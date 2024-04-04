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Ramazan Bayramını Ne Kadar İple Çektiğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Ramazan Bayramını Ne Kadar İple Çektiğini Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 23:01

Bakalım sen bayramı ne kadar sabırsızlıkla bekliyorsun! Testi çöz, içindeki bayram heyecanını hemen söyleyelim.

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1. Öncelikle bayram için bir kıyafet aldın mı?

2. Peki bayram tatilinde ne yapacaksın?

3. Harçlık alıyor musun? Veriyor musun?

4. Peki bayram deyince ilk aklına gelen ne?

5. Peki senin bayram tatlın hangisi?

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6. Peki en sevdiğin yemek?

7. Peki bayram için kutlama mesajı atacak mısın?

8. Son olarak bayram demek...

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Bayram için gün sayıyorsun!

Bayram gelse de bayramı coşkuyla kutlasak diye bekliyorsun. Resmen sen bayramlar için yaratılmışsın. O birlik beraberliği, kalabalık sofraları, leziz yemekleri çok seviyorsun. Ramazan bayramını iple çekiyorsun, öyle ki ne yapacağın, kimlerle görüşeceğin bile hazır. Senin için mutlu olmak, birlikte olmak çok ama çok önemli. Bu yüzden de yıllar geçse bile o bayram ruhu çok hoşuna gidiyor. Sen bayramdan önce hazırlanmışsın resmen!

Bekliyorsun ama coşkuyla değil...

Ramazan bayramı seni heyecanlandırıyor ama tabii ki çok da değil. Şu dönemde hayatının önceliğine o kalabalık bayram kutlamalarını koyamasan da yemekler ve sevdiklerinle görüşecek olmak ara sıra seni heyecanlandırıyor. Yine de kalabalıktan kaçma taraftarısın. Senin sevdiğin birkaç insan sana yetiyor o yüzden de bayramı onlarla geçirsen kafi. Ama tatlısız olmaz!

Bayram bir yana sen bir yana...

Ramazan bayramı da diğer günlerin aynısı diye düşünüyorsun. Hiçbir farkı yok o yüzden de pek heyecanlanmıyorsun. Hatta bazen hangi güne geleceğini bile unuttuğun oluyor. Tabii ki bayramın tatil olmasını seviyorsun ama öyle pek de seni heyecanlandıran bir yanı yok. Zaten sen bayramlaşma işleriyle vedalaşalı çok olmuş. Yine de keyifli bir sofraya hayır demezsin, biliyoruz!

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