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Ramazan'da İftar Yemeğinizi Sağlıklı ve Doyurucu Hale Getirmenin 11 Yolu

etiket Ramazan'da İftar Yemeğinizi Sağlıklı ve Doyurucu Hale Getirmenin 11 Yolu

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 18:01

Ramazan ayı geldi. Oruç tutanlar için uzmanlar birçok uyarı yapıyor. Özellikle uzun süre açlıktan sonra iftarda yediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Peki iftar nasıl daha sağlıklı ve doyurucu olabilir, gelin birlikte bakalım...

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1. Tüm uzmanlar orucun hurmayla açılmasını öneriyor.

Orucu hurmayla açmanın sağlığa faydası kan şekerinizi dengeli şekilde yükseltmesi. Hurmayla açtıktan sonra çorba içerek midenizi rahatlatabilirsiniz. İlk başta ağır yemekler yemek yerine çorba içmek, midenizi rahatlatarak ana yemeğe hazır hale gelmesini sağlayacaktır.

2. İftarda hızlı hızlı yememek gerek!

Biliyoruz iftarda çok acıkmış oluyorsunuz ve her şeyi bir anda yemek istiyorsunuz. Ama unutmayın bu kadar hızlı yemek, midenizi zorlayacaktır. Hızlı yediğinizde hazımsızlık ve şişkinlik yaşamanız normal. Yapmanız gereken hafif bir çorbayla başlayıp yavaş yavaş diğer yiyeceklere geçmek. Hatta çorbadan sonra 10 dakika mola verseniz çok daha iyi bile olabilir!

3. İftarda mutlaka protein ve lif kaynaklı gıdalar tüketmelisiniz.

Oruç tuttuğumuz zamanı telafi etmek için iftarda uygun şekilde beslenmek gerek. O yüzden protein ve lifli gıdaların tüketilmesi öneriliyor. Ana yemek olarak tavuk, kırmızı et ya da çeşitli bakliyatları düşünebilirsiniz. Bunlar uzun süre tok kalmanızı sağlarken kas kaybınızı da önler.

4. Yağlı yiyecekler, uzak durmanız gerekenlerden.

Yağda kızartmalar ve aşırı yağlı yemekler iftarda kaçınmanız gerekenlerden. Çok sevilse de bunlar iftar için ağır gelebilir. Yağlı yemekler mideyi yoruyor ve ve sindirim sorunlarına yol açabiliyor.

5. Beyaz ekmekten biraz uzak durmakta fayda var.

Ramazan pidesine hepimiz bayılıyoruz ama iftar için sürekli yemek çok doğru değil. Beyaz ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidratları iftarda olabildiğince az tüketmek gerekiyor. Bunlar kan şekerinin hızlıca yükselip düşmesine neden oluyor. O yüzden bunlar dışında alternatifleri olan tam buğday ekmeği, bulgur pilavı gibi yiyeceklere yönelebilirsiniz.

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6. İftar sofrasında bol sebze olması gerekiyor.

Ramazan boyunca yeterince vitamin ve mineral alamıyor olabiliriz. O yüzden iftarda yediklerimiz ekstra önemli oluyor. İhtiyacınız olan vitamin ve minerali almak için iftarda bol sebze tüketmeniz gerekiyor. Ana yemeğin yanına salata ekleyerek bu dengeyi sağlayabilirsiniz. Yine ana yemeklerin yanına haşlanmış sebze ekleyebilirsiniz.

7. Yoğurt her iftar sofrasında yer alması gerekenlerden.

Sindirim sisteminin düzenli çalışması için probiyotikler gerekli. Yani iftar sofranızda yoğurt olmadan olmaz. Yoğurt hem mideyi rahatlatıyor hem de yemeklere güzel bir eşlikçi oluyor. O yüzden her akşam sofraya yoğurt koymayı unutmamalısınız.

8. Porsiyon kontrolü her zaman önemli ama iftar için bu çok daha önemli.

İftara kadar hepimiz çok acıkıyoruz. Sofrayı görünce de hemen her şeyi yiyesimiz geliyor. Tabii bu yapılan en büyük yanlışlardan. Daha sağlıklı bir iftar için porsiyon kontrolüne çok dikkat etmeniz gerekiyor. Açlık hissiyle bu genelde gözden kaçabiliyor. Yapmanız gereken her şeyden az az yemek. Küçük porsiyonlarla yediğinizde sindiriminiz de daha kolay oluyor.

9. Tabii ki iftarda tatlı yiyeceğiz ama hangi tatlılar?

Ramazan demek iftarda tatlı demek. Ama iftarda ağır şerbetli tatlılar yemek çok doğru değil. Çünkü bunlar kan şekerini hızla yükseltiyor ve aniden düşmesine neden oluyor. Bu ağır tatlılar yerine sütlü tatlıları ya da meyveli tatlıları tercih edebilirsiniz. Hatta şekersiz hurmalı tatlıları tercih etmeniz çok daha iyi olacaktır.

10. Gün boyu susuz kaldığımız için iftarda su içmeyi ihmal etmemek gerek!

Oruç boyunca susuz kalıyoruz, o yüzden iftarda bunu telafi etmemiz gerek. Bu susuzluğu dengelemek için iftardan başlayarak su içmelisiniz. Tabii ki bunu bir anda yapmak doğru değil. Yani orucu açar açmaz bardak bardak su içmemelisiniz. Bunu tüm akşama yayarak tüketmeniz gerekiyor.  Burada asitli içeceklerin, meyve sularının su yerine geçmeyeceğini de söyleyelim.

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11. İftarı nasıl sağlıklı hale getireceğinizden bahsettik. Son olarak iftar sonrası sindirimi egzersizle desteklemeniz gerektiğini de söyleyelim.

İftarda güzelce yedik. Hele bir de ağır yemekler yediysek hemen yatmak ya da oturmak doğru değil. Bunlar sindirimi zorlayabilir. Bunun yerine küçük bir egzersiz yapabilirsiniz. Hafif bir esneme ya da kısa bir yürüyüş iftarı daha rahat sindirmenize yardımcı olacaktır.

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buffythevampireslayer
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