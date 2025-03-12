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Ramazan Boyunca Kaç Kilo Alıp Vereceğini Seçtiğin Yemeklere Göre Tahmin Ediyoruz!

etiket Ramazan Boyunca Kaç Kilo Alıp Vereceğini Seçtiğin Yemeklere Göre Tahmin Ediyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 20:31

Ramazan boyunca iftar sofralarının cazibesine kapılıp tartıya çıkmaya korkanlardan mısın? Yoksa sahurda yediklerinle gün boyu enerjik kalıp formunu korumayı başaranlardan mı? Seçtiğin yemeklere göre Ramazan sonunda kaç kilo alıp vereceğini tahmin ediyoruz! Hazırsan başlıyoruz, bakalım bu yıl tartıyla dost mu olacaksın yoksa aranıza mesafe mi girecek?

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1. İlk soru gelsin! İftarda yemeğe neyle başlarsın?

2. Haydi çorba tercih edelim!

3. Ana yemek olarak ne seçeceksin?

4. Pirinç pilavı mı? Bulgur pilavı mı?

4. Pirinç pilavı mı? Bulgur pilavı mı?

5. Şimdi bir de salata seçer misin?

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6. İçecek olarak ne tercih edersin?

7. Tatlısız iftar olmaz diyenlerden misin?

8. Son olarak ramazan pidesini nasıl tüketirsin?

Ramazan boyunca 3-5 kilo vereceksin!

Seçtiğin sağlıklı ve dengeli yiyecekler sayesinde Ramazan boyunca 3-5 kilo vermen mümkün. Hurma ve suyla başladığın iftarların, hafif çorbalar, bol salata ve ızgara tercihin seni tok tutarken aynı zamanda da düşük kalorili seçeneklerle de formunu korumanı sağlayacak. Sahurda hafif kahvaltıları tercih etmen, gece boyunca metabolizmanı yormadan orucu rahat geçirmeni sağlayacak. Böyle devam edersen Ramazan sonunda daha hafif ve enerjik hissedeceksin!

Kilonu koruyacak veya en fazla 1-2 kilo alacaksın!

Dengeli tercihler yaparak hem iftar hem de sahurda kontrollü beslendiğin gözüküyor. İftarını çorba ile açıp, ana yemeklerde dengeli protein ve karbonhidrat alıyorsun. Tatlı tercihlerinde de aşırıya kaçmadan, meyve veya sütlü tatlılarla hafifletiyorsun. Hareketli yaşam tarzını koruduğun sürece Ramazan boyunca kilonu koruma veya en fazla 1-2 kilo alma ihtimalin oldukça yüksek. Yani, tartıyla dost kalmaya devam edeceksin!

Ramazan boyunca 3-5 kilo alacaksın!

Seçtiğin yemekler biraz ağır ve kalorili. Özellikle pirinç pilavı, kızartmalar, şerbetli tatlılar ve gazlı içecekler... Seni kilo almaya başlatacaklar. İftardan sonra hareketsiz kalman da metabolizmanı yavaşlatacaktır. Daha hafif tercihler yaparak ve hareket etmeye özen göstererek bu durumu dengelemelisin. Aksi takdirde Ramazan sonunda birkaç kilo fazlayla karşılaşacaksın!

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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Ramazan boyunca 3-5 kilo vereceksin!