi sahur favorilerini sadece birkaç dakika içinde pratik şekilde hazırlayabilir, iftara kadar tok kalmanın yeni yollarını keşfedebilirsiniz.

9. Küçük porsiyonlarla zamandan tasarruf edin.

Philips Çift Hazneli Airfryer kalabalık aileler için ideal olsa da tek kişilik porsiyonlar için de harikadır. Ön ısıtma gerektirmeden doğrudan çalışan ve ekstra verimli çalışan teknolojisi sayesinde, sadece kendiniz için hazırlayacağınız yemeklerde ek kolaylık edinebilirsiniz. Çünkü uzun uzun cihaz ısınsın diye beklemek zorunda kalmaz ve dijital menüden hızlı ayar yaparak yemeklerinizi dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz.

10. Mutfaktaki balık kokusuna son.

Haftada en az 1 gün balık tüketmek şart, özellikle de sağlıklı iftar menüleri hazırlamak için balıktan daha iyi çok az alternatif var. Philips Çift Hazneli Airfryer ile balık pişirmek de ekstra kolay ve pratiktir. Çünkü cihazın dışarıya koku ve duman yaymayan teknolojisi, etrafa yağ sıçramasını da önler. Üstelik balığınızı pişirirken yan haznede dilediğiniz tarifi yaparsınız. Hem de tatların ve kokuların birbirine karışma riski olmadan!

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11. Tatlı ve tuzlu aynı anda hazır.

İftar sofrasını hazırlarken tarifleri sırayla pişirmeye gerek yok. Birinde tatlılar, diğerinde tuzlular pişirmenize izin veren Philips Çift Hazneli Airfryer size iftar hazırlığının her aşamasında ekstra pratiklik sunacak. Dijital menüden favori ayarları saniyeler içinde seçecek ve dakikalar içinde servise hazır tarifler pişireceksiniz.

12. Donmuş ürünleri beklemeden pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile donmuş ürünleri pişirirken de ekstra vakit kazanacaksınız. Dondurucudan çıkardığınız pide, börek, pizza ve köfte gibi yiyecekleri çözünmesini beklemeden pişirmek aşırı kolay olacak. Çünkü iftardan dakikalar önce mutfağa girseniz bile enfes menüler hazırlamanıza izin verecek. Bu da zamanı daha verimli kullanmanıza yardımcı olacak.

13. Bulaşık yıkama süresinden tasarruf edin.

Ramazan’da yemek sonrası bulaşık yıkama külfeti ortada. Özellikle bir anda açlıkla oturulan sofradan ağırlaşarak kalktıysanız, önünüzde biriken tabakları görmek sizi üzebilir. Ama Philips Çift Hazneli Airfryer, yapışmaz yüzeyi ve bulaşık makinesine giren parçalarıyla bu zahmeti ortadan kaldırır. Üstelik ekstra kap kacak kullanımı gerektirmediğinden bulaşıkla uzun uzun uğraşmamanızı sağlar. Onunla Ramazan'lar çok rahat ve keyifli!

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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