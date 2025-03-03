Ramazan'da İftar Yemeğinizi Sağlıklı ve Doyurucu Hale Getirmenin 11 Yolu
Ramazan'da İftar Yemeğinizi Sağlıklı ve Doyurucu Hale Getirmenin 11 Yolu
Ramazan ayı geldi. Oruç tutanlar için uzmanlar birçok uyarı yapıyor. Özellikle uzun süre açlıktan sonra iftarda yediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Peki iftar nasıl daha sağlıklı ve doyurucu olabilir, gelin birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tüm uzmanlar orucun hurmayla açılmasını öneriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İftarda hızlı hızlı yememek gerek!
3. İftarda mutlaka protein ve lif kaynaklı gıdalar tüketmelisiniz.
4. Yağlı yiyecekler, uzak durmanız gerekenlerden.
5. Beyaz ekmekten biraz uzak durmakta fayda var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İftar sofrasında bol sebze olması gerekiyor.
7. Yoğurt her iftar sofrasında yer alması gerekenlerden.
8. Porsiyon kontrolü her zaman önemli ama iftar için bu çok daha önemli.
9. Tabii ki iftarda tatlı yiyeceğiz ama hangi tatlılar?
10. Gün boyu susuz kaldığımız için iftarda su içmeyi ihmal etmemek gerek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. İftarı nasıl sağlıklı hale getireceğinizden bahsettik. Son olarak iftar sonrası sindirimi egzersizle desteklemeniz gerektiğini de söyleyelim.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın