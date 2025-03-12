Ramazan Boyunca Kaç Kilo Alıp Vereceğini Seçtiğin Yemeklere Göre Tahmin Ediyoruz!
Ramazan Boyunca Kaç Kilo Alıp Vereceğini Seçtiğin Yemeklere Göre Tahmin Ediyoruz!
Ramazan boyunca iftar sofralarının cazibesine kapılıp tartıya çıkmaya korkanlardan mısın? Yoksa sahurda yediklerinle gün boyu enerjik kalıp formunu korumayı başaranlardan mı? Seçtiğin yemeklere göre Ramazan sonunda kaç kilo alıp vereceğini tahmin ediyoruz! Hazırsan başlıyoruz, bakalım bu yıl tartıyla dost mu olacaksın yoksa aranıza mesafe mi girecek?
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1. İlk soru gelsin! İftarda yemeğe neyle başlarsın?
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2. Haydi çorba tercih edelim!
3. Ana yemek olarak ne seçeceksin?
4. Pirinç pilavı mı? Bulgur pilavı mı?
5. Şimdi bir de salata seçer misin?
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6. İçecek olarak ne tercih edersin?
7. Tatlısız iftar olmaz diyenlerden misin?
8. Son olarak ramazan pidesini nasıl tüketirsin?
Ramazan boyunca 3-5 kilo vereceksin!
Kilonu koruyacak veya en fazla 1-2 kilo alacaksın!
Ramazan boyunca 3-5 kilo alacaksın!
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Ramazan boyunca 3-5 kilo vereceksin!