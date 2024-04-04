Ramazan Bayramını Ne Kadar İple Çektiğini Tahmin Ediyoruz!

Ramazan bayramı da diğer günlerin aynısı diye düşünüyorsun. Hiçbir farkı yok o yüzden de pek heyecanlanmıyorsun. Hatta bazen hangi güne geleceğini bile unuttuğun oluyor. Tabii ki bayramın tatil olmasını seviyorsun ama öyle pek de seni heyecanlandıran bir yanı yok. Zaten sen bayramlaşma işleriyle vedalaşalı çok olmuş. Yine de keyifli bir sofraya hayır demezsin, biliyoruz!