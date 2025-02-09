Rahatladın mı Ömer Erdoğan?
Rahatladın mı Ömer Erdoğan?
TFF’de fikstür işlerini istediği gibi ayarlayan bir ‘yapı’nın varlığı herkesçe malum. Bunun en güzel örneği, Avrupa Kupası maçları sonrası oynanan lig maçları idi:
GS ve FB, sekiz Avrupa Kupası maçlarından sonra sadece birinde deplasmana giderken Beşiktaş sekiz maçın yedisini deplasmanda oynadı. Böyle bir fikstür tesadüfen çekilmiş olabilir mi?
Sivasspor, 2024 yılı başından bugüne kadar 13 iç saha maçı yapmış. Bu 13 iç saha maçının 11’ini gündüz oynamış. Hem de çoğunluğunu saat 13:00 ya da 14:30’da oynamış. Geriye kalan iki maçı ise 19:00’da oynamış. Tesadüf bu ya, 2 iki maç da Beşiktaş’la oynadıkları maçlar.
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Resmi olmayan açıklamalara göre, her iki kulübün başkanı, maçın erken saatte oynanması için anlaşmış.
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Semih’le ilgili birkaç şey söylemek isterim:
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