Ramazan Bayramını Ne Kadar İple Çektiğini Tahmin Ediyoruz!
Ramazan Bayramını Ne Kadar İple Çektiğini Tahmin Ediyoruz!
Bakalım sen bayramı ne kadar sabırsızlıkla bekliyorsun! Testi çöz, içindeki bayram heyecanını hemen söyleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle bayram için bir kıyafet aldın mı?
2. Peki bayram tatilinde ne yapacaksın?
3. Harçlık alıyor musun? Veriyor musun?
4. Peki bayram deyince ilk aklına gelen ne?
5. Peki senin bayram tatlın hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Peki en sevdiğin yemek?
7. Peki bayram için kutlama mesajı atacak mısın?
8. Son olarak bayram demek...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın