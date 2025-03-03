Ramazan'da İftar Yemeğinizi Sağlıklı ve Doyurucu Hale Getirmenin 11 Yolu

İftara kadar hepimiz çok acıkıyoruz. Sofrayı görünce de hemen her şeyi yiyesimiz geliyor. Tabii bu yapılan en büyük yanlışlardan. Daha sağlıklı bir iftar için porsiyon kontrolüne çok dikkat etmeniz gerekiyor. Açlık hissiyle bu genelde gözden kaçabiliyor. Yapmanız gereken her şeyden az az yemek. Küçük porsiyonlarla yediğinizde sindiriminiz de daha kolay oluyor.