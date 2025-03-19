Ramazan’da Philips Çift Hazneli Airfryer'ın Mutfakta Zamandan Tasarruf Ettiren Özellikleri

Haftada en az 1 gün balık tüketmek şart, özellikle de sağlıklı iftar menüleri hazırlamak için balıktan daha iyi çok az alternatif var. Philips Çift Hazneli Airfryer ile balık pişirmek de ekstra kolay ve pratiktir. Çünkü cihazın dışarıya koku ve duman yaymayan teknolojisi, etrafa yağ sıçramasını da önler. Üstelik balığınızı pişirirken yan haznede dilediğiniz tarifi yaparsınız. Hem de tatların ve kokuların birbirine karışma riski olmadan!