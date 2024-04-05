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Ramazan Bayramı İçin Tatlı Tarifiniz Bizden: Çıtır Baklava Ruloları Nasıl Yapılır?

etiket Ramazan Bayramı İçin Tatlı Tarifiniz Bizden: Çıtır Baklava Ruloları Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 20:31

Ramazan Bayramı tatlısız olmaz! Baklava olmadan da bir bayram sofrası düşünülemez... O zaman bu leziz çıtır baklava ruloları tarifini denemek isteyenleri içeriğe alalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çıtır Baklava Ruloları Nasıl Yapılır?

Çıtır Baklava Ruloları Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 1/2 paket hazır baklava yufkası

  • 150 gram tereyağı

  • 150 gram ceviz

  • 150 gram kaymak

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı su

  • 2 su bardağı şeker

  • 1 dilim limon

Hazırlanışı:

1. İlk olarak şerbeti hazırlayın. Şerbet soğuk tatlı sıcak olacak. Şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra limonun suyunu sıkın ve 10 dakika kaynatın. 

2. Baklava yufkasını serin. Üzerine tereyağı sürün. Bu işlemi 3 kere tekrarlayın. En üst kata da tereyağı sürün. Yufkanın yarısına ceviz serpin. Kaymağı kaşıkla koyun ve rulo şeklinde sarın. 

3. Hazne boyutunda kesip hazneye dizin. Tekli fanda 180 derecede üzeri kızarana kadar 20 dakika pişirin. Fırından alınca üzerine soğuk şerbeti döküp servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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