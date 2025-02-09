Rahatladın mı Ömer Erdoğan?

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Ancak Sivasspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, maçın akşam saat 19:00’da oynanmasında ısrarcı olmuş. Ömer Erdoğan’ın anlaşılmaz bir Beşiktaş hırsı var. Bu hırsı yüzünden Sergen’in teknik direktörlük yaptığı sezon Beşiktaş’tan 7 gol yemişti.

Kurnaz ya, Beşiktaş’ın eksi 7 derecede oynayamayacağını, Beşiktaş’ı tuzağa düşüreceğini zannetmiş. Oysa kendi takımında sakatlıklardan kadro kurmakta zorlanıyor. Bu maçta da 3 oyuncusu sakatlandı. Ziya, yere düştüğü buzlu zemine kafasını çarpıp, hastanelik oldu. Ben Sivassapor başkanı olsam, ihtiraslarına kapılıp, zor durumdaki takımına üç sakat daha katılmasına neden olan bu adamı bir gün dahi o takımın başında tutmam.

Beşiktaş iyi futbol oynadı

O zeminde, o soğukta iyi performans sergilemek gerçekten çok zordur. Her iki takımın futbolcularını da tebrik ediyorum.

Beşiktaş, bu kadar çok eksiğine rağmen, oldukça iyi futbol oynadı. Maç öncesi kadrolar dağıtıldığında, orta sahada Chamberlain, Joao Mario ve Gedson’u görünce biraz telaşlanmıştık. Al Musrati’nin yollanmasından sonra 6 numaralı mevki boş kalmıştı. Solkskjaer, bu maçta, o mevkiyi Chamberlain ve Joao Mario ile kapatmak istedi. Arada Gedson da onlara yardımcı olunca çok fazla kayıp vermeden bu maçı atlattılar. Ancak aynı taktik daha güçlü takımlara karşı işler mi? Yoksa hoca her maç farklı bir tercih mi yapar, göreceğiz…

Immobile’ye karşı toleransım her geçen gün azalıyor. Oyunda kaldığı sürece rakip kaleye tek bir şut atmadı. Oynadığı oyunu çok beğenmiş olmalı ki çıkarken kafasını iki yana sallayarak bu kararı protesto etti. Yılda 6 milyon Euro maaş alan bir oyuncunun, her maç, oyunun kaderini değiştiren adam olmasını beklerim. Immobile’nin şimdiye kadar çevirdiği kaç maç var diye düşündüğümde, GS’yı Süper Kupa’da yendiğimiz maç dışında tek bir maç aklıma gelmiyor.