Ramazan Boyunca Kaç Kilo Alıp Vereceğini Seçtiğin Yemeklere Göre Tahmin Ediyoruz!

Dengeli tercihler yaparak hem iftar hem de sahurda kontrollü beslendiğin gözüküyor. İftarını çorba ile açıp, ana yemeklerde dengeli protein ve karbonhidrat alıyorsun. Tatlı tercihlerinde de aşırıya kaçmadan, meyve veya sütlü tatlılarla hafifletiyorsun. Hareketli yaşam tarzını koruduğun sürece Ramazan boyunca kilonu koruma veya en fazla 1-2 kilo alma ihtimalin oldukça yüksek. Yani, tartıyla dost kalmaya devam edeceksin!