Ramazan Bayramı İçin Tatlı Tarifiniz Bizden: Çıtır Baklava Ruloları Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

1/2 paket hazır baklava yufkası

150 gram tereyağı

150 gram ceviz

150 gram kaymak

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 dilim limon

Hazırlanışı:

1. İlk olarak şerbeti hazırlayın. Şerbet soğuk tatlı sıcak olacak. Şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra limonun suyunu sıkın ve 10 dakika kaynatın.

2. Baklava yufkasını serin. Üzerine tereyağı sürün. Bu işlemi 3 kere tekrarlayın. En üst kata da tereyağı sürün. Yufkanın yarısına ceviz serpin. Kaymağı kaşıkla koyun ve rulo şeklinde sarın.

3. Hazne boyutunda kesip hazneye dizin. Tekli fanda 180 derecede üzeri kızarana kadar 20 dakika pişirin. Fırından alınca üzerine soğuk şerbeti döküp servis edin.

Afiyet olsun!